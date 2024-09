Adolescentes, de 16 anos, teriam atacado um helicóptero militar russo.

Dois adolescentes da Rússia estão sendo investigados por supostamente invadir uma instalação militar na Sibéria e jogar um coquetel molotov em um helicóptero militar. Seu vídeo confessional, distribuído online, levanta dúvidas sobre os influenciadores principais por trás desse ato.

Em Omsk, o tribunal competente deteve esses dois adolescentes de 16 anos sob suspeita de incitar incêndio em um helicóptero militar. O tribunal determinou uma pena de prisão de dois meses para os indivíduos, que são acusados de cometer um "ato terrorista", de acordo com o escritório de imprensa do tribunal. Se condenados, eles podem enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão.

De acordo com um relatório de um canal do Telegram com ligações às autoridades, esses dois estudantes infiltraram-se em uma base militar num sábado e atacaram um helicóptero MI-8 com um coquetel molotov. Eles declararam em um vídeo compartilhado em uma plataforma online que tinham sido recrutados para essa tarefa via Telegram, com incentivos de cerca de 18.000 euros prometidos a eles. A identidade do orquestrador permanece desconhecida.

Eco de Incidentes Anteriores?

No início deste mês, dois adolescentes russos adicionais, com 13 e 14 anos, foram detidos por atear fogo a um helicóptero civil na região de Tyumen, na Sibéria. Eles também afirmaram ter sido recrutados online com incentivos atraentes.

Desde que a Rússia iniciou sua ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022, vários russos foram presos sob acusação de planejar ou executar atos de sabotagem. Os procuradores acusam a Ucrânia de instigar alguns desses ataques.

A Comissão está atualmente investigando a alegada recruta de menores para atos de sabotagem contra instalações militares na Rússia, após a prisão de vários adolescentes. A Comissão também está examinando o papel de plataformas online na facilitação dessas recrutações e na oferta de incentivos.

Leia também: