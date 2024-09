A União Democrática Conservadora detém actualmente uma vantagem substancial.

18:21 Thu: CDU Leads Over AfD in Saxony According to Preliminary Results

Preliminarmente, os dados da ARD e ZDF sugerem que a CDU lidera a AfD na Saxônia. Tanto a Infratest Dimap (ARD) quanto o grupo de pesquisa Wahlen (ZDF) concordam, colocando a CDU cerca de um ponto percentual à frente. A CDU deve obter cerca de 31,5 a 31,8 por cento dos votos, enquanto a AfD deve receber cerca de 30,4 a 30,8 por cento. Inicialmente, o grupo de pesquisa Wahlen revelou uma disputa apertada entre a CDU e a AfD, mas a AfD se aproximou após uma leve liderança da CDU. Em contraste, a ARD mostrou consistentemente a CDU muito à frente.

18:21 Thu: Ramelow's Wish for the Night Unlikely to Come True

O Partido da Esquerda sofreu grandes perdas nas eleições estaduais da Turíngia, o que pode levar à renúncia do atual Ministro-Presidente Bodo Ramelow. O desejo de Ramelow para a noite - evitar que a AfD alcance um terço de todos os votos e bloquear decisões com uma maioria de dois terços - parece pouco provável de se concretizar. A AfD parece ter alcançado esse objetivo.

18:13 Thu: SPD in Single Digits, Klingbeil Stays with Scholz

O líder do SPD, Lars Klingbeil, garantiu ao Chanceler Olaf Scholz o apoio contínuo do partido apesar dos maus resultados nas eleições estaduais da Turíngia e da Saxônia. Em uma entrevista à ZDF, Klingbeil disse: "Como presidente federal do partido, espero que todos trabalhem mais agora do que antes". O partido deve se empenhar coletivamente para recuperar o apoio dos eleitores, disse Klingbeil.

18:02 Thu: Kubicki: "Coalition of Traffic Lights Has Lost Its Mandate"

Após o mau desempenho dos partidos da coalizão nas eleições da Saxônia e da Turíngia, o vice-líder do FDP, Wolfgang Kubicki, cobrou consequências para a coalizão federal. "Os resultados das eleições mostram: a coalizão de trânsito perdeu seu mandato", escreveu Kubicki no Twitter. Se uma parcela substancial dos eleitores rejeitar a coalizão dessa maneira, deve haver consequências. As pessoas acreditam que "essa coalizão está prejudicando o país", disse Kubicki. O FDP não conseguiu ultrapassar a barreira de 5 por cento em ambas as eleições e deve receber cerca de 1 por cento dos votos.

17:41 Thu: Höcke Misses Direct Seat in Thuringia

O líder da fração da AfD, Björn Höcke, não conseguiu garantir um assento direto no parlamento estadual da Turíngia. De acordo com informações da ntv, o partido garantirá o ingresso de Höcke no parlamento estadual, tendo outro MP da AfD renunciar em seu favor.

20:37 Saxony: Left Party Likely to Secure State Parliament Seats Despite 4% Setback

Apesar de ter perdido muito terreno, o Partido da Esquerda deve garantir assentos no parlamento estadual da Saxônia. Embora não tenha alcançado a barreira de 5% com os segundos votos, está projetado em 4,3% pela ZDF. No entanto, dois candidatos diretos do Partido da Esquerda em distritos de Leipzig estão confortavelmente à frente de seus oponentes. Dois mandatos diretos poderiam garantir ao Partido da Esquerda alguns assentos no novo parlamento estadual. Esses dois potenciais vencedores também poderiam garantir os primeiros lugares na lista estadual de seu partido, impedindo que a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes obtenha a maioria e fazendo com que o Ministro-Presidente Kretschmer precise contar com o BSW para uma maioria de governo.

20:28 Thuringia: AfD Continues to Gain

Na projeção atual da ZDF para os resultados das eleições na Turíngia, a AfD está aumentando ainda mais seu resultado, alcançando 33,4% dos votos. A CDU está em 23,8%, o SWB em 15,5%, o Partido da Esquerda em 11,9%, o SPD em 6,0% e os Verdes em 3,4%. O FDP não alcança 1,2%.

20:17 Saxony: CDU's Lead Over AfD Thin

De acordo com a projeção atual da ZDF, a CDU na Saxônia lidera a AfD por uma margem muito pequena. Os cristãos-democratas estão em 31,5%, a AfD, classificada como extremista pela agência de inteligência interna, em 31,4%. Na Turíngia, a AfD deixou a CDU muito para trás nas projeções. Os Verdes estão atualmente em 5,1% na Saxônia e correm o risco de perder seus assentos parlamentares. O Partido da Esquerda tem poucas chances com uma projeção de 4,3%. O SPD está seguro no parlamento estadual com 7,6%.

19:56 Thuringia: Höcke's Direct Mandate in Danger

Na eleição da Turíngia, a entrada direta do líder da fração da AfD, Björn Höcke, no parlamento estadual está em perigo. Após a contagem de 68 dos 74 distritos eleitorais, o candidato da CDU Christian Tischner lidera com 42,3% dos votos, à frente de Höcke, que tem 40,4%. Se Tischner vencer a maioria dos votos no distrito de Greiz II, Höcke não conseguirá garantir um mandato direto e terá que confiar em um assento no parlamento via lista estadual, que lidera. No entanto, se muitos candidatos da AfD forem bem-sucedidos como candidatos diretos, ninguém conseguirá entrar no parlamento via lista estadual.

18:50 - Höcke sobre a vitória da AfD: "A estratégia da muralha falhou"Na Turíngia, a AfD está prestes a ser a força dominante na legislatura estadual. De acordo com o candidato líder Björn Höcke, a "estratégia da muralha" falhou. Durante uma entrevista com a ntv, ele descreveu o resultado da eleição como um "acontecimento histórico" e discutiu potenciais negociações governamentais.

18:42 - Ramelow: O Die Linke foi "caluniado"O primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, atribui a "calúnia" do seu Die Linke a dois fatores: "Primeiro, uma CDU que tem Consistente em equiparar a AfD e o Die Linke, empurrando o 'exclusivismo' na nossa direção, apesar de ter colaborado connosco para governar durante cinco anos", disse o líder em entrevista à ntv. Outro motivo para a queda do Die Linke, segundo Ramelow, foi "um BSW que previu que obteria 17% dos votos para a AfD, mas viu esses votos irem para a AfD em vez disso". No entanto, Ramelow ainda pode se consolar com a alta participação dos eleitores.

18:26 - Nouripour sobre a vitória da AfD: "Meus pensamentos estão com aqueles que estão preocupados"A AfD vence mais de 30% nas eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia, deixando os partidos da coalizão para trás. O líder do Partido Verde, Omid Nouripour, vê os resultados das eleições da AfD como um "ponto de virada" e um mandato para defender a democracia juntos.

18:13 - Última projeção para a Saxônia: a vitória da CDU está ficando mais próximaA última projeção da ZDF mostra a AfD e a CDU empatadas: os democratas cristãos lideram com 31,7%, apenas ligeiramente à frente da AfD com 31,4% dos votos. O BSW obtém 11,4%, enquanto o SPD garante 7,8%. Os Verdes parecem estar mais seguros de ter um assento no parlamento estadual com 5,5%, enquanto o Die Linke fica para trás com 4,3%.

18:08 - Wagenknecht visa formar uma coalizão com a CDU e possivelmente o SPD na TuríngiaA líder do BSW, Sahra Wagenknecht, está buscando uma coalizão com a CDU e possivelmente o SPD na Turíngia. "Esperamos fortemente que possamos formar um bom governo com a CDU, talvez também com o SPD", declarou Wagenknecht na ARD. O povo desejava um governo majoritário estável após cinco anos de governo de minoria, que abordaria questões prementes como a "grave escassez de professores" na Turíngia, insistiu a líder do BSW. Simultaneamente, o povo queria um governo estadual que defendesse a "paz, diplomacia" e se opusesse ao deployment de mísseis dos EUA na Alemanha. A ideia de se associar à AfD foi rejeitada pela presidente do partido na Turíngia.

18:02 - Última projeção para a Turíngia: o sucesso da AfD continua a crescerUma projeção da ZDF para o resultado da eleição na Turíngia sugere que o sucesso da AfD continua a crescer. De acordo com isso, os extremistas de direita alcançam 33,1% dos votos no estado, com a CDU ficando para trás com 24,3%. A aliança de Wagenknecht gera 15% do zero. O Die Linke, que ainda tem Bodo Ramelow como o popular Ministro-Presidente, perde quase 8 pontos percentuais e fica em torno de 11,7%. O SPD fica em 6,6%, enquanto os Verdes alcançam 4% dos votos.

17:56 - Goring-Eckardt: o sucesso da AfD é um " Choque democrático" na AlemanhaA vice-presidente do Bundestag dos Verdes, Katrin Goring-Eckardt, considera o sucesso da AfD na Turíngia um " Choque democrático" para a Alemanha. O líder do partido, Omid Nouripour, vê a decepção do seu partido como "menor" uma vez que a AfD se tornou a força dominante em um parlamento estadual.

17:48 - Kretschmer sobre a Saxônia: "Temos todas as razões para comemorar"O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, vê a CDU como a coluna vertebral da coalizão governamental. "Temos todas as razões para comemorar", disse Kretschmer na comemoração do seu partido. "Concluímos cinco anos exaustivos", acrescentou, mencionando que o povo da Saxônia colocou sua confiança na CDU em vez de engajar em um voto de protesto. "Estamos cientes da frustração do povo com o que está acontecendo em Berlim."

18:33 Weidel Afirma Papel do Governo para a AfD na Turíngia e SaxôniaA líder federal da AfD, Alice Weidel, afirma um papel para seu partido no governo na Turíngia e Saxônia. Em declarações à ARD, ela afirma que, em circunstâncias normais, o partido mais forte, que é a AfD, deveria iniciar conversas exploratórias. "O eleitor quer que a AfD esteja envolvida no governo", explica Weidel. "Nós garantimos 30% dos eleitores em ambos os estados federais, e sem nós, um governo estável não é possível."

18:30 Kuhnert Reconhece Resultados Modestos do SPD, Menciona Risco de Saída dos Parlamentos EstaduaisO secretário-geral do SPD, Kevin Kuhnert, admitiu os resultados modestos de seu partido nas eleições da Turíngia e Saxônia. "Esta não é uma noite de comemoração para o SPD", declarou à ARD. Apesar das dificuldades, seu partido conseguiu evitar a expulsão dos parlamentos estaduais. "Lutar vale a pena, somos necessários", disse Kuhnert, acrescentando que são necessárias mudanças, como fornecer mais explicações e ouvir os eleitores. Quando questionado sobre o chanceler Olaf Scholz, ele disse: "Precisamos explicar nossa política juntos."

18:23 Höcke Comemora Resultado na Turíngia como "Vitória Histórica"O líder da fração da AfD, Björn Höcke, vê o resultado da Turíngia como "histórico". A AfD é o partido do povo número um no estado federal, disse à MDR. "A bobagem da barreira deve acabar", acrescentou Höcke, sugerindo que a mudança só virá com a AfD.

18:21 Chrupalla Se Orgulha do Resultado na Turíngia, Procura Conversas com Todos os PartidosO líder do partido AfD, Tino Chrupalla, considerou o resultado de seu partido como sensacional, com a vontade dos eleitores sinalizando uma mudança política em ambos os estados federais. A AfD está aberta a conversas com todos os partidos. "Na Saxônia, estamos empatados com a CDU", disse a AfD, com o objetivo de governar em benefício da Saxônia.

18:17 Linnemann Exclui Coalizão com a AfD na Turíngia e SaxôniaO secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, excluiu qualquer coalizão com a AfD na Turíngia ou Saxônia. "Estamos muito claros quanto a isso", disse à ARD. A CDU formará governos a partir do centro do parlamento, disse, e está confiante no sucesso. A CDU é o último partido do povo restante, o "baluarte", e os partidos do semáforo foram punidos.

18:13 Projeção para a Saxônia: CDU Leva Slightmente sobre a AfD, BSW em 12%, Verdes, SPD PróximosA projeção inicial para a eleição estadual da Saxônia mostra a CDU com 31,5% dos votos, ligeiramente à frente da AfD com 30%. O BSW é a terceira força mais forte, com 12% dos votos, enquanto o SPD permanece no parlamento estadual com 8,5%. Os Verdes e o FDP estão próximos de entrar no parlamento estadual, com 5,5% e 4%, respectivamente, enquanto a Esquerda está fora com 4%.

18:10 Projeção para a Turíngia: AfD Leva, CDU Empata, BSW em 16%A projeção inicial para a eleição estadual da Turíngia indica uma clara liderança da AfD com 30,5%, seguida pela CDU com 24,5% e a Esquerda com 12,5%. O SPD está representado no parlamento estadual com 7%, e o BSW deve entrar no parlamento estadual com 16%. Os Verdes e o FDP ficam abaixo de 5%.

18:01 AfD Leva na Turíngia, BSW em Dígitos Duplos na SaxôniaDe acordo com a projeção inicial após a eleição estadual da Turíngia, a AfD está liderando, como esperado. O SPD supera a barreira de 5%, enquanto os Verdes e o FDP ficam aquém. Na Saxônia, o BSW alcança um resultado de dígitos duplos do zero. A CDU está ligeiramente à frente da AfD. A Esquerda e o FDP não seriam representados no parlamento estadual, de acordo com a projeção, enquanto os Verdes permanecem.

17:18 Höcke Corre Risco de Ficar de Fora do Parlamento da TuríngiaO líder da fração da AfD na Turíngia, Björn Höcke, pode não garantir uma cadeira no futuro parlamento estadual. Seus colegas de partido bem-sucedidos poderiam até representar uma ameaça a ele. Muitos candidatos da AfD nas circunscrições têm boas chances de vencer um mandato direto. No entanto, Höcke enfrenta forte competição do candidato da CDU, Christian Tischner, em sua circunscrição Greiz II. Se Tischner vencer e a AfD vencer mais mandatos diretos do que é devido ao resultado do segundo voto, ninguém poderá entrar via lista estadual, inclusive Höcke. Nessa situação, a AfD poderia persuadir um candidato direto bem-sucedido a desistir de sua cadeira, permitindo que Höcke assegure seu mandato.

16:29 Cerca de um quarto dos eleitores da Saxônia optou pelo voto por correspondênciaPara a importante eleição declarada pelo ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, cerca de um quarto dos eleitores já submeteu seus votos por correspondência. O comissário eleitoral do estado previu uma participação de 24,6% dos eleitores por correspondência. A participação dos eleitores hoje foi marginalmente maior do que em 2019 durante as horas da tarde.

15:52 Höcke vota em Lada - Ramelow com esposaO líder estadual e candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Höcke, votou pela manhã. Com 52 anos, Höcke foi ao seu posto de votação em Bornhagen, no distrito de Eichsfeld, em um Lada Niva, um veículo off-road russo popular. O ministro-presidente de 68 anos, Bodo Ramelow, votou na capital do estado, Erfurt, acompanhado de sua esposa, Germana Alberti vom Hofe. Ramelow lidera o governo do estado desde 2014, mais recentemente à frente de uma coalizão de minoria.

15:40 Maior comparecimento em TuríngiaNa Turíngia, 44,4% dos eleitores já haviam votado às 14h, um aumento de mais de dois pontos em relação à última eleição realizada há cinco anos. O comissário eleitoral do estado espera um alto comparecimento, excluindo os votos por correio. Na Saxônia, o comparecimento também foi ligeiramente maior do que em 2019, com 35,4%. No entanto, o comissário eleitoral espera um comparecimento mais alto de votos por correio em comparação com 2019. As seções de votação em ambos os estados fecham às 18h.

15:13 Kretschmer espera que os partidos da coalizão garantam assentos no parlamento estadual

14:40 Preocupações principais para Saxônia e TuríngiaUma grande pesquisa sugere que quase um terço dos eleitores da Saxônia e Turíngia planejam votar na AfD nas eleições de 1º de setembro. A pesquisa destaca as preocupações principais que alimentam essa tendência, com a migração sendo uma delas.

14:13 Höcke deixa o posto de votação rapidamenteNo eleições estaduais da Turíngia, o candidato principal da AfD, Björn Höcke, votou pela manhã. Ele não ficou no posto de votação de Bornhagen e recusou-se a falar com jornalistas no local. Em eleições anteriores, Höcke sempre perdeu para o candidato da CDU em seu distrito natal de Eichsfeld. Neste ano, ele mudou para a circunscrição de Greiz, embora uma derrota provável contra a CDU ainda seja uma possibilidade.

13:50 Comparecimento em Turíngia semelhante ao de 2019 ao meio-dia

Na Turíngia, o comparecimento parece estar alinhado com os resultados da última eleição parlamentar. Segundo o supervisor eleitoral do estado, cerca de 32% dos eleitores já haviam votado em seções de votação até às 12h, excluindo votos por correio. Em 2019, o comparecimento estava em 31,2% nessa hora. Há um maior interesse nas eleições estaduais em comparação com eleições anteriores deste ano, como as eleições europeias e locais realizadas em junho, que registraram um comparecimento de 24,3% à mesma hora.

13:29 Comparecimento maior esperado na SaxôniaUm alto comparecimento é esperado nas eleições estaduais da Saxônia. Até ao meio-dia, 25,8% dos eleitores já haviam votado, segundo a Oficina Estadual de Estatística em Kamenz. Nesse mesmo horário na última eleição estadual em 2019, a taxa era de 26,2%. Os votos por correio ainda não estão incluídos nesses números preliminares. Estimativas indicam que 24,6% dos eleitores terão direito a voto por correio, em comparação com 16,9% em 2019. A oficina eleitoral do estado relata que as eleições transcorreram sem interrupções.

13:11 von Lucke: Resultado da eleição pode afetar coalizão de BerlimOs resultados preliminares das eleições estaduais na Saxônia e Turíngia ainda não foram anunciados. Se o SPD não garantir um assento no parlamento estadual, o cientista político Albrecht von Lucke sugeriu que isso marcaria uma mudança significativa, disse ao ntv. Em uma entrevista, ele analisou a eleição e suas possíveis implicações.

12:44 Polícia investiga comportamento ameaçador em posto de votaçãoA polícia em Gera está investigando um incidente potencialmente ameaçador ocorrido em um posto de votação. Um homem usando uma camiseta da AfD entrou no posto de votação para votar pela manhã, informou um porta-voz da polícia. O gerente do posto de votação pediu que o homem removesse sua camisa devido à proibição de publicidade partidária no posto de votação. O homem cooperou, mas ameaçou retornar, irritado com seu tratamento ao sair do posto de votação. A polícia recolheu um depoimento e emitiu um aviso ao homem. Além disso, a polícia em Erfurt está investigando vandalismo político próximo aos postos de votação, na forma de grafites que rotulam Höcke como um "nazi".

12:15 Correctiv alerta contra desinformaçãoA rede de pesquisa Correctiv alerta contra a disseminação de uma falsa alegação de que assinaturas na cédula protegem contra fraude eleitoral. Na verdade, a oficina do presidente federal confirmou ao Correctiv que "a cédula não pode ser assinada. A assinatura da cédula pelo eleitor compromete a sigilo da cédula, tornando-a inválida".

11:51 Voigt espera por "relações de maioria estáveis"O candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, também votou. Ele expressou otimismo de que "muitos mulheres e homens da Turíngia irão às urnas e exercerão seu direito de moldar o futuro de nosso estado", disse após seu voto em Jena. Ele também espera por "relações de maioria estáveis" para continuar o progresso do estado.

11:25 Sonneberg Experimenta Surto Shocking de Agressões de Extremos DireitaApós a nomeação de um político da AfD como líder distrital, indivíduos preocupados aumentaram os relatórios de casos graves de intimidação, levando numerous individuals to resign from their roles. Além disso, o número de ataques de extrema direita aumentou aparentemente quatro vezes em um ano, de acordo com os relatórios. Especialistas ligam esse aumento à posição do administrador do distrito.

10:57 Kretschmer Pronuncia Discurso na Seção Eleitoral O primeiro-ministro da Saxônia, Kretschmer, descreve a eleição estadual como "a mais crucial em 34 anos". Ao votar em Dresden, ele expressa gratidão aos eleitores que mudaram sua aliança para a "força unificadora do centro político", ou seja, a União Saxã. Ele continua, afirmando que essa compreensão mútua permitirá um governo comprometido com a região. As pesquisas indicam uma disputa acirrada entre seu CDU e o AfD.

10:30 Ramelow Discute o Desafio de um Governo de Minoria Para o primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, o dia da eleição é uma "celebração da democracia" - apesar do risco de perder a reeleição. Após uma entrevista da ntv, o político do Partido da Esquerda revela suas razões contra a defesa de um governo de minoria e sua dúvida sobre a competência do BSW.

09:59 Loew Critica a Conectividade Histórica da Data da Eleição O historiador Loew condena a data de 1º de setembro para as eleições estaduais da Saxônia e Turíngia, já que coincide com o 85º aniversário da invasão da Polônia em 1939. Loew, diretor do Instituto Alemão-Polonês, argumenta que essa escolha representa um desrespeito pela significância histórica. Considerando a classificação do AfD como extremista de direita pelos serviços de inteligência interna de ambos os estados, ele conclui que o resultado provável - a vitória do AfD em Dresden e Erfurt - pode ter conotações históricas indesejáveis.

09:30 Eleição na Saxônia: O "Momento Crítico" Cerca de 3,3 milhões de eleitores na Saxônia têm a oportunidade hoje de determinar quem irá traçar o caminho político do estado no parlamento de Dresden. Se o CDU perder sua posição dominante no estado desde 1990, o primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição de extrema importância.

09:05 Kretschmer Acusa a Coalizão Sinal de Tráfego de Táticas Eleitorais Apressadas Políticos se reuniram na Saxônia para a eleição de hoje, com Michael Kretschmer liderando o partido CDU incumbente e buscando manter a sequência vitoriosa do partido. Ao abordar debates sobre refugiados, o governo de sinal de tráfego e o conflito na Ucrânia em uma entrevista da ntv, Kretschmer destaca sua perspectiva.

08:46 Dia da Eleição na Turíngia: Principais Candidatos Os cidadãos da Turíngia decidirão hoje qual partido liderará seu estado federal de cerca de 2,1 milhões de pessoas pelos próximos cinco anos. Se o AfD, liderado por Björn Höcke, se tornar o partido mais forte, as implicações podem ser significativas.

08:24 Os Efeitos Potenciais de Subversão da Democratização do AfD As previsões sugerem que a influência do AfD aumentará significativamente nas próximas eleições na Saxônia e Turíngia. Pesquisas sugerem que isso representa uma ameaça às instituições democráticas, já que a força da lei pode ser menos robusta do que muitos percebem.

08:00 Seções Eleitorais na Turíngia e Saxônia Abrem

Hoje, os novos parlamentos estaduais da Turíngia e da Saxônia serão decididos. Nas pesquisas, o AfD parece dominar na Turíngia. Enquanto isso, o CDU e o AfD estão empatados na Saxônia. Os resultados preliminares são esperados por volta das 18h, à medida que as seções eleitorais fecham. Essas eleições em duas regiões da Alemanha Oriental servem como um teste crucial para a coalizão de sinal de tráfego em Berlim.

Para a atual coalizão governante vermelho-verde-vermelho na Turíngia, liderada pelo primeiro-ministro Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. As opções de aliança pós-eleição incluem uma coalizão CDU, BSW e SPD. Na Saxônia, a continuação da coalizão atual de CDU, SPD e Verdes é incerta. Kretschmer não descarta uma possível aliança com o BSW. A ameaça de expulsão do parlamento paira sobre o partido da Esquerda e os Verdes e FDP na Turíngia.

