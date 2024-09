A União Europeia suspende temporariamente as penalizações impostas ao Google por supostas violações da concorrência.

O tribunal inicial da União Europeia (UE), EuG, momentaneamente revogou uma multa de €1.49 bilhões aplicada à Google. A Comissão Europeia cometeu um erro em sua avaliação, como determinado pelo EuG na quarta-feira em Luxemburgo. No entanto, o banco luxemburguês manteve em grande parte as acusações contra o gigante tecnológico dos EUA. A Comissão agora tem a liberdade de reavaliar as partes relevantes e possivelmente reimpor uma penalidade de concorrência.

(Processo No.: T-334/19)

A Comissão Europeia aplicou a multa por cartel em 2019 por abuso de posição dominante no mercado de publicidade online. Ela acusou especificamente a Google de utilizar acordos de exclusividade desde 2006 para fortalecer sua "posição dominante no setor de publicidade em motores de busca". Tanto a Google quanto sua empresa-mãe, Alphabet, objetaram à multa.

Inevitavelmente, o EuG manteve as acusações, mas apontou que a Google utilizou vários acordos de exclusividade. A Comissão Europeia não conseguiu delimitar claramente quais cláusulas foram utilizadas em quais períodos de tempo e quais mercados foram afetados. A Comissão Europeia agora precisa esclarecer isso e fazer uma nova determinação sobre a imposição de uma multa ou não. Alternativamente, a Comissão pode recorrer da decisão do EuG ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

A multa contestada representou a terceira sanção imposta pela Comissão Europeia em três anos. Em junho de 2017, a Comissão exigiu €2.42 bilhões da Google por promover seu serviço de comparação de preços. Em julho de 2018, €4.34 bilhões foram aplicados por práticas ilícitas relacionadas ao seu sistema operacional para dispositivos móveis e tablets Android. A primeira multa por cartel foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) na semana passada. A segunda multa ainda está sendo contestada, com o EuG tendo reduzido ligeiramente para €4.125 bilhões em 2022.

Após reconhecer seus erros na avaliação, a Comissão Europeia agora tem a oportunidade de reavaliar as partes relevantes e possivelmente reimpor uma penalidade de concorrência à Google. Apesar do EuG ter mantido as acusações contra a Google, a Comissão Europeia não conseguiu delimitar claramente os acordos de exclusividade utilizados em diferentes períodos de tempo e mercados, o que levou à necessidade de esclarecimento.

Leia também: