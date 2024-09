Alguns bilhetes de voto do condado de Palm Beach estão a ser reeditados devido a um erro de ortografia do nome do Tim Walz.

De acordo com Wendy Sartory Link, supervisora das eleições do condado na Flórida, o problema foi identificado em 257 votos digitais. Eles ficaram sabendo do problema cerca de 18 horas após o envio dos votos. O problema foi resolvido rapidamente, já que foi uma alteração manual feita pelo fornecedor na cédula autorizada sem obter permissão. Em vez de digitar "Tim" Walz corretamente, eles digitam erroneamente "Tom".

Os eleitores afetados receberam um e-mail sugerindo o download da cédula revisada.

Link garantiu que o erro não teria impacto na contagem dos votos de nenhuma maneira.

O problema no sistema de cédulas, envolvendo o nome de um candidato político, gerou preocupações no âmbito da política. Apesar do problema, o condado conseguiu corrigir o erro e reenviar as cédulas corrigidas aos eleitores afetados, mantendo a integridade do processo eleitoral.

