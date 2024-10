Alertas emitidas por Caroline Giuliani sobre o impacto potencialmente prejudicial de seu pai

A crítica é severa: segundo o "New York Times", é difícil visualizar um candidato presidencial mais inadequado do que Trump. Ele já demonstrou sua "inadequação moral" para o cargo. Até a filha do aliado de Trump, Giuliani, compartilha uma perspectiva negativa sobre ele.

A equipe editorial do conhecido jornal dos EUA, o "New York Times", endossou a candidata democrata Kamala Harris cerca de um mês antes das eleições presidenciais dos EUA. "Kamala Harris é a opção evidente", escreveu a equipe editorial em uma coluna de opinião. No entanto, o candidato republicano Donald Trump é considerado inadequado.

O jornal observou que é difícil imaginar um candidato mais inadequado para a posição de Presidente dos EUA do que o atual Trump. "Ele já demonstrou sua inadequação moral para o cargo." Trump já provou que é emocionalmente inadequado para um cargo que requer qualidades como sabedoria, honestidade, empatia, coragem, moderação, humildade e disciplina - qualidades que lhe faltam significativamente. "Se os eleitores americanos não se levantarem contra ele, o Sr. Trump terá o poder de causar danos sérios e duradouros à nossa democracia."

Portanto, a opositora democrata de Trump, Kamala Harris, "independentemente das discordâncias políticas que os eleitores possam ter com ela, é a única escolha patriótica para a presidência", continuou. Embora ela possa não ser a candidata perfeita para todos os eleitores, especialmente aqueles descontentes e irritados com os fracassos do governo - em questões como imigração, custos de moradia à violência armada. "Mas pedimos aos americanos que compararem o histórico de Harris com o de seu oponente. Harris é mais do que uma alternativa necessária."

Filha de Giuliani Apoia Harris

Caroline Giuliani, filha do ex-prefeito de Nova York e depois aliado de Trump, Rudy Giuliani, também endossou Harris. "Donald Trump tirou meu pai de mim. Por favor, não deixe que ele leve nosso país também", escreveu a cineasta em uma peça para "Vanity Fair". Ela teme que muitos americanos ainda não tenham absorvido "a presidency deeply destabilizing de Trump", que ela alega ser mentalmente exaustiva. "Se o suficiente de pessoas realmente lembrassem o que essa confusão sentiu, outro mandato de Trump nem seria uma consideração", disse Caroline Giuliani. "Mas para aqueles prontos para confrontar a verdade nua e crua, há sinais inequívocos do caminho destrutivo de Trump ao nosso redor, e isso partiu meu coração ver meu pai se tornar um deles."

Nas pesquisas, os dois competidores estão empatados. As eleições são em 3 de novembro. É costume nos EUA que os jornais façam endossos. O "New York Times" destaca que o conselho editorial é um comitê de jornalistas de opinião e independente da redação.

Apesar da aliança de seu pai com Trump, Caroline Giuliani expressa publicamente sua oposição a ele, afirmando: "Donald Trump tirou meu pai de mim. Por favor, não deixe que ele leve nosso país também." Esse sentimento está em linha com o editorial do New York Times, já que eles afirmam: "Não vou apoiar um candidato como Trump que falta as qualidades necessárias para a presidência."

