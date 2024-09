A União Democrática Conservadora (CDU) e a Alternativa para a Alemanha (AfD) estão envolvidas numa concorrência apertada na Saxónia.

Nas recentes eleições estaduais da Saxônia, o partido CDU, liderado pelo presidente do estado Michael Kretschmer, está empatado com o AfD. Segundo projeções da ARD e ZDF, o BSW, liderado por Sahra Wagenknecht, deve entrar no parlamento estadual pela primeira vez, ultrapassando o SPD e os Verdes, que eram os parceiros de coalizão anteriores de Kretschmer.

As projeções sugerem que o CDU pode garantir 31,5 a 32 por cento, o AfD 30 a 31,5 por cento e o BSW 11,5 a 12 por cento. O SPD é previsto para obter um ligeiro aumento de 7,5 a 8,5 por cento, enquanto os Verdes estão na corda bamba com 5 a 5,5 por cento. Infelizmente, tanto a Esquerda como o FDP, projetados para obter 1 por cento segundo os dados da ZDF, não conseguem entrar no parlamento estadual.

Ao votar em uma seção de votação em Dresden, Kretschmer descreveu a eleição como "decisiva". Ele expressou gratidão a muitas pessoas que haviam "votado de forma diferente" no passado, mas que agora haviam escolhido a "força centrista poderosa na Saxônia", indicando seu apoio ao CDU. Kretschmer acreditava que essa compreensão compartilhada lhes permitiria formar um governo que servisse à região.

Historicamente, o CDU de Kretschmer governou em coalizão com o SPD e os Verdes, mas ele pretendia evitar uma coalizão com os Verdes novamente no futuro. Ele não rejeitou a possibilidade de uma aliança com o BSW.

Se o AfD conseguir garantir um terço dos assentos no parlamento estadual, eles adquiriram o que é conhecido como uma "minoria de bloqueio". Isso tornaria impossível aprovar qualquer emenda constitucional contra eles e eles também poderiam atrapalhar a nomeação de juízes.

