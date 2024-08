Aconteceu com Friedrich Merz, que acidentalmente bateu num sinal de trânsito.

Após Solingen, houve um vácuo político que o líder da oposição corajosamente preencheu. Em seguida, surpreendentemente, a coalizão do semáforo parou de brigar.

Friedrich Merz empunhou uma ferramenta poderosa, atingindo o núcleo da coalizão até brilhar. Talvez o Sauerlander não tenha considerado completamente que golpes contínuos podem levar a algo novo - desta vez, o semáforo parece estar agindo, até mesmo mostrando unidade, como noticiado pelo "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Isso é um estado desejado para os governos, mas também é uma vitória para Merz?

A Alemanha ficou novamente em choque após Solingen. Outro incidente com facas, requerentes de asilo e falha administrativa - incrível, especialmente durante um festival da diversidade. "Chega!" ecoou através da névoa do debate.

As tradicionais armas de retórica vazia fizeram o que fazem há anos: o presidente federal falou palavras de conforto, elaboradas pela máquina burocrática, repetindo como congratulações de trabalho no LinkedIn. Embora estejamos acostumados a isso, muitos ficaram frustrados.

Nenhuma Lição Aprendida

Ninguém personificou a apatia política mais claramente do que a co-lídera do SPD, Saskia Esken, que afirmou durante uma transmissão ao vivo: "Não acredito que possamos aprender muito com esse ataque". Em todo o país, as mãos bateram na testa com descrença.

Uma declaração assim seria impensável para um funcionário. Imagine um CEO dizendo: "Bem, não podemos aprender muito com esse assédio sexual". Imagine um trabalhador da construção cortando o suprimento de energia de um hospital, dizendo: "Não podemos aprender muito com isso".

A atmosfera estava tensa: nenhum circunstância poderia consolar uma população que acreditava que Solingen e Mannheim eram o preço que uma sociedade aberta tinha que pagar. Mas no início, só uma pessoa parecia entender isso: Friedrich Merz.

Chega é Chega!

Merz foi vocal na televisão: Pare com as deportações! Estado de emergência! Causa comum com a oposição! "O chanceler federal está perdendo o controle do país", ele criticou o líder do semáforo, supostamente até mesmo no café da manhã, ao lado do homem com os dedos escorregadios.

O CDU poderia ter ganho muito se Merz tivesse defendido soluções legalmente inviáveis. Muitos defenderam a ação - suas palavras duras, embora impopulares, poderiam ter aumentado realmente sua popularidade. E no partido, eles sabiam: a popularidade importa. O CDU parecia estar guiando o país por um breve momento, potencialmente semeando discórdia no semáforo. Parecia estar funcionando! Parecia estar funcionando! Eles poderiam ter pensado dentro da Casa Konrad Adenauer.

Surpreendentemente, a coalizão do semáforo agiu. Na quinta-feira, eles anunciaram uma série de medidas sem muito aparente desacordo, incluindo restrições ao tamanho das facas de cozinha em público. As promessas de deportação ainda devem ser tomadas com cautela, dadas as práticas passadas - mas reduções nos benefícios sociais realmente doem, especialmente para os Verdes.

Até os Verdes pareciam saber que era hora. Não havia mais do que críticas brandas de tom. Enquanto isso, Robert Habeck continuou sua promoção como o candidato ideal para Presidente Federal - lembre-se dessas palavras, caro leitor, em dez anos.

Os ministros federais do Interior, Nancy Faeser, e da Justiça, Marco Buschmann, passaram a bola um para o outro durante uma conferência de imprensa federal, exibindo uma cortesia brincalhona - apesar de seu comportamento usualmente antagonista. E na sexta-feira, o primeiro voo de deportação para o Afeganistão decolou, parecendo que Scholz e Merz tinham empurrado o avião para a partida.

"Meu amor, eu uni o semáforo!"

Então: uma situação espinhosa para a União? A coalizão do semáforo teria se unido se Merz não tivesse sido um pastor ansioso? Duvido. Como Merz explica isso agora para seus apoiadores? "Meu amor, eu uni o semáforo!" O que Friedrich Merz faz quando fica bravo? Alguém sabe? Ele quebra objetos ao alcance?

Pelo menos sabemos o que o Chanceler (de acordo com sua própria conta: "bravo e bravo") faz: finalmente mantém seu governo brigão junto - pelo menos até as eleições na Saxônia e na Turíngia, talvez apenas o suficiente para manter os Vermelhos e Verdes no parlamento lá. O semáforo parece um cozinhador de alta pressão definido para alta temperatura, restrito com um cinto de tensão pelo Chanceler Scholz.

Merz pode encontrar alívio. Seus colegas na Saxônia e na Turíngia podem não estar sozinhos com populistas à direita e à esquerda depois da eleição no domingo. Pelo menos.

