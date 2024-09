"A vida que construímos aqui desapareceu": Helene causa estragos no oeste da Carolina do Norte.

No sábado de manhã, ele pulou em seu carro e seguiu em direção à casa de seus pais, localizada no coração das montanhas da Carolina do Norte, entre Spruce Pine e Little Switzerland. Como Perkins admitiu em uma postagem sobre sua experiência, fica a cerca de uma hora de Asheville e, em condições normais, é bastante isolada e tranquila.

Perkins levou um choque ao descobrir que a região havia sido devastada por Helene, uma tempestade implacável que deixou um rastro de destruição. A área ficou sem recursos, com estradas, casas e redes de utilidades destruídas, isolando-a de todas as direções.

De acordo com a contagem da CNN, Helene tirou a vida de pelo menos 93 pessoas, incluindo 30 no condado de Buncombe, onde fica Asheville. A Carolina do Norte levou um forte golpe, com dias de enchentes persistentes transformando estradas em caminhos alagados, deixando milhares sem os essenciais e colocando uma pressão nos recursos do estado.

O governador Roy Cooper descreveu como "uma das piores tempestades da história moderna". Apesar dos esforços para distribuir suprimentos, pelo menos 280 estradas ainda estão fechadas em todo o estado, dificultando o acesso às áreas afetadas, segundo Cooper. O condado de Buncombe relatou pelo menos 30 mortes devido à tempestade.

Quando Perkins percebeu quantas estradas eram intransitáveis, abandonou seu veículo perto de uma rodovia fechada aos pés da montanha e começou a caminhar em direção à casa de seus pais.

"Tentei todos os caminhos que consegui imaginar, mas as estradas estavam bloqueadas por deslizamentos de terra ou partes desabadas, não importava aonde eu fosse", explicou Perkins à CNN. "Não consigo descrever quantas estradas prestes a desabar e deslizamentos de terra profundos tive que cruzar, quantas árvores caídas tive que remover das minhas costas e contornar."

Durante sua caminhada, Perkins encontrou várias pessoas presas devido à rodovia danificada. Depois de caminhar por mais de três horas e meia, cobriu uma distância de 11 milhas e subiu 2.200 pés para finalmente chegar à casa de seus pais.

"Nunca fui tão grato por ver alguém seguro", disse Perkins à CNN, acrescentando que seus pais, ambos com mais de 70 anos, eram pessoas muito capazes.

Seus pais estavam ilesos e sua casa estava relativamente intacta, mas estavam confinados, incapazes de descer a montanha a pé, disse Perkins.

"Eles têm provisões. Estão ficando sem água, mas têm suficiente propano para aquecer água quando necessário", informou Perkins à CNN no domingo, notando que a restauração de energia pode levar semanas para sua área.

Depois de encontrar seus pais no sábado, a névoa e a chuva se instalaram, e Perkins decidiu descer. "Não queria usar seus suprimentos, então escolhi refazer meus passos", explicou Perkins, acrescentando que conseguiu até pegar uma carona em um trecho não danificado da estrada com um morador local no caminho de volta.

A comunidade foi resiliente, disse Perkins. Sua mãe conseguiu enviar-lhe uma mensagem mais cedo no domingo, e ela estava principalmente preocupada em obter suprimentos para seus vizinhos.

"Estou ainda tentando processar tudo. Nunca testemunhei nada igual", disse Perkins. "A energia pode levar algumas semanas para ser restaurada. Não consigo nem imaginar quanto tempo levará para o Departamento de Transportes consertar as estradas sinuosas que grudam nas encostas das montanhas."

‘A vida que construímos aqui não existe mais.’

A leste do condado de Buncombe e da cidade duramente atingida de Asheville fica o condado de McDowell, onde mais de 20 resgates aéreos foram realizados desde a manhã de sábado, de acordo com o departamento de gestão de emergências do condado em um comunicado de sábado.

As chuvas pesadas fizeram com que o rio Swannanoa transbordasse e inundasse o condado de McDowell e outros da região.

Jim e Allie Bourdy haviam se mudado para sua casa em Beacon Village, situada ao lado do rio, há cerca de oito anos. Quando o Swannanoa transbordou e inundou, destruiu tudo o que eles possuíam.

O casal e seu cachorro foram forçados a procurar refúgio no teto de seu vizinho para se proteger, disse Jim Bourdy à CNN no domingo.

"Perdemos tudo", disse Jim Bourdy. "Perdemos ambos os nossos carros e uma pequena carreta de utilidades. A vida que construímos aqui não existe mais."

Eles tentaram evacuar na sexta-feira à noite, mas as estradas alagadas tornaram isso impossível, disse Bourdy. Sem uma maneira de contornar as águas da enchente, o casal e seu cachorro, Piper, escolheram ficar em casa para reunir suprimentos e elaborar um novo plano.

No entanto, a água começou a entrar.

"Estávamos na nossa varanda da frente e a água estava na altura da cintura", disse Bourdy, que tinha Piper seguro em suas costas nessa altura.

À medida que a água continuava a subir, o casal percebeu que sua única chance de sobrevivência era subir no teto do vizinho, que era mais baixo que o deles. Eles usaram duas caixas de exercício de isopor para fazer seu caminho até lá.

Enquanto estavam no teto, eles ligaram para o 911, mas foram informados de que ninguém poderia resgatá-los.

Cerca de uma hora depois, um vizinho chegou em um caiaque e os resgatou um por um, disse Bourdy.

"Assim que alcançamos o solo sólido, soube que as duas coisas que realmente importam na minha vida são minha esposa e meu cachorro", lembrou Bourdy.

Eles então procuraram refúgio na casa de outro vizinho para se secar e trocar de roupa. À noite, passaram a noite em um abrigo. Na manhã seguinte, conseguiram entrar em contato com um amigo próximo onde estão atualmente ficando.

Bourdy voltou para casa no domingo para salvar o que pôde, mas a maioria de suas posses acabou sendo descartada, disse ele.

"Homem, tudo foi simplesmente varrido, sabe? A água da enchente chegou às calhas." Ele disse isso à CNN.

Segurando lenha nas mãos, Meredith Keisler, uma enfermeira escolar em Asheville, compartilhou isso com a CNN. Ela explicou que estão reunindo madeira para uma churrasqueira para acender um fogo para fins de cozinhar.

"Nunca testemunhei algo assim antes", continuou Keisler, acrescentando que atualmente está sem energia, água ou serviço de celular.

Essa sensação foi compartilhada por vários outros membros da comunidade.

Michelle Coleman, diretora executiva do Asheville Dream Center, também falou com a CNN, dizendo que nunca viu Asheville em tal estado.

"Este é o evento mais destrutivo que já testemunhei em toda a nossa cidade", afirmou Coleman. "Esperamos que nossa comunidade permaneça forte e as pessoas não percam a esperança".

Gary O'Dell, um veterano da Guerra do Vietnã incapacitado, compartilhou sua experiência com a CNN. Ele mencionou que domingo foi o primeiro dia em que pôde sair de sua casa em East Asheville devido aos escombros, mas enfatizou a gentileza de seus vizinhos.

"Estamos compartilhando um tanque de oxigênio com um vizinho", disse O'Dell, que tem câncer de pulmão. "Meu vizinho acabou de oxigênio, e ele está em pior estado do que eu". Ele acrescentou que sua filha perdeu a casa devido às enchentes.

"Há muitas pessoas em piores condições do que eu, e temos sorte de ainda termos nossa casa e estarmos seguros", concluiu O'Dell.

Lucy Tavernier, envolvida na limpeza da área, descreveu-a como "parecendo o fundo de um rio".

Está coberta "de lixo, árvores e lama, e fede", ela disse.

Na sua frente, Tavernier notou o que ela acreditava serem materiais de uma loja que costumava visitar nas proximidades. Ela especulou que pode ter sido levada pela tempestade.

Sara Smart, Isabel Rosales, Rafael Romo, Jade Gordon, Sharif Paget, Ashley R. Williams, Raja Razek e Zoe Sottile colaboraram nessa reportagem.

Apesar dos desafios, Perkins conseguiu organizar uma maneira de enviar suprimentos essenciais aos seus pais. Ele coordenou com as autoridades locais e organizou uma entrega de helicóptero perto de sua casa, assegurando que seus pais tivessem acesso a recursos necessários.

Após Helene, o 'nós' neste contexto se refere à comunidade, incluindo indivíduos como Perkins e seus pais, que foram afetados pela tempestade e trabalharam juntos para ajudar uns aos outros em sua hora de necessidade.

Leia também: