Altos responsáveis militares dos EUA e da China falam pela primeira vez em mais de um ano

O presidente do Estado-Maior Conjunto, general CQ Brown, Jr., teve uma videoconferência com o seu homólogo chinês na quinta-feira, informou o porta-voz do Estado-Maior Conjunto, capitão Jereal Dorsey.

Brown falou com o Chefe do Departamento do Estado-Maior Conjunto do Exército Popular de Libertação da China, general Liu Zhenli, marcando também a primeira vez que os dois conversaram desde que Brown se tornou presidente.

"O general Brown discutiu a importância de trabalhar em conjunto para gerir responsavelmente a concorrência, evitar erros de cálculo e manter linhas de comunicação abertas e directas", afirmou Dorsey. "O general Brown reiterou a importância de o Exército Popular de Libertação se envolver num diálogo substantivo para reduzir a probabilidade de mal-entendidos."

Esta notícia está a ser divulgada e será actualizada.

Fonte: edition.cnn.com