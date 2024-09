A vivacidade das aspirações escocesas à independência persiste.

Uma década se passou desde que a Escócia realizou um referendo sobre a separação do Reino Unido, e embora a proposta tenha sido rejeitada por uma pequena margem, uma parcela significativa da população ainda defende a independência, segundo um analista político. Kirsty Hughes, do Scottish Centre on European Relations, sugere que cerca de metade dos escoceses ainda apoia a independência, com uma maioria significativa entre a geração mais jovem.

O resultado do referendo em 2014 viu os escoceses votarem 55 a 45 contra a independência. No entanto, o apoio à ideia aumentou ligeiramente nos anos seguintes, com pesquisas indicando até uma maioria estreita. Este sentimento favorável à independência não é abalado pelo mau desempenho do Partido Nacional Escocês (SNP) nas últimas eleições parlamentares do Reino Unido.

De acordo com Hughes, a questão da independência da Escócia está longe de estar resolvida, apesar do governo Trabalhista e seu antecessor Conservador tratarem o assunto como resolvido, e da atual atenção a outros assuntos, como o sistema de saúde em declínio e as condições econômicas. Hughes acredita que um novo referendo pode ser desencadeado se o apoio público à independência aumentar e se tornar uma questão democrática genuína, possivelmente alcançando 60% ou mais nas pesquisas.

Defensores: O Brexit nivelou o campo de jogo

"É ainda uma possibilidade nos próximos dez anos", oferece Hughes. O movimento de independência pode receber um novo impulso se o secessionismo da Irlanda do Norte ganhar força novamente, ela acredita. Nicola Sturgeon, a cara do movimento de independência, permanece esperançosa em alcançar o objetivo e escreveu no The Daily Record, "Eu ainda tenho a mesma confiança de sempre de que alcançaremos esse objetivo e mais cedo do que atualmente parece provável. Se tivermos sucesso, começaremos a construir uma melhor Escócia".

Os defensores da secessão argumentam que o Brexit mudou o cenário, já que uma maioria de escoceses votou contra a saída do Reino Unido da UE no referendo de 2016. No entanto, o governo do Reino Unido argumenta que o referendo de 2014 foi um evento isolado e não está disposto a considerar a ideia de outro voto. Os defensores da secessão mantêm que o Brexit mudou efetivamente o jogo.

A União Europeia expressou preocupação com potenciais esforços de secessão no Reino Unido, dadas as aspirações de independência da Escócia e sua oposição ao Brexit. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou durante uma visita a Edimburgo em 2021 que a UE sempre ficaria ao lado de seus Estados-membros, mas também enfatizou a importância de respeitar a integridade territorial dos membros atuais.

Diante do Brexit, alguns defensores da independência escocesa argumentam que permanecer no Reino Unido significaria estar vinculado a decisões tomadas contra a sua vontade, o que fortaleceria ainda mais o caso da independência dentro da União Europeia.

Leia também: