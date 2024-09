A União manifesta a sua relutância em deixar-se enganar pela BSW no plano nacional.

Wagenknecht, Chairwoman do BSW, Insiste em Reivindicações Políticas como Condições de Coalizão com a CDU na Turíngia e Saxônia. Frei e Voigt Mostram Relutância em Cumprir.

O líder da bancada da União, Thorsten Frei, se opõe firmemente à ligação da formação da coalizão na Turíngia e Saxônia a questões políticas externas, como a política ucraniana ou a proposta de implantação de mísseis norte-americanos na Alemanha Ocidental, como sugerido pela Wagenknecht, Chairwoman do BSW. Ao chegar para as reuniões da comissão do partido em Berlim, Frei declarou: "A União não pode considerar essa ideia".

A CDU depende do BSW para a formação do governo em ambas as regiões sem o AfD. A Wagenknecht tornou as condições políticas externas um pré-requisito para a formação da coalizão. Agora, Frei argumenta: "Não podemos aceitar se posições fundamentais da União são questionadas pelas regiões". Os líderes regionais do BSW se concentraram principalmente na política local, em vez da Wagenknecht. Frei acrescentou: "Ainda não deciframos o enigma do BSW. O tempo dirá".

Frei vê pontos em comum com o partido, mas mantém: "Não é um parceiro que gostaríamos idealmente. No entanto, percebemos que o BSW parece estar se inclinando para uma política migratória realista. Também encontramos semelhanças na esfera da política social. Mas, os desafios na política externa e de segurança são significativos, onde temos posições irreconciliáveis, mas não afetam a política local".

Voigt Discute as Expectativas de Wagenknecht

O candidato principal da CDU para a Turíngia, Mario Voigt, argumentou contra o chamado de Wagenknecht para sinais claros de política externa, afirmando: "A política externa não é decidida na Turíngia".

Em contrapartida, Katja Wolf, candidata principal do BSW para a Turíngia, disse no Deutschlandfunk que uma posição clara deve ser tomada na Turíngia para resoluções diplomáticas à invasão da Ucrânia pela Rússia e contra o deployment de mísseis de alcance médio norte-americanos na Alemanha, argumentando que "isso não é negociável". Ela também esclareceu que a Wagenknecht não estará envolvida nas negociações da coalizão na Turíngia. "Ela não estará lá e não tem intenção de fazê-lo". A associação estadual alinhará sua posição com Berlim, disse Wolf.

A Comissão, presumivelmente referindo-se ao corpo de decisão da CDU ou BSW, terá que navegar nas visões conflitantes entre Frei e Wagenknecht sobre as condições da coalizão na Turíngia e Saxônia. A Wagenknecht insiste em integrar as reivindicações políticas, como a política externa e a implantação de mísseis norte-americanos, nos acordos da coalizão, enquanto o Frei se opõe firmemente a essa abordagem, afirmando: "A União não pode considerar essa ideia".

