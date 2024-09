Alerta de uma catástrofe iminente emitida por Gross sobre a usina nuclear de Saporichskaya

07:18 Governador: Pelo menos dois mortos em bombardeio em Lviv

Pelo menos duas pessoas morreram em ataques aéreos russos (veja entradas 06:17 e 05:29) na cidade ucraniana ocidental de Lviv, de acordo com um comunicado do governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyy, no Telegram. Dezenove pessoas ficaram feridas.

06:53 Ucrânia Procura Ajuda Agrícola e Desminagem Adicional

A Ucrânia está buscando mais ajuda para reconstruir seu setor agrícola e limpar campos minados, de acordo com o jornal alemão "Rheinische Post", citando uma resposta do governo alemão a uma pergunta parlamentar. Isso inclui um programa de financiamento para terras agrícolas perto da linha de frente. "O governo alemão foi perguntado sobre potenciais apoios", diz o jornal. Isso incluiria a oferta de uma bonificação de segurança para pessoal. A Ucrânia também pediu a extensão de um programa financiado pelo Ministério da Agricultura que fornece geradores. "Além disso, a Ucrânia pediu apoio para desminar áreas perto da linha de frente", diz o jornal. De acordo com o governo alemão, o Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento já está trabalhando em um projeto de detecção e desminagem.

06:17 Ucrânia: Incêndio após ataque com drone Shahed russo em Lviv

Incêndio próximo à estação de trem principal na cidade ucraniana de Lviv após ataques aéreos russos (veja entrada 05:29), de acordo com o governador da região de Lviv, Maksym Kozytskyy, no Telegram. Dois edifícios escolares também foram danificados, com muitas janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. Kozytskyy disse que vários drones Shahed foram usados no ataque aéreo russo. Serviços de defesa aérea e resgate estão no local. As escolas afetadas permanecerão fechadas, de acordo com o prefeito de Lviv, Andriy Sadovyy, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas. Lviv fica no oeste da Ucrânia, perto da fronteira polonesa, e já foi alvo de ataques várias vezes desde o início da guerra, embora esteja longe do front oriental.

05:29 Segunda Onda de Ataques Aéreos Atinge Kyiv

A capital ucraniana, Kyiv, é atingida por uma segunda onda de ataques aéreos russos. A defesa aérea está ativa. Testemunhas oculares relatam várias explosões nas proximidades de Kyiv, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército relata um ataque de drone na cidade ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira polonesa. Todo o país está sob alerta aéreo, de acordo com a força aérea ucraniana no Telegram. A Polônia ativou sua própria e aeronaves aliadas pela terceira vez em oito dias para garantir o espaço aéreo em resposta aos ataques aéreos e atividades de longo alcance russos, de acordo com o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia.

04:35 Biden Promete Fornecer Sistemas de Defesa Aérea Adicionais à Ucrânia

Após o devastador ataque russo na cidade ucraniana de Poltava, o presidente Biden promete fornecer à Ucrânia sistemas de defesa aérea adicionais. "Condeno veementemente esse ataque hediondo", diz Biden. Washington continuará a apoiar militarmente Kyiv, "incluindo a prestação de sistemas e capacidades de defesa aérea de que o país precisa para proteger suas fronteiras". Selenskyj reiterou seu apelo aos parceiros ocidentais após o ataque, que deixou pelo menos 51 mortos, para a entrega rápida de novos sistemas de defesa aérea e o uso de armas de longo alcance já entregues para atacar território russo.

02:52 Novo Ataque de Drone em Kyiv

A Rússia lança outro ataque de drone em Kyiv. As forças de defesa aérea ucranianas estão engajadas em repelir os ataques nas proximidades da capital, de acordo com o exército ucraniano no Telegram. Ainda não há informações sobre o número de drones usados e potenciais danos. O ataque noturno faz parte de uma série de ataques aéreos russos na capital ucraniana que têm intensificado nas últimas semanas.

01:32 Selenskyj: Objetivo é Mantener Cursk Indefinidamente

A Ucrânia tem como objetivo manter o controle sobre os territórios ocupados na região russa de Kursk até que o presidente Putin chegue à mesa de negociações, de acordo com o presidente Selenskyj em uma entrevista à emissora de televisão americana NBC News. A ocupação dos territórios é uma parte crucial do "plano de vitória", diz Selenskyj. No entanto, a Ucrânia não requer território russo em geral. Selenskyj não especifica se a conquista de território russo adicional é planejada. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até mesmo do presidente Biden.

00:47 Vários Ministros Ucranianos Renunciam

Quatro oficiais renunciam antes de uma possível reformulação do gabinete na Ucrânia. Eles incluem Olga Stefanishyna como vice-ministra para Assuntos Europeus, Oleksandr Kamyshin como ministro para Indústrias Estratégicas, conhecido por aumentar a produção de armas, Denys Malyuska como ministro da Justiça e Ruslan Strilets como ministro do Meio Ambiente. Não está claro se essas pessoas conseguirão novas posições de alto nível. David Arakhamia, líder do partido no poder Servidor do Povo, esclarece que uma significativa reestruturação governamental é iminente, via Telegram. Ele prevê um dia de demissões seguido por nomeações no dia seguinte, com Arakhamia sendo considerado um aliado próximo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

23:16: Após Ataque de Foguete em Poltava: Zelensky pressiona pelo uso de armas de longo alcance Após o ataque mortal de míssil russo na cidade de Poltava, Volodymyr Zelensky defende a autorização para empregar armas de longo alcance contra a Rússia. Ele acredita que a destruição dos sites de lançamento e das bases de infraestrutura dos invasores russos colocará fim aos seus ataques. Zelensky afirma que a taxa de mortalidade em Poltava agora é de 51, com 271 feridos, com a possibilidade de mais pessoas ainda estarem presas sob os escombros.

22:06: Zelensky demite outro alto funcionário De acordo com o decreto publicado no site do presidente, Volodymyr Zelensky demitiu Rostyslav Shurma, servindo como primeiro vice-chefe da presidência. Além disso, o presidente do parlamento anunciou a renúncia de Olha Stefanishyna, que servia como vice-primeira-ministra e ministra para a integração europeia na Ucrânia. Vários outros ministros já haviam apresentado suas renúncias anteriormente. O presidente Zelensky explica que isso é para instituição de reformas com o objetivo de fortalecer o governo. "O outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser ajustadas para permitir que a Ucrânia alcance as realizações necessárias", declara Zelensky.

21:42: Repórter da ntv em Poltava: "Residentes descreveram um momento assustador" A Ucrânia sofre um dos maiores ataques aéreos desde o início do conflito. Muitos mortos e feridos foram relatados. A repórter Kavita Sharma, falando para a ntv, fornece uma atualização sobre a situação, relatando o sentimento de pânico dos residentes durante o ataque de míssil.

21:25: Ucrânia acusa Rússia de crimes de guerra A Procuradoria-Geral da Ucrânia acusa soldados russos de matar prisioneiros de guerra. Investigações sobre a execução de três prisioneiros de guerra ucranianos na área de Torez, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, foram iniciadas, de acordo com o canal do Telegram da procuradoria. É relatado que os prisioneiros ucranianos saíram de um abrigo com as mãos para cima e foram forçados a se deitar e imediatamente baleados pelas costas pelos ocupantes russos, de acordo com vídeos on-line em circulação.

