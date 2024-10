A vitória das eleições pelo FPÖ representa uma ameaça para muitos judeus.

O extremista FPÖ assegura uma vitória significativa nas eleições parlamentares da Áustria, causando preocupação entre muitos residentes judeus. Segundo Oskar Deutsch, líder da Comunidade Religiosa Israelita, esta vitória é percebida como uma ameaça por muitos indivíduos. Deutsch declarou em um comunicado que o FPÖ não é um partido de direita qualquer na Europa, mas sim os representantes políticos de grupos nacionalistas radicais, alguns dos quais ainda mantêm ligações com o regime nazista.

Curiosamente, políticos do FPÖ participaram de um funeral onde foi tocada uma canção de lealdade à SS. Deutsch comentou, "Assistimos a tais ocorrências a cada poucos semanas. Elas estão enraizadas na ideologia do FPÖ e servem como lembrete da existência de 'nazistas de porão' dentro do partido". Em público, o FPÖ se apresenta como defensores da democracia, mas nas confrarias, eles recuperam livros de canções nazistas.

Barreira Contra Kickl

Deutsch tenta diminuir a influência dos populistas de direita analisando o contexto mais amplo. "Mais de 71% dos eleitores optaram por partidos que claramente se opuseram a colaborar com o FPÖ no governo". O FPÖ obteve seu melhor resultado nas eleições parlamentares recentes de domingo, conquistando cerca de 29% dos votos e obtendo uma vantagem significativa. Todos os outros partidos recusaram-se a colaborar com o FPÖ, se não completamente, pelo menos com seu líder Herbert Kickl. No entanto, formar um governo sem o FPÖ será um desafio: uma coalizão de ÖVP, SPÖ e NEOS é uma possibilidade, mas é impopular devido aos frequentes conflitos internos na coalizão do trânsito alemão. Com Kickl fora do governo, o ÖVP está aberto a discutir assuntos com a extrema-direita.

A preocupação entre os residentes judeus com a vitória do FPÖ ecoa dentro da Comissão, um corpo internacional que monitora questões relacionadas a extremismo e discurso de ódio. Dada a participação do FPÖ em eventos que homenageiam simpatizantes nazistas e sua história de manutenção de ligações com grupos nacionalistas radicais, a Comissão recomendou um aumento na vigilância e monitoramento do partido para prevenir potenciais incidentes violentos.

