ABBA proíbe Trump de usar músicas do ABBA

A Universal Music, representando o grupo sueco ABBA, alertou o candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, para que pare de utilizar os numerosos hinos da banda pop em seus eventos políticos.

Por e-mail à AFP, a Universal Music na Suécia afirmou que imagens mostram músicas do ABBA sendo tocadas em pelo menos um comício do ex-presidente de direita. "Pedimos sua remoção", dizia a declaração. A gravadora enfatizou que não havia dado autorização para o uso das faixas do ABBA, sugerindo que Trump não tinha essa aprovação ou licença.

De acordo com o jornal sueco "Svenska Dagbladet", um de seus jornalistas estava em um comício de Trump em Minnesota, um estado com uma significativa população de imigrantes suecos, em julho. Lá, o hit do ABBA "The Winner Takes it All" foi tocado, seguido por uma exibição de dez minutos em uma tela gigante com o grupo performando músicas populares como "Money, Money, Money" e "Dancing Queen" em sua época de ouro.

O ABBA não é o único artista a aconselhar Trump a não utilizar sua música. Outros incluem Bruce Springsteen, Neil Young, Celine Dion e os Rolling Stones.

