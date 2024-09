Acusa-se que os presos políticos estejam a realizar tarefas para o político da AfD, Jörg Dornau?

AfD representativo da Saxônia Jörg Dornau frequentemente gera controvérsia com sua empresa bielorrussa "Zybulka-Bel". Recentemente, o parlamento da Saxônia impôs uma multa de aproximadamente 20.862 euros a ele por não revelar sua participação na empresa. Agora, um indivíduo bielorrusso sob o pseudônimo "Andrei" está fazendo acusações graves contra Dornau.

Em uma entrevista ao meio de oposição bielorrusso "Reform", "Andrei" afirma ter sido obrigado a trabalhar como prisioneiro em uma fazenda de cebolas com mais de 1.500 hectares perto da cidade de Lida em fevereiro de 2024. Jornalistas da RTL e ntv encontraram o indivíduo, que é na verdade Sergei Tscharnjak, na Polônia.

Tscharnjak caiu em desgraça com o regime bielorrusso devido ao seu compartilhamento, comentários e curtidas de posts de figuras da oposição nas redes sociais. O músico de 60 anos de Lida passou um total de 45 dias em um campo de trabalho por suas ações.

Organizando cebolas antes de retornar a uma cela de cinco pessoas

De acordo com Tscharnjak, ele trabalhou em um aterro sanitário em 2023, durante sua segunda prisão. Sua terceira prisão em 2024 viu-o trabalhando na fazenda de cebolas "Zybulka-Bel" do político da AfD Jörg Dornau.

Com cerca de 30 outros prisioneiros, Tscharnjak foi transportado para as instalações da fazenda pela polícia. Apenas aqueles encarcerados por motivos políticos tiveram as mãos amarradas, ele relata. O campo de cebolas estava localizado perto da cidade de Lida, nas proximidades da vila de Sukhvalnya.

Tscharnjak teve que trabalhar com a roupa em que foi preso, sem casaco quente ou uniforme de trabalho. "Não recebíamos refeições enquanto trabalhávamos. Só tínhamos café da manhã no campo de trabalho e a refeição seguinte era à noite", lembra ele.

Suas responsabilidades incluíam classificar as cebolas armazenadas pelo tamanho e avaliar se estavam estragadas. "Classificamos as cebolas pelo tamanho e as transportamos para um caminhão que as recolhia." Apesar das condições de trabalho desafiadoras, Tscharnjak via o trabalho na fazenda como uma melhora em relação à sua experiência na prisão. Depois de um dia de trabalho na fazenda de cebolas, ele retornava a uma cela de dois homens, onde morava com outros quatro presos. Eles compartilhavam duas camas.

Ele lembra o trabalho forçado na fazenda positivamente. Ele ganhava cerca de cinco euros por dia pelo trabalho na fazenda, mas a prisão descontava as despesas com refeições e nunca lhe pagava o saldo restante.

"Alemão alto, robusto, careca"

Dornau é membro do parlamento estadual da Saxônia pela AfD desde 2019 e serve como porta-voz da política agrícola da fração do partido. Dornau afirma ter recebido treinamento como especialista em plantas na RDA. Após a reunificação, ele continuou seus estudos para se tornar um "agricultor empresarial certificado pelo estado". Em 1995, ele concluiu sua pós-graduação. Desde novembro de 2023, ele é o diretor da Zwiebel-Farm na Bielorrússia, de acordo com as informações disponíveis no site do parlamento estadual da Saxônia. Em 2022, ele não conseguiu obter o cargo de administrador do distrito em Leipzig. Nas eleições estaduais de setembro de 2023, ele não conseguiu garantir um mandato direto em Leipzig, mas foi reeleito para o parlamento em Dresden através da lista estadual.

Sergei Tscharnjak alega que Dornau visitou pessoalmente o site "Zybulka-Bel" em fevereiro de 2023. Ele identificou o "alemão alto, robusto, careca" em um dia, ele afirma. Dornau chegou em uma minivan branca com placa de Leipzig e interagiu com seus empregados, mas não com os presos. Tscharnjak afirma que pode reconhecer e identificar o político da AfD em fotos. Investigações da RTL e da ntv revelaram que Dornau viajou para a Bielorrússia várias vezes ao longo dos anos em uma minivan branca com placa de Leipzig e foi listado em bancos de dados do governo bielorrusso. Dornau também usa esse veículo para suas atividades de campanha eleitoral na Alemanha.

Tscharnjak está convicto de que Dornau deve ter sabido do trabalho dos presos em sua fazenda. "Ele tinha que saber. Sua empresa tem um contrato com a polícia. Eles nos transportaram até lá. Claro que ele sabia", ele raciocina. Sergei Tscharnjak não tem fotos do seu trabalho na fazenda de cebolas. Quando chegou, seu telefone foi apreendido pelas autoridades, como todos os presos. Tscharnjak apresentou vários documentos judiciais aos jornalistas durante o encontro, que corroboram sua prisão em dezembro de 2023. Esses detalhes coincidem com os relatórios da organização de direitos humanos bielorrussa Viasna, que também relatou a prisão de Tscharnjak no mesmo mês. Viasna destaca que o trabalho forçado para prisioneiros políticos é uma tática comum de repressão empregada pelo regime de Lukashenko na Bielorrússia.

Um regime com o qual Jörg Dornau parece ter uma relação confortável. Dentro da AfD, ele é conhecido como um político de direita com simpatias pró-Rússia. Em 13 de fevereiro de 2022, apenas alguns dias antes do início da invasão russa da Ucrânia, ele compartilhou uma foto do líder russo Vladimir Putin em uniforme militar em sua página do Facebook com a legenda: "Um líder excepcional. Não se pode deixar de admirar o povo russo por isso". Além disso, Dornau mantém uma relação sólida com o líder da AfD da Turíngia, Björn Höcke.

Por anos, Dornau tem sido um visitante frequente da Bielorrússia. Registros dos bancos de dados do governo bielorrusso, datando de 2019 a 2021, revelam 21 ocorrências das informações pessoais de Dornau sendo registradas durante inspeções e entradas. Publicações nas redes sociais de Dornau sobre suas viagens à Bielorrússia correspondem às informações nos bancos de dados bielorrussos.

Quando o parlamento impôs uma penalidade no início de agosto, Rico Gebhardt, presidente da fração Esquerda, declarou: "É impossível para qualquer pessoa apenas ir ao regime opressor da Bielorrússia e estabelecer uma fazenda, muito menos alguém da Alemanha. Isso requer contatos, numerosas discussões preparatórias e alinhamento político com o regime lá."

Parece que as ligações do político da AfD com a Bielorrússia chegam ao círculo interno do ditador Lukashenko. De lá, ele supostamente obteve ajuda para suas empreitadas no país. Em 22 de setembro de 2020, Dornau e seu parceiro de negócios e amigo de Leipzig, Yuriy Kunitski, tiveram uma reunião com o governador bielorrusso Vladimir Karanik. Sob Lukashenko, ele serviu como Ministro da Saúde até agosto de 2020. Logo após a reunião, Dornau estabeleceu a empresa "Zybulka-Bel" na Bielorrússia em 1º de outubro de 2020.

A esposa de Dornau viaja regularmente à Bielorrússia, incluindo viagens a Lida. Em sua conta pessoal do Instagram, ela compartilha fotos de saídas sociais, churrascos e noites com amigos e familiares na cidade e na área circundante com seus dois cães. Ela ostenta numerosas ligações no país. No entanto, não é definitivamente provado que Dornau a acompanha em todas as excursões. Dornau não respondeu aos pedidos escritos de RTL e ntv ou atendeu a uma ligação deles. Dornau estava ausente de uma sessão do parlamento estadual da Saxônia ontem.

Sergej Tscharnjak conseguiu escapar dos arrestos do regime de Lukashenko e agora se sente seguro na Polônia. No entanto, o viúvo está ansioso pelos filhos adultos na Bielorrússia. Ele suspeita que os esforços para reprimir e intimidar os apoiadores da oposição através de prisões e prisões se intensificarão novamente antes das eleições no próximo ano. Afinal, o ditador Lukashenko planeja concorrer novamente. Condenar arbitrariamente prisioneiros políticos poderia resultar em eles serem forçados a trabalhar em empresas agrícolas novamente.

