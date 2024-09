A União Democrática Conservadora (CDU) propõe diálogos com o Partido Social-Democrata (SPD) e o Partido da Esquerda (BSW).

A situação na Turíngia é bastante complexa, mas a CDU deu indícios de potenciais diálogos: com o BSW e o SPD. Embora isso pudesse levar a uma coalizão, eles não teriam maioria no parlamento estadual. O partido está firmemente rejeitando uma alternativa mais estável.

A CDU da Turíngia iniciou conversas preliminares com a Aliança pelo Progresso e Bem-Estar Social (BSW) e o SPD. O secretário-geral da CDU, Christian Herrgott, afirmou que o comitê executivo estadual havia autorizado ele e o presidente estadual da CDU, Mario Voigt, a engajar-se nessas discussões. Essas conversas não são sobre formar uma coalizão ou explorar possibilidades ainda. A decisão foi consenso entre os membros do comitê executivo estadual.

Herrgott também enfatizou que a posição de incompatibilidade da CDU permanece válida. "Está claro: não trabalharemos com a AfD. Afirmamos isso antes das eleições e ainda se aplica agora. O mesmo vale para uma coalizão com a Esquerda", disse Herrgott. Ele deixou claro que estão no início de um "processo longo, longo e extensivo".

Anteriormente, o presidente federal da CDU, Friedrich Merz, também havia ressaltado a resolução de incompatibilidade em relação à AfD e à Esquerda, e destacado que cabe às associações estaduais da Saxônia e da Turíngia lidar com isso. Anteriormente, o comitê executivo estadual da AfD havia concordado unânime em expressar interesse em conversar com o BSW e a CDU.

Impasse pós-eleições

A CDU ficou em segundo lugar nas eleições estaduais de domingo - atrás da AfD, liderada pela figura de extrema-direita Bjørn Höcke. No entanto, a situação após as eleições é complexa. Uma coalizão CDU, BSW e SPD, que foi frequentemente mencionada anteriormente, não teria maioria de assentos no novo parlamento estadual em Erfurt, com apenas 44 assentos. A AfD e a Esquerda, com 44 assentos cada, poderiam potencialmente se opor a isso, dando origem a um impasse.

O comitê executivo estadual da CDU também abordou questões de pessoal: decidindo unânime que Voigt deveria concorrer à reeleição como líder do grupo parlamentar, e o deputado Andreas Bühl para o cargo de gerente de negócios parlamentares.

A CDU mostrou interesse em engajar-se em discussões com a Aliança pelo Progresso e Bem-Estar Social (BSW), uma vez que o comitê executivo estadual do BSW expressou seu desejo de conversar com eles.

