Agentes do FBI embarcam em um navio supervisionado por uma empresa que anteriormente experimentou uma catástrofe resultando em uma ponte desabitada em Baltimore.

No último sábado, representantes do FBI e da Promotoria dos EUA em Maryland anunciaram que haviam abordado o Maersk Saltoro. Este navio é supervisionado pelo grupo Synergy Marine Group.

De acordo com declarações de ambas as entidades, o FBI, a Divisão de Investigações Criminais da EPA e os Serviços de Investigação da Guarda Costeira encontram-se a bordo do Maersk Saltoro, realizando operações de aplicação da lei autorizadas sob ordem judicial.

Infelizmente, as autoridades não divulgaram detalhes adicionais.

Em uma ação judicial apresentada na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA acusou a proprietária do Dali, Grace Ocean Private Ltd., com sede em Cingapura, juntamente com seu administrador, Synergy Marine Group, de negligência. Eles supostamente ignoraram problemas elétricos reconhecidos no navio, o que levou a uma falha de energia pouco antes do navio colidir com uma coluna de suporte crucial da Ponte Francis Scott Key em março.

O Departamento de Justiça busca recuperar os aproximadamente $100 milhões gastos pelo governo em limpar detritos subaquáticos e reabrir o porto da cidade. Eles rotularam o incidente como completamente previsível.

Em resposta a um pedido de comentário sobre os agentes terem abordado o Maersk Saltoro, Darrell Wilson, porta-voz da Grace Ocean, manteve-se em silêncio. Anteriormente, ele afirmou que sua equipe está ansiosa para apresentar sua versão dos fatos durante os procedimentos judiciais relacionados à ação do Departamento de Justiça.

A ação judicial apresentada na quarta-feira marca a primeira medida de enforcement do governo dos EUA após o Dali, um enorme navio porta-contentores de 984 pés de comprimento e 213 milhões de libras, que colidiu com uma coluna de suporte vital que a ponte Key dependia para permanecer estável. Como resultado desse desastre, seis trabalhadores noturnos, principalmente imigrantes, que trabalhavam na reparação da ponte, perderam a vida.

