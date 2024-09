A União e a fracção BSW do SPD estão a registar ganhos modestos, enquanto Merz está a sofrer reveses em comparação com Scholz.

Na pesquisa inicial realizada pela RTL/ntv Trendbarometer após a seleção de Friedrich Merz como possível chanceler da União, a União mostra uma tendência positiva. A União está testemunhando uma melhora na pesquisa de domingo, suas pontuações de competência e na comparação com outros candidatos. Até mesmo a Aliança Wagenknecht está experimentando um pequeno aumento.

A União, especificamente a CDU e a CSU, nomeou Friedrich Merz como seu candidato principal para as eleições federais de 2025. Na pesquisa RTL/ntv Trendbarometer, esses partidos e Merz estão testemunhando um pequeno aumento: a União ganhou um ponto percentual, enquanto a aliança Wagenknecht também está acima pela mesma margem. No entanto, o Partido da Esquerda está perdendo apoio abaixo da marca de 3% e não se qualifica mais para rastreamento devido a suas flutuações estarem dentro da margem de erro de 2,5%. Essa queda é evidente na recente expulsão do Partido da Esquerda de um parlamento estadual em Brandemburgo.

Se uma eleição geral fosse realizada esta semana, os partidos poderiam esperar o seguinte apoio: CDU/CSU (32%), AfD (17%), SPD (15%), Verdes (11%) e BSW (7%). O FDP é projetado para ganhar 4%, com 14% dos respondentes apoiando outros partidos não nomeados. Isso representa um aumento de um ponto em relação à semana passada.

Os principais preocupações dos respondentes foram o conflito do Oriente Médio (30%), seguido de perto pela guerra na Ucrânia (28%). Inundações foram uma preocupação significativa para 25% dos respondentes, enquanto 24% citavam o governo federal e 22% apontavam para a situação econômica. Entre outros tópicos frequentemente discutidos estavam migração (21%), eleições estaduais do Leste (20%) e a candidatura a chanceler da União (14%). Outras preocupações incluíam a campanha presidencial dos EUA (11%), clima e meio ambiente (9%) e segurança interna (6%).

As expectativas econômicas melhoraram apenas ligeiramente: 14% esperam uma melhora, uma queda de um ponto em relação à semana passada. 23% esperam que a situação econômica permaneça a mesma, com um aumento de dois pontos. 60% acreditam que a economia vai piorar, caindo um ponto.

Em relação à competência partidária em resolver problemas, a União viu um aumento de 22% em respondentes que a nomearam, enquanto o SPD, a AfD e os Verdes todos experimentaram uma queda de um ponto, ficando em 8%, 7% e 6%, respectivamente. O FDP permaneceu estável em 1%, enquanto as menções a outros partidos caíram dois pontos para 3%. Um impressionante 53% dos respondentes não confiavam na capacidade de nenhum partido em resolver problemas, um aumento de três pontos em relação à semana passada.

Após a queda na semana passada nas avaliações de Merz devido a conversas prematuras sobre migração com o governo federal, Merz recuperou sua liderança sobre Scholz. Em uma eleição hipotética para chanceler federal, 28% votariam em Merz, um aumento de dois pontos. Scholz, o incumbente, perdeu o mesmo número de pontos, agora com 24% - quatro pontos atrás de Merz. Um inalterado 48% dos respondentes não querem nenhum dos dois como chanceler.

No Leste, Merz lidera com uma clara vantagem de 25-19%. Na Alemanha Ocidental, Scholz tem 24% e Merz tem 28%. Entre os apoiadores da União, 63% preferem Merz, enquanto 10% favorecem Scholz. Entre os apoiadores do SPD, 71% optam por manter Scholz como chanceler, com apenas 4% querendo Merz como chefe de governo. 27% dos apoiadores da União estão indecisos entre os dois, enquanto 25% dos apoiadores do SPD não podem apoiar nenhum dos dois.

Os dados para a RTL/ntv Trendbarometer foram compilados pela Forsa em nome da RTL Deutschland entre 17 e 23 de setembro. O tamanho da amostra foi de 2.500 respondentes, com uma tolerância de erro estatístico de mais/menos 2,5 pontos percentuais. Para obter mais detalhes sobre a Forsa, clique aqui. A Forsa realiza pesquisas para a RTL Deutschland.

O SPD, como parte do governo de coalizão, tem 15% de apoio nas pesquisas atuais. Apesar da tendência positiva da União e do forte desempenho de Friedrich Merz como possível candidato a chanceler, o SPD ainda permanece como uma das principais forças na Alemanha.

Na competição pelo cargo de chanceler, o incumbente Olaf Scholz do SPD fica atrás de Friedrich Merz do parceiro de coalizão da União do SPD, com Merz garantindo 28% de apoio e Scholz com 24%.

Leia também: