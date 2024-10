A Ucrânia prevê um possível ataque russo a Saporischya.

Atualmente, as forças russas continuam a controlar a parte sul da região de Zaporizhzhia, que inclui a maior usina nuclear da Europa. A cidade de Zaporizhzhia encontra-se agora sob ameaça potencial. Um porta-voz militar descreveu a situação como particularmente desafiadora.

Líderes militares ucranianos suspeitam que as forças russas estão planejando um ataque iminente em direção a Zaporizhzhia com a intenção de desestabilizar as linhas de suprimento para os setores de defesa oriental perto de Donbass. Essa afirmação foi feita pelo representante militar regional, Vladislav Voloshin, durante uma transmissão ao vivo.

"O caráter desafiador da situação é evidente através do combate contínuo de 'bateria contrária' e do bombardeio de nossas posições, assim como ataques em nossas linhas", afirmou ele. O combate de bateria contrária se refere ao uso de artilharia para neutralizar e destruir posições de artilharia inimigas. Além disso, houve significativa atividade aérea e de mísseis nesta região frontal sul perto de Zaporizhzhia. "A situação aqui é bastante volátil."

Na região de Zaporizhzhia, tropas russas tomaram o controle da parte sul da área, incluindo a usina nuclear que leva o mesmo nome - a maior da Europa. Até agora, a cidade de Zaporizhzhia não está sob o controle russo.

Avanços russos na Ucrânia Oriental

As forças russas recentemente tomaram mais vilas e assentamentos na região de Donbass, na Ucrânia Oriental. Embora Moscou tenha ilegalmente anexado os territórios ocupados na Ucrânia e os tenha incorporado em seu território doméstico, eles não têm pleno controle sobre essas regiões dentro de suas fronteiras administrativas.

No sábado, o Ministério da Defesa da Rússia relatou que tropas do Distrito Militar do Sul haviam capturado o assentamento de Schelanne Druhe. Antes da guerra, esse assentamento tinha uma população de mais de 200 pessoas. Schelanne Druhe fica na margem oriental do rio Wocha, a poucos quilômetros da cidade estrategicamente vital de Kurakhove.

