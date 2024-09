- A União Europeia está empenhada em aplicar as disposições do Acordo de Paris.

Reivindicações ecoam da União nas discussões sobre migração

Estão surgindo fortes apelos da União na reunião da coalizão sobre migração, envolvendo a aliança do trânsito de luz, o governo e os estados federais, mas o governo alerta contra excessiva otimismo. "Recomendo esperar e não ter expectativas muito altas antecipadamente", disse a porta-voz adjunta Christiane Hoffmann em Berlim.

Contribuição da União

O líder da CDU, Friedrich Merz, não estará presente, mas ecoou pedidos para uma redução substancial da imigração para a Alemanha no dia anterior. De acordo com Merz, não são as leis de armas ou deportações o principal problema. "O verdadeiro problema ainda é a pressão constante da imigração não controlada", afirmou. Merz insistiu em rejeições na fronteira. "Se não houver acordo amanhã, não há necessidade de mais conversas", afirmou em Osnabrück na segunda-feira à noite.

O chefe do governo da Hesse e presidente da conferência de ministros, Boris Rhein (CDU), chamou por uma "mudança na política migratória" semanas antes. Na segunda-feira, ele repetiu os requisitos da União: "O governo federal deve fortalecer o controle das fronteiras e rejeitar insistentemente na fronteira. Também deve haver uma implementação consistente das regras de Dublin no nível europeu, mais países de origem seguros, procedimentos de asilo em países terceiros. É possível deportar para o Afeganistão e Síria. Bandidos e indivíduos perigosos devem perder a cidadania, e as opções de deportação e detenção devem ser ampliadas".

Inclusive, a presidente da BSW, Sahra Wagenknecht, endossou uma postura firme sobre questões de imigração. "Em vez de soluções fajutas, precisamos do fim político da imigração não controlada", disse ao 'Mundo'. "Aqueles já no país, mas rejeitados, devem perder o direito à assistência". Até mesmo aqueles que entram de um país terceiro seguro não podem buscar asilo e não têm direito a benefícios financiados pelos contribuintes.

Contribuições da Coligação do Trânsito de Luz

Do ponto de vista do governo federal, a base para a conversa é o "pacote de segurança" aprovado na semana passada - uma resposta ao ataque com faca em Solingen que resultou em três mortes. Ele incorpora medidas em três áreas: uma abordagem mais rígida em relação à repatriação de requerentes de asilo rejeitados para seus países de origem, combate aprimorado contra o terrorismo islâmico e endurecimento da legislação de controle de armas.

Entre outras mudanças, os requerentes de asilo cuja responsabilidade é de outro país europeu não receberão benefícios na Alemanha, desde que esse país concorde em recebê-los (casos de Dublin). Também estão previstas uma proibição de navalhas e uma exclusão mais fácil da proteção alemã para migrantes condenados por crime.

Um grupo de trabalho conjunto do governo federal e dos estados explorará potenciais soluções para aprimorar o procedimento de Dublin - ou seja, as diretrizes para deportar requerentes de asilo para os países europeus responsáveis por eles. Isso se referia ao suspeito de ataque em Solingen, que deveria ter sido deportado para a Bulgária.

Alertas do Comissário de Migração

O comissário de migração do governo federal, Reem Alabali-Radovan, aconselhou contra uma "ênfase exclusiva no endurecimento da política migratória". De acordo com o político do SPD, o "pacote de segurança" deve fortalecer a proteção contra terrorismo, violência e crime - sem suspeitas gerais ou julgamentos em bloco.

A migração e a segurança interna caem predominantemente sob a jurisdição dos estados. Enquanto a Autoridade Federal para Migração e Refugiados (Bamf) cuida dos pedidos de asilo, os escritórios de imigração são agências estaduais. No final, as deportações são uma responsabilidade dos estados, embora possam buscar ajuda da Polícia Federal em sua execução.

O governo delineou uma cooperação aprimorada entre os governos federal e estaduais em seu pacote de segurança. Um grupo de trabalho conjunto dos governos federal e estaduais explorará métodos para avançar o procedimento de Dublin - as diretrizes para deportar requerentes de asilo para os estados europeus responsáveis. Isso se referia ao suspeito de ataque em Solingen, que deveria ter sido deportado para a Bulgária.

Reunião confidencial planejada

A reunião sobre migração no Ministério do Interior Federal é esperada para incluir representantes como a Ministra do Interior Nancy Faeser (SPD), o Ministro da Justiça Marco Buschmann (FDP) e a Ministra dos Negócios Estrangeiros Annalena Baerbock (Verdes) pelo governo federal. Representantes das frações do trânsito de luz também são esperados. Pelo lado da fração da União, o Gerente de Negócios da Fração Thorsten Frei (CDU) está programado para participar. A Hesse representará o lado da União, enquanto a Baixa Saxônia participará pelo lado do SPD em nome dos estados.

O governo optou por permanecer em silêncio após a discussão. Uma reunião particular está programada.

Apesar dos apelos persistentes da União por controles de fronteira mais fortes e a rejeição de requerentes de asilo na fronteira, como defendido pelos líderes da União como Friedrich Merz e Boris Rhein, o governo federal alerta contra expectativas excessivamente otimistas. Em contraste com as vistas da União, o comissário de migração do governo federal, Reem Alabali-Radovan, defende um enfoque equilibrado, enfatizando a necessidade de fortalecer a proteção contra terrorismo, violência e crime sem suspeitas gerais ou julgamentos em bloco.

