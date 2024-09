AfD da Turíngia realiza festa privada em Erfurt

Na região da Turíngia, o AfD alcança um sucesso sem precedentes. A comemoração pós-eleição em Erfurt é exclusiva, com a liderança estadual se restringindo ao seu círculo. Meios de comunicação tradicionais são proibidos de participar do evento. No entanto, essa restrição não parece se estender ao pessoal da publicação de extrema direita "Compact" revista.

Jornalistas e fotógrafos reuniram-se em um restaurante italiano, o ponto de encontro escolhido pelos membros e apoiadores do AfD na noite das eleições, ansiosos para captar as reações da base do partido. Infelizmente, essa proibição não se aplicou a todos os profissionais da mídia. Como relatado por um correspondente da ARD presente, funcionários da publicação de extrema direita "Compact" estavam transmitindo ao vivo dos procedimentos comemorativos.

Ao chegar, o líder do AfD, Björn Höcke, declarou: "Estamos prestes a comemorar uma vitória monumental hoje". A decisão de proibir o acesso à mídia, apesar da credenciamento dos jornalistas, foi tomada apenas tarde na noite de sábado. De acordo com as projeções da ARD, o AfD na Turíngia lidera com mais de 30%, bem à frente dos outros partidos. No entanto, eles não parecem ter uma aliança governamental viável, uma vez que todos os outros partidos já declararam sua relutância em cooperar.

A ação judicial do AfD, que os obrigou a conceder acesso a certas publicações por ordem judicial, levou-os a cancelar o evento em seu formato atual. Um porta-voz do partido explicou que, dadas as instalações com capacidade para 200 pessoas, admitir mais de 150 representantes da mídia além dos 150 convidados registrados resultaria em perturbações inevitáveis ou até mesmo cancelamento devido ao superlotamento. "A segurança de todos os participantes não pode ser garantida nessas circunstâncias", acrescentou.

O Tribunal Regional em Erfurt decidiu no sábado que o AfD era obrigado a permitir que vários jornalistas que haviam sido impedidos de entrar em sua festa eleitoral para as eleições na Turíngia. O tribunal assim decidiu a favor dos meios de comunicação que entraram com ação judicial, que perceberam seu direito à liberdade de imprensa em risco. No entanto, a decisão ainda não era executória. A revista de notícias "Der Spiegel", as publicações do Springer "Bild" e "Welt" e o jornal diário "taz" buscaram Collectively intervention legal.

Mantenha-se atualizado com os últimos desenvolvimentos nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia através de nosso lives ticker.

Apesar da decisão do tribunal que obrigava o AfD a permitir jornalistas, eles decidiram alterar o formato do evento devido a preocupações com a capacidade. A disposição do AfD em acomodar a publicação de extrema direita "Compact" durante as restrições à mídia levanta preocupações sobre o extremismo de direita dentro do partido.

