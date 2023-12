AMC Theatres pede desculpa depois de um líder dos direitos civis ter dito que foi expulso de um cinema na Carolina do Norte

O Bispo William Barber, de 60 anos, disse que tentou usar a cadeira especial que trouxe na secção para deficientes do teatro de Greenville na tarde de terça-feira e foi informado pelos funcionários que não podia fazê-lo.

O antigo presidente da secção da NAACP na Carolina do Norte disse à CNN que tem um problema de saúde que o impossibilita de se sentar numa cadeira normal. Disse que anda com duas bengalas e que o seu assistente leva uma cadeira especial para todo o lado.

No vídeo do incidente partilhado por Barber com a CNN, a cadeira parece ser do tipo banco, com encosto e sem braços. Barber sofre de uma forma de artrite conhecida como espondilite anquilosante, que causa inflamação nas articulações e nos ligamentos da coluna vertebral, de acordo com o National Institutes of Health.

"Já usei esta cadeira em todo o lado", disse Barber. "Na Broadway, na Casa Branca, nunca tive qualquer problema", acrescentou.

O Departamento de Polícia de Greenville confirmou que os agentes chegaram à AMC Fire Tower 12 depois de receberem uma chamada por invasão de propriedade. Os agentes disseram que o autor da chamada afirmou que um cliente estava a discutir com os empregados e que estes queriam que o cliente fosse retirado.

Após uma conversa com Barber, ele concordou em deixar o cinema voluntariamente e nenhuma acusação foi feita, de acordo com um comunicado da polícia de Greenville.

"Senti que não estava a ser ouvido", disse Barber. "Parecia que eles nem sequer estavam a tentar considerar a possibilidade de fazer adaptações para a minha deficiência", acrescentou.

Representantes da AMC disseram em uma declaração obtida pela WITN, afiliada da CNN, que pediram desculpas a Barber.

"O presidente e diretor executivo da AMC, Adam Aron, já lhe telefonou e planeia encontrar-se pessoalmente com ele em Greenville, NC, na próxima semana, para discutir esta situação e as boas obras em que o bispo Barber tem estado envolvido ao longo dos anos", lê-se no comunicado. "Estamos também a rever as nossas políticas com as nossas equipas de teatro para ajudar a garantir que situações como esta não voltem a ocorrer."

A empresa também incentivou os hóspedes que necessitam de acomodações para falar com um gerente de antemão para ver o que pode ser feito.

Barber tinha planeado ver o filme com a sua mãe de 90 anos nesse dia, disse ele.

"Tive de sair do cinema sem a minha mãe. Ela foi deixada para trás com um assistente porque eu não queria ser preso", disse Barber.

Barber disse que vai realizar uma conferência de imprensa na sexta-feira para abordar a situação.

Em 1993, Barber juntou-se à Igreja Cristã Greenleaf em Goldsboro e, nas três décadas seguintes, tornou-se conhecido pelo seu trabalho na abordagem de questões como a pobreza, a desigualdade e o racismo. Foi presidente da secção da NAACP da Carolina do Norte de 2005 a 2017.

Sharif Paget, da CNN, contribuiu para esta reportagem

