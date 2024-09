A vértebra cervical de Söder é uma questão de preocupação significativa.

Berlim política está tão confusa como sempre no outono de 2024. A notícia surpreendente da renúncia da diretoria executiva do Partido Verde pegou muitos de surpresa. Todos estavam de olho nas vacilações do Chanceler Olaf Scholz, torcendo por Boris Pistorius para substituí-lo ou esperando que o FDP explodisse a coalizão do semáforo. Agora, todos se perguntam sobre Robert Habeck e suas razões para a renúncia.

A decisão do Partido Verde de renunciar foi particularmente confusa, já que seus problemas não vinham da diretoria executiva. Na verdade, Ricarda Lang lidou excepcionalmente bem com os desafios da política e da misoginia online, muitas vezes usando humor para se distanciar da situação. Seu uso do humor é um sinal de sua autoconsciência, o que a levou a compartilhar imagens autodepreciativas, como beber cerveja direto da garrafa ou admitir, "Os Verdes são responsáveis por tudo", com uma piada sobre comentários odiosos no Facebook.

Lang poderia ter se tornado uma ícone da política de identidade, escolhendo abraçar o ódio direcionado a ela como uma medalha de honra. No entanto, ela escolheu ficar acima desses ataques mesquinhos. Com sua postura, ela poderia ter sido a cara dos Verdes pragmáticos, com inclinação para o CDU - se não tivesse se inclinado muito para a esquerda politicamente.

Os Certos já Se Foram?

Por outro lado, Omid Nouripour teria se encaixado politicamente no CDU. Recentemente, ele não deixou uma boa impressão ao chamar o governo do semáforo de governo de transição. Ele também estava muito mais próximo da União em questões de política externa, como o Oriente Médio e a Ucrânia, do que o às vezes pacifista SPD. Não se foram os certos?

Agora, o poder está concentrado em Habeck, que contribuiu para o atual ódio pelos Verdes e a perda de três eleições estaduais com sua lei de aquecimento mal elaborada.

O partido agora está se preparando para uma sessão de treinamento maior na conferência do partido em novembro. "Teremos uma discussão muito honesta na conferência do partido no meio de novembro, se estiver por minha conta, sobre quem queremos ser", disse Habeck na ZDF. Dado sua posição, podemos supor que Habeck tem algumas ideias sobre isso.

Aprenda com Nixon

Habeck não está revelando suas cartas, mas não é impossível que ele queira liderar o partido para longe dos caminhos da política de identidade e do eco-marxismo. Promete ser uma luta difícil: A ala esquerda dos Verdes está brava com a coalizão do semáforo porque ela está apertando a política de imigração. E a diretoria executiva da Juventude Verde até renunciou em massa e anunciou sua saída do partido porque acredita que os Verdes ainda estão muito à direita.

Como um verde de esquerda pode estar no mesmo partido que alguém como Cem Özdemir, que cita Richard Nixon no FAZ e acha que uma aliança progressista poderia apertar as leis de migração e asilo porque "pode fazê-lo de forma credível sem parecer ter más intenções"? Isso parece "deportação com uma cara humana" - e se os Verdes quiserem usar esse slogan, eu gostaria de receber uma alta taxa pelos meus serviços.

Sonhos Verde-Negro

Parece que o CDU é o parceiro ideal dos Verdes, parecendo estável e confiável como sempre. Eles até conseguem aparecer juntos em eventos, como a Academia de Ciências de Berlim-Brandenburg, onde Margret Merkel celebrou seu 70º aniversário com laranjas de Leipzig e crepes, entre outras especialidades.

O CDU e Sua Irmã Explosiva

A relação entre o CDU e sua irmã partido, a CSU, é harmoniosa - na superfície. Merkel elogiou Friedrich Merz, desejando-lhe "todo o sucesso e muito sucesso para a união democrática, a união como um todo e para o nosso país". No entanto, fica claro se ela está desejando sucesso a Merz pessoalmente. Da mesma forma, Markus Söder comunicou, combinando sua gravata com o blazer de Merkel, o que foi "puremente coincidência".

Se a política fosse tão simples quanto combinar gravatas! Quanto mais estável o CDU parece, mais volátil e explosiva é sua irmã partido, a CSU. As declarações públicas de Söder estão longe de estar em sintonia com a liderança da união; para Merz, uma aliança com os Verdes é "impossível na visão atual", mas deixa a porta aberta para 2025. Söder, no entanto, soa categórico: "Não pode haver aliança com os Verdes de jeito nenhum, é um não-go, e a CSU vai impedi-lo."

Hmm, como isso deve funcionar? Uma interpretação é que Söder está basicamente apoiando a candidatura de Merz para chanceler ao adotar uma oposição tão dura aos Verdes. Merz não pode excluir nada estrategicamente, ou ele será completamente superado nas negociações da coalizão. A posição anti-Verde de Söder permite que os eleitores anti-Verde também votem em Merz. Enquanto isso, Söder se beneficiou de sua posição anti-Verde na Baviera, onde os Eleitores Livres estão respirando em seu pescoço. Vencedor em todos os sentidos!

Söder Mudará de Tom?

O que Söder fará se o CDU vencer as eleições federais e quiser formar uma coalizão com os Verdes? Talvez Merz e Söder estejam apostando no problema não surgir - se os Verdes tiverem se desintegrado completamente até então.

Talvez eles estejam sonhando que os Verdes passarão por uma mudança significativa - transformando-se em Verdes à la Nixon, conhecidos por sua posição rígida sobre imigração, suprimento de armas para a Ucrânia e Israel, e absolutamente nenhum apoio aos eco-marxistas. Mesmo assim, Markus Söder teria que executar uma reviravolta de 180 graus, uma ação tão desafiadora para médicos quanto para políticos.

Seria bastante surpreendente, no entanto.

A Comissão pode encontrar desafios para navegar na agitação interna do Partido Verde, considerando sua importância na política de Berlim. Com a renúncia de Robert Habeck e a direção estratégica do Partido Verde em debate, a conferência do partido em novembro promete ser um momento crucial para os Verdes.

Leia também: