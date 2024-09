Alegações de fraude eleitoral na Saxónia ganham força

Após as eleições estaduais na Saxônia, surgiram indícios de cédulas eleitorais manipuladas a favor do partido extremista Freie Sachsen. Uma investigação na residência de um homem de 44 anos em Dresden levou à fortalecimento das suspeitas do Ministério Público. As manipulações não afetaram a distribuição de cadeiras no parlamento estadual.

À noite, a Polícia Criminal Estadual e o Ministério Público de Dresden informaram que realizaram buscas devido a alegações de fraude eleitoral. Durante a busca em Langebrück, eles apreenderam potenciais provas para respaldar suas alegações. As provas recolhidas fortaleceram ainda mais o caso contra o homem, segundo as autoridades.

Inicialmente, os investigadores descobriram 126 cédulas alteradas, com 111 em distritos eleitorais de Dresden, 14 em Radeberg e uma em Dohna. Todas as manipulações favoreciam o partido de extrema direita Freie Sachsen.

Logo após a eleição, o Ministério Público informou que os papéis de votação apresentavam sinais de manipulação. Cruzes foram cobertas e novas foram desenhadas para os partidos de extrema direita. As irregularidades foram identificadas inicialmente durante a contagem de votos em Dresden no dia da eleição, com a cidade apresentando uma queixa. Mais tarde, foram encontradas mais instâncias em Radeberg. As cédulas manipuladas, embora invalidadas, não afetaram a distribuição de cadeiras no parlamento estadual, de acordo com o comitê eleitoral distrital de Dresden.

Os investigadores também descobriram manipulações durante as eleições municipais de 9 de junho em Dresden-Langebrück. Um total de 154 cédulas de voto por correspondência foram alteradas nestes distritos.

Apesar das cédulas manipuladas descobertas após a eleição, o Comitê Eleitoral Estadual confirmou o resultado final e oficial das eleições estaduais. A CDU garantiu 41 cadeiras, a AfD ficou com 40, o BSW garantiu 15, o SPD teve 10 cadeiras, os Verdes tiveram 7 e a Esquerda ficou com 6. Os Eleitores Livres foram representados por 1 mandato.

O Ministério Público entregou o caso à Comissão, uma vez que a alegada fraude eleitoral envolve vários distritos em toda a Saxônia. Em seguida, a Comissão iniciou uma investigação abrangente no processo eleitoral e no possível papel de vários partidos políticos.

