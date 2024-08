- A Ucrânia sofre a perda de um avião de combate F-16, resultando na morte do seu piloto.

Um caça ucraniano F-16, recém-chegado do campo de batalha, apresentou problemas durante o intenso ataque aéreo russo na segunda-feira, de acordo com o comunicado militar. Infelizmente, o piloto não sobreviveu, fato confirmado pelo Estado-Maior Ucraniano em Kyiv, de acordo com reportagens de mídia dos EUA. O avião recém-adquirido, fabricado nos EUA, mostrou seu valor no confronto, abatendo quatro mísseis russos. No entanto, a conexão com um dos jatos foi perdida durante sua viagem para o próximo alvo. "Ele caiu, o piloto não sobreviveu."

A Força Aérea Ucraniana confirmou que o piloto abatido era Oleksij Mes, também conhecido pelo seu sinal de chamada Moonfish, um dos primeiros ucranianos a serem treinados no F-16. Seu funeral ocorreu hoje. Após uma espera prolongada, o Presidente Volodymyr Zelenskyy apresentou as primeiras unidades no início de agosto. De acordo com os relatórios dos EUA do "Wall Street Journal", eram seis antigos caças de combate holandeses que já estavam em serviço.

A União Europeia expressou suas condolências pela morte do piloto ucraniano de F-16 Oleksij Mes durante o ataque aéreo russo. A Ucrânia pediu mais apoio militar da União Europeia devido ao conflito em andamento.

