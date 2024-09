A vitória da CDU está a aproximar-se.

19:13 Última previsão para Saxônia: vantagem do CDU sobre o AfD encolhe significativamenteA última projeção da ZDF sugere que o AfD está ganhando terreno em relação ao CDU: os democratas cristãos lideram por uma pequena margem de 31,7% contra os 31,4% do AfD nos votos contados. O BSW está em 11,4%, o SPD em 7,8%, enquanto os Verdes confortavelmente ganhariam uma cadeira no parlamento estadual com 5,5%. Infelizmente, a Esquerda não atingiria a marca de 5% com 4,3%.

19:08 Wagenknecht quer formar coalizão com o CDU e potencialmente o SPD na TuríngiaA líder do BSW, Sahra Wagenknecht, está ansiosa para estabelecer uma coalizão com o CDU e potencialmente também com o SPD na Turíngia. Ela expressou sua esperança de que eles pudessem construir um governo capaz juntos, abordando questões urgentes como a "grave escassez de professores" na Turíngia. Wagenknecht também enfatizou a importância de um governo estadual que advogasse pela paz e pela diplomacia e se opusesse ao deployment de mísseis dos EUA na Alemanha. Ela descartou coalizões com o AfD na Turíngia.

19:02 Desempenho do AfD na Turíngia melhora ainda mais na última previsãoUma previsão da ZDF para a Turíngia revela que o AfD está se saindo ainda melhor do que as estimativas iniciais. Com base nisso, os extremistas de direita são previstos para acumular 33,1% dos votos, enquanto o CDU está em 24,3%. A aliança de Sahra Wagenknecht está em 15%, e a Esquerda, atualmente gerida por Bodo Ramelow como o popular presidente do estado, sofre uma queda de quase 8 pontos percentuais e está em 11,7%. O SPD está em 6,6%, e os Verdes são projetados para garantir 4% dos votos.

18:56 Göring-Eckardt: sucesso do AfD na Alemanha é um choquePolíticos do Partido Verde parecem mais perturbados com o sucesso do AfD na Turíngia do que com a própria posição menos do que impressionante do partido. A copresidente do Partido Verde, Katrin Göring-Eckardt, reconhece o sucesso dos extremistas de direita como um "choque" na Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, dispensando a deficiência do seu partido, menciona que "a importância do sucesso do AfD em um parlamento estadual ofusca nossas decepções internas."

18:48 Kretschmer sobre a Saxônia: "Nós merecemos nossa vitória"O atual ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, congratula o CDU pelo seu desempenho, acrescentando que eles mereceram a sua vitória após cinco anos de parceria. "Nós merecemos nossa vitória", diz Kretschmer em seu evento do partido, se referindo à fé constante dos cidadãos da Saxônia no CDU apesar de sua insatisfação com a situação em Berlim.

18:33 Presidente do AfD Weidel reclama participação governamental para o AfD na Turíngia e SaxôniaA líder do AfD, Alice Weidel, está defendendo a participação do seu partido no governo tanto na Turíngia quanto na Saxônia. "Normalmente, neste país, o partido mais forte participa do governo", explica Weidel na ARD, se referindo à Turíngia. "Os eleitores querem que o AfD participe do governo. Nós representamos 30% dos eleitores em ambos os estados federais, e um governo estável é inatingível sem nós."

18:30 Secretário-geral do SPD: "Estávamos em risco de perder nossos assentos nos parlamentos estaduais"O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, aceita o modesto desempenho do partido na Turíngia e na Saxônia. "Hoje, o SPD não vai comemorar", admite Kühnert na ARD. "O partido tem enfrentado desafios por anos, mas hoje, nós mal escapamos de perder nossos assentos nos parlamentos estaduais. Lutar vale a pena - nós somos necessários." Ele pede mais conversas e escuta ativa das opiniões dos eleitores, sugerindo a necessidade de repensar a abordagem do partido.

18:23 Höcke celebra resultados da Turíngia como "marco"O líder do grupo parlamentar do AfD, Björn Höcke, comemora os resultados na Turíngia como um "marco", proclamando que o AfD emergiu como o partido do povo. Ele pede o fim da "ridícula barreira" e enfatiza que a mudança só virá com a participação do AfD.

18:21 Chrupalla sobre a Turíngia: "Ao lado do CDU"O líder do AfD, Tino Chrupalla, expressa sua satisfação com o desempenho do partido na Turíngia, descrevendo-o como uma "virada" para a vontade dos eleitores em ambos os estados federais. O AfD está aberto a colaborações com todos os partidos, afirma Chrupalla, afirmando que o AfD alcançou a paridade com o CDU na Saxônia e tem a intenção de tomar decisões que beneficiem a Saxônia.

18:17 Presidente do CDU: nenhuma aliança com o AfD na Turíngia/SaxôniaO presidente do CDU, Carsten Linnemann, descartou qualquer aliança entre o CDU e o AfD na Turíngia ou na Saxônia. "Estamos totalmente claros sobre isso", disse ele na ARD. O CDU formará governos a partir do centro do parlamento, disse ele, expressando confiança de que isso terá sucesso. O CDU é o último partido majoritário restante e a "coluna vertebral", disse Linnemann, acrescentando que os partidos do semáforo foram penalizados.

18:13 Projeção para Saxônia: CDU com ligeira vantagem sobre AfD, BSW em 12%, Verdes na corda bambaA projeção inicial para a eleição estadual da Saxônia mostra a CDU na liderança com 31,5% dos votos, com a AfD logo atrás com 30%. O BSW é a terceira força mais forte com 12%, enquanto o SPD permanece no parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes estão ficando para trás com 5,5%, e a Esquerda está fora com 4%. O FDP não estará no novo parlamento.

18:10 Previsão para Turíngia: AfD na frente, BSW em 16%A previsão inicial para a eleição estadual da Turíngia indica uma clara liderança da AfD com 30,5% dos votos, seguida pela CDU com 24,5% e a Esquerda com 12,5%. O SPD entraria no parlamento estadual com 7%, enquanto o BSW garantiria uma cadeira com 16%. Os Verdes e o FDP não alcançariam a faixa de 5%.

18:01 AfD lidera na Turíngia, BSW forte na SaxôniaDe acordo com a previsão inicial, a AfD emerge como a força mais forte na Turíngia. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dois dígitos. A CDU está ligeiramente à frente da AfD na Saxônia. A Esquerda e o FDP não conseguiriam entrar no parlamento estadual, enquanto os Verdes permaneceriam.

17:18 Cadeira de Höcke incerta no parlamento estadual da TuríngiaO líder da fração da AfD na Turíngia, Björn Höcke, pode não garantir uma cadeira no futuro parlamento estadual. Seus colegas de partido bem-sucedidos poderiam até mesmo impedi-lo de entrar. Muitos candidatos da AfD nas circunscrições têm boas chances de vencer um mandato direto. No entanto, Höcke enfrenta forte competição do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição de Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD ganhar mais mandatos diretos do que tem direito, ninguém poderá entrar pela lista estadual, nem mesmo do topo, que Höcke ocupa. Nesse caso, a AfD poderia tentar convencer um candidato direto bem-sucedido a desistir de sua cadeira no parlamento estadual.

16:48 AfD da Turíngia proíbe mídia da festa eleitoralÉ pouco provável que a festa eleitoral da AfD na Turíngia receba qualquer cobertura da mídia. O partido, classificado como extremista de direita pela agência de inteligência interna, tentou excluir vários meios de comunicação do evento. No entanto, um tribunal proibiu isso, então a partido estadual excluiu toda a imprensa. Um porta-voz do partido citou problemas organizacionais: não havia espaço suficiente no local do evento para todos os representantes da mídia credenciados.

16:29 Mais de um quarto vota por correspondência na SaxôniaPara a eleição que o ministro-presidente da Saxônia, da CDU, chamou de "decisiva" para o estado, mais de um quarto dos eleitores já emitiu seus votos por correspondência. O comissário eleitoral do estado espera que 24,6% dos eleitores tenham votado por correspondência. A participação dos eleitores hoje foi apenas ligeiramente maior do que em 2019, mas o comissário espera significativamente mais votos por correspondência do que em 2019.

15:52 Höcke vota em Lada, Ramelow com esposaO líder da AfD na Turíngia e candidato principal, Björn Höcke, depositou seu voto esta manhã. Ele chegou à sua seção de votação em Bornhagen em um Lada Niva, um veículo russo off-road. O ministro-presidente Bodo Ramelow votou na capital do estado de Erfurt, acompanhado por sua esposa Germana Alberti vom Hofe. Ramelow tem sido o chefe do governo no Estado Livre desde 2014, mais recentemente liderando uma coalizão de minoria.

15:40 Participação eleitoral maior do que da última vezNa Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam depositado seus votos às 14h. Isso representa um aumento de mais de dois pontos em relação à eleição de cinco anos atrás. Isso sugere uma alta participação. No entanto, os votos por correspondência ainda não foram contabilizados, de acordo com o comissário eleitoral do estado. Na Saxônia, a participação foi de 35,4% à tarde, ligeiramente maior do que em 2019, mas o comissário espera significativamente mais votos por correspondência do que em 2019. As seções de votação em ambos os estados fecharão às 18h.

15:13 Kretschmer espera que os partidos da coalizão cheguem ao parlamento estadual

14:40 Questões principais para as eleições da Saxônia e TuríngiaUma grande pesquisa indica que cerca de um terço dos eleitores da Saxônia e Turíngia planejam votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. A pesquisa destaca as principais preocupações e problemas, com a migração sendo apenas uma delas.

14:13 Höcke Pula Conversa na Seção de VotaçãoO candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, depositou seu voto por volta do meio-dia. Ele não ficou na seção de votação de Bornhagen e recusou-se a conversar com jornalistas presentes. Anteriormente, Höcke costumava perder para o candidato da CDU em sua circunscrição local de Eichsfeld, resultando em uma mudança para a circunscrição de Greiz para esta eleição. Infelizmente, Höcke também é previsto para perder aqui contra a CDU.

13:50 A Participação Eleitoral no Meio-dia na Turíngia Mantém Nível de 2019Na Turíngia, a participação eleitoral ao meio-dia permaneceu relativamente estável em comparação com a eleição parlamentar anterior. Cerca de 32% dos eleitores aptos haviam votado nas urnas até as 12:00, segundo o comissário eleitoral do estado. Os votos por correio não estão incluídos nestas estatísticas. Em 2019, a participação também era de 31,2% neste horário. Parece haver maior interesse nesta eleição estadual do que nas eleições europeias e locais anteriores, onde a participação era de 24,3% no mesmo horário em junho.

13:29 Saxônia Prevê Alta Participação Eleitoral no Meio-diaNa Saxônia, espera-se uma alta participação eleitoral até o meio-dia. Segundo a Oficina Estadual de Estatística de Kamenz, 25,8% dos eleitores aptos haviam exercido seu direito de voto até as 12:00. No pleito de 2019, o índice era de 26,2% neste horário. Estimativa é de que 24,6% dos eleitores aptos votarão por correio, contra 16,9% em 2019. A comissão eleitoral informou que o processo de votação está correndo sem problemas conhecidos.

13:11 Lucke Enxerga Possíveis Consequências de "Terremoto" nas Eleições EstaduaisOs resultados das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia ainda não foram anunciados. Se o SPD não entrar no parlamento estadual, o cientista político Albrecht von Lucke prevê "terremoto" político em entrevista à ntv. Ele discute o impacto e as possíveis consequências das eleições.

12:44 Polícia Investiga Ameaça em Seção Eleitoral de GeraApós um incidente, a polícia de Gera investiga uma ameaça em uma seção eleitoral. Um homem de camisa da AfD entrou pela manhã, segundo um porta-voz da polícia. O responsável pela seção eleitoral solicitou que ele retirasse a camisa devido à proibição de propaganda partidária no interior da seção. Embora tenha atendido ao pedido, o homem ameaçou retornar, insatisfeito com o tratamento recebido ao sair do local. A polícia registrou um boletim de ocorrência e advertiu o homem. Além disso, a polícia de Erfurt investiga possíveis danos criminais em pichações politicamente carregadas ("Höcke é um nazista") perto de seções eleitorais.

12:15 Correctiv Adverte sobre Informação Falsa em CirculaçãoA rede Correctiv alerta para uma informação falsa que voltou a circular. Ela afirma que assinar a cédula pode proteger contra fraudes. No entanto, a autoridade federal de apuração confirmou ao Correctiv que isso não é verdade; a cédula não deve ser assinada, sob pena de anulação da votação e comprometimento do sigilo do voto.

11:51 Voigt Espera por Maioria EstávelO candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele expressou sua esperança de que "muitos turíngios compareçam às urnas e exerçam seu direito de moldar o futuro do país". Voigt também deseja "majorias estáveis" para permitir que o estado volte a avançar.

11:25 Aumento Significativo de Ameaças de Extremistas de Direita em SonnebergSonneberg é agora liderada por um oficial da AfD. Cidadãos engajados na região relataram um aumento nas ameaças, forçando muitos a parar suas atividades. O número de ataques de extrema direita também aumentou cinco vezes no último ano, segundo especialistas que suspeitam de uma ligação com o administrador distrital da AfD.

10:57 Kretschmer Fala em Seção EleitoralKretschmer, ministro-presidente da Saxônia, compara a eleição parlamentar do estado a "talvez a mais significativa em 34 anos". Ao votar em Dresden, ele expressa gratidão a quem escolheu "a forte força no centro burguês", ou seja, a União Saxã, que beneficia de seu apoio para formar um governo que sirva ao estado. As últimas pesquisas indicam uma disputa apertada entre seu CDU e a AfD.

09:59 "Incomodado com as Implicações Históricas" - Historiador Desaprova Data da EleiçãoO historiador Peter Oliver Loew expressa descontentamento com a data das eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, que ocorre no 85º aniversário da invasão da Polônia em 1939. Loew, diretor do Instituto Germano-Polonês, comentou ao Redaktionsbetzwerk Deutschland (RND): "Alguém que sugeriu que era uma boa ideia realizar eleições em 1º de setembro deve ter tido uma sensação incômoda pela história".

09:30 "Eleição Pivotal": Dados Compreensivos sobre a Eleição da SaxôniaMais de 3,3 milhões de eleitores aptos na Saxônia têm a capacidade de moldar o futuro político do parlamento estadual de Dresden hoje. O CDU corre o risco de perder sua posição como força dominante no estado pela primeira vez desde 1990. O ministro-presidente Michael Kretschmer chama esta eleição de "pivotal". "Trata-se de tudo".

09:05 Kretschmer Acusa Governo de Trânsito em "Modo de Pânico Antes da Eleição"O dia da eleição na Saxônia traz a pergunta: O ministro-presidente Michael Kretschmer conseguirá prolongar a série de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele compartilha suas opiniões sobre o debate sobre refugiados, o governo de trânsito e a guerra na Ucrânia.

08:46 Dados Compreensivos sobre a Eleição na TuríngiaO dia da decisão chegou: No centro da Alemanha, o governante do estado com cerca de 2,1 milhões de habitantes será decidido. A AfD, liderada por seu candidato principal Björn Höcke, poderá emergir como a força mais forte na Turíngia?

08:24 Potencial Impacto do AfD na DemocraciaEnquetes sugerem: O AfD está posicionado para aumentar significativamente sua influência nas próximas eleições na Saxônia e Turíngia. Para as instituições democráticas estabelecidas, isso é uma preocupação, como destacou um grupo de pesquisa. A robustez do Estado de Direito pode não ser tão forte quanto muitos acreditam.

08:00 this is the translated text:As urnas estão abertas em Turíngia e SaxôniaHoje, novos parlamentos estaduais serão eleitos em Turíngia e Saxônia. Nas pesquisas, o AfD é previsto para vencer em Turíngia. Na Saxônia, o CDU liderado pelo Primeiro-Ministro Michael Kretschmer e o AfD estão em uma disputa apertada. Projeções iniciais são esperadas com o fechamento dos locais de votação às 18h. As eleições nestes dois estados alemães orientais servem como um teste para a atual coalizão vermelho-vermelho-verde em Berlim.

Para a atual coalizão vermelho-vermelho-verde em Turíngia, liderada pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não é projetada maioria nas pesquisas. Uma coalizão do CDU, o BSW e o SPD é uma possibilidade após a eleição. Na Saxônia, a viabilidade da atual coalizão de CDU, SPD e Verdes permanece incerto. Kretschmer não exclui a possibilidade de uma aliança com o BSW. A Esquerda corre o risco de ser excluída do parlamento na Saxônia. O mesmo destino poderia atingir os Verdes e o FDP em Turíngia.

