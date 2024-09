A UE e o SPD reconhecem a benevolência em matéria de migração

A correspondência entre semáforos, governo federal e estados começou a respeito de diretrizes mais rigorosas para imigração e segurança. Embora as discussões iniciais tenham encontrado vários obstáculos, o clima após a reunião parece mais moderado. No entanto, o CDU continua a pressionar pela urgência. O Ministério do Interior está atualmente analisando aspectos iniciais.

O representante do CDU, Thorsten Frei, expressou um otimismo cauteloso após uma reunião com o governo federal e os estados sobre os próximos passos na política de asilo e migração. "O ambiente durante a reunião foi positivo", afirmou Frei em Berlim. "É essencial para nós que haja uma redução final nos chegada, que a migração permaneça controlável e adaptável", destacou Frei.

As autoridades federais abordaram "de forma abrangente os assuntos que nos preocupam", afirmou Frei. Não apenas devem haver inspeções nas fronteiras, como também deve ser considerada a opção de devolução de indivíduos nas fronteiras, enfatizou. "Precisaremos examinar se podemos chegar a uma visão coletiva sobre esse assunto", disse Frei.

O União agora espera uma resposta rápida do governo federal sobre essa questão, uma promessa que fizeram. Se a União determinar que o progresso é viável, as discussões prosseguirão na próxima semana. A legislação relevante pode ser apresentada no Bundestag, anunciou Frei ainda.

A ministra do Interior federal, Nancy Faeser, descreveu as consultas após a discussão com a União e os estados como "concentradas, transparentes e colaborativas". Vários pontos agora estão sendo examinados juridicamente e considerados adicionalmente. Ao mesmo tempo, ela declarou que o pacote de segurança recentemente apresentado pela coalizão de semáforos será apresentado como projeto de lei e debatido no parlamento. Ficaram agendadas novas conversas.

Após o ataque terrorista em Solingen, que resultou em três mortes e vários feridos, o líder do CDU, Friedrich Merz, apresentou uma lista de demandas sobre migração que a União espera implementar com rapidez - mesmo que isso exija a dissolução da coalizão com o SPD. Pouco depois, os partidos do semáforo apresentaram seu próprio pacote de segurança, que a União considerou inadequado, apesar de conter estratégias dignas de nota.

Apesar do ambiente positivo na reunião, o CDU continua a pressionar pela urgência na abordagem das políticas de migração e asilo. "Precisamos ver resultados concretos e ação rápida do governo federal", disse um porta-voz do CDU.

Diante do último ataque terrorista e do debate subsequente, o CDU expressou seu compromisso em implementar políticas de imigração mais rigorosas, mesmo que isso signifique a possível dissolução da coalizão com o SPD. "A segurança dos nossos cidadãos é inegociável", enfatizou um membro proeminente do CDU.

