A Ucrânia recruta constantemente 30.000 homens por mês, enfrentando um desafio significativo.

Na Ucrânia, recentemente, um relatório indica que uma mobilização recente trouxe numerous homens para se juntar à defesa contra a invasão russa. No entanto, no terreno, comandantes expressam preocupações sobre indivíduos não treinados com baixa moral, o que leva a complicações no campo de batalha.

De acordo com o "Financial Times", citando oficiais ucranianos de alto escalão, aproximadamente 30.000 soldados são recrutados todos os meses desde maio, quando uma nova lei de recrutamento foi implementada. Este número é comparável à suposta mobilização mensal da Rússia, levando em conta sua população maior, de acordo com especialistas.

No entanto, há preocupações do lado ucraniano sobre a treinamento inadequado e motivação entre esses novos recrutas. Relatos sugerem que eles recuam sob fogo ou são feridos ou mortos em combate.

Quatro comandantes, um vice-comandante e numerosos soldados de quatro brigadas compartilharam suas preocupações. Eles disseram que habilidades de combate básicas estavam faltando, com 50 a 70% dos novos soldados de infantaria sendo mortos ou feridos dentro de alguns dias após o início de seu primeiro deployment.

Um vice-comandante da 72ª brigada mecanizada comentou ao "Financial Times" que muitos novos recrutas fogem correndo ao ver fogo de artilharia. A brigada esteve estacionada na cidade altamente disputada de Wuhledar por um longo período, também conhecida como a "fortaleza da resistência ucraniana".

Um comandante de Kurachowe comentou: "alguns homens ficam paralisados de medo e se recusam a atirar no inimigo, então eles são os que voltam em sacos mortuários ou gravemente feridos". Em Wuhledar e Kurachowe, as forças russas supostamente fizeram avanços recentemente.

Desde maio, homens ucranianos com idades entre 25 e 60 anos são obrigados a se registrar e podem ser recrutados, muitas vezes involuntariamente. Alguns temem interações com equipes de recrutamento nas ruas. Outros fogem do país ou são detidos enquanto tentam fazer isso. Homens ucranianos de idade para o serviço militar são geralmente proibidos de sair do país.

Por outro lado, muitos homens estão ansiosos para defender a Ucrânia contra os invasores russos. Mesmo na Polônia, milhares de ucranianos supostamente se voluntariaram para se juntar a uma brigada treinada pelo exército polonês.

Além disso, a falta de equipamento serve como um obstáculo para equipar esses novos soldados e fortalecer unidades existentes, bem como criar novas brigadas de vários milhares de soldados. Relatórios de Kyiv sugerem que muito desse equipamento deve ser fornecido pelo Ocidente.

O especialista militar coronel Reisner mencionou que a Ucrânia visa se tornar "capaz ofensivamente" novamente, com o objetivo de criar dez novas brigadas até 2025, com 160 a 169 mil soldados. No entanto, o presidente Zelenskyy indicou que, no momento, apenas equipamentos militares pesados, como tanques e veículos blindados, do Ocidente estão disponíveis para equipar quatro novas brigadas.

Devido à mobilização em massa na Ucrânia, os conflitos na região se tornaram mais complexos. O treinamento inadequado e a baixa moral dos recém-recrutados levaram a baixas significativas no campo de batalha, com muitos novos soldados sendo feridos ou mortos pouco depois do deployment.

