A UE está actualmente a considerar reduções dos impostos sobre os alimentos.

Devido aos protestos dos agricultores, a UE apresentou uma sugestão de seu conselho de especialistas. Isso inclui propor impostos mais baixos sobre itens alimentícios e introduzir uma nova etiqueta de bem-estar animal para elevar os padrões agrícolas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressou sua intenção de analisar cuidadosamente essas sugestões, com o objetivo de formular um novo conceito para a alimentação e a agricultura na Europa.

Considerando a escalada dos preços dos alimentos em várias regiões, os especialistas da UE estão defendendo "incentivos para os consumidores através de isenções fiscais". Os estados-membros devem aproveitar isso para tornar os alimentos mais acessíveis, especialmente para famílias de baixa renda.

Revisando as Regulações de Etiquetagem de Alimentos

Os especialistas também propõem a revisão das regulamentações da UE sobre etiquetagem de alimentos. Desde a conclusão de 2016, a UE obriga que certos detalhes, como a quantidade de açúcar ou sal em alimentos, estejam presentes na embalagem. Além disso, as medidas utilizadas no marketing direcionado às crianças devem ser examinadas. Contrariamente às suposições iniciais, os especialistas não defendem a redução do consumo de carne.

Von der Leyen afirmou: "Nosso objetivo é uma agricultura e indústria alimentar florescentes e diversificadas que enriqueçam nossos cidadãos e compensem nossos agricultores pela gestão de nossos valiosos recursos naturais de forma mais sustentável."

Envisageando um Acordo Justo para os Agricultores

Ela pretende estabelecer um "sistema mais justo" para os agricultores, declarou Von der Leyen à imprensa. Frequentemente, os agricultores acabam vendendo seus produtos por menos do que o custo de produção. No entanto, seu objetivo principal é "diminuir a burocracia". Antes das eleições europeias em junho, Von der Leyen já havia sugerido uma mudança em direção a menos regulamentações ambientais e climáticas devido à pressão do grupo conservador.

O relatório resume as conclusões de uma mesa-redonda que Von der Leyen iniciou em janeiro, após protestos de agricultores em vários países da UE. Os participantes incluíram organizações de agricultores e ambientais, a indústria alimentar e outros stakeholders importantes. O relatório foi compilado por Peter Strohschneider, que anteriormente foi presidente da Fundação Alemã de Pesquisa, e supervisionou a Comissão Alemã do Futuro para a Agricultura até o verão de 2021.

Diante dessas recomendações, a UE deve colaborar de perto com seus estados-membros para implementar essas mudanças, assegurando que o setor agrícola da UE se beneficie dessas reformas. Além disso, o compromisso da UE com acordos mais justos para os agricultores deve ir além da fase de proposta, resultando em melhorias significativas em sua situação financeira.

