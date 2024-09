Ajudar as pessoas afetadas pelo furacão Helene: um guia

Como uma das maiores tempestades que o Golfo do México viu em um século, Helene deixou um impacto devastador, causando enchentes catastróficas, ventos prejudiciais e situações perigosas, afetando áreas a centenas de milhas do litoral. As autoridades locais confirmaram pelo menos cinco mortes devido à tempestade e resgataram mais de cem pessoas das águas crescentes. A energia foi cortada para mais de 3 milhões de clientes em quatro estados, e os especialistas esperam que a restauração leve várias semanas.

Se você estiver interessado em contribuir para aqueles afetados por Helene, use o formulário abaixo ou clique neste link aqui.

Estamos atualmente avaliando os danos em nossa comunidade, já que Helene causou grandes perturbações. Juntos, nossa equipe e nós estamos coletando suprimentos essenciais para distribuir entre aqueles que precisam.

