A UE parece estar a reduzir os direitos aduaneiros sobre a Tesla e outros veículos elétricos de origem chinesa.

De acordo com uma fonte interna, a Comissão Europeia estaria considerando reduzir ligeiramente as polêmicas taxas anti-dumping sobre carros elétricos fabricados na China pela Tesla e várias empresas chinesas. A sobretaxa adicional para a Tesla allegedly será reduzida para 7,8% em relação aos 9% anteriores, segundo informações de uma fonte com conhecimento do assunto ao Reuters.

No que diz respeito à Geely, a taxa revisada será de 18,8% em vez de 19,3%. No entanto, a sobretaxa de 17% para a concorrente BYD ainda será aplicada. Uma taxa peak de 35,3% será imposta à SAIC e outras empresas que não colaboram com a UE, segundo a fonte.

Essas penalidades são acrescidas às taxas padrão de importação da UE de 10% para veículos. A Comissão Europeia, que empregou essas penalidades devido a subsídios significativos, optou por permanecer em silêncio sobre o assunto. A Tesla inicialmente recusou-se a comentar.

No mês passado, a UE apresentou sua proposta inicial para tarifas finais. A China e as empresas afetadas tiveram um prazo de 10 dias para apresentar seus comentários, que a Comissão considerou na determinação das taxas de tarifa revisadas. Os 27 Estados-membros da UE devem votar nas tarifas finais. Elas serão implementadas a menos que uma maioria qualificada de 15 Estados-membros da UE, representando 65% da população da UE, vote contra. Isso é um alto limiar que é raramente alcançado.

Essas tarifas também afetam a produção de carros elétricos de fabricantes europeus na China, que é o principal mercado de vendas para fabricantes de carros alemães. Eles também estão preocupados com a possibilidade de a China retaliar com tarifas aumentadas.

Apesar das taxas revisadas, a controvérsia em torno das taxas anti-dumping sobre fabricantes de carros elétricos chineses persiste. Alguns argumentam que as taxas reduzidas ainda são muito altas, potencialmente prejudicando a competitividade dessas empresas no mercado da UE.

A estratégia de redução de taxas polêmica da Comissão Europeia levantou questões sobre seu impacto no equilíbrio comercial e na competição justa entre fabricantes de carros elétricos internacionais.

