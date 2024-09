A Ucrânia pede apoio financeiro aos seus aliados para uma estratégia de três anos de drones.

Ucrânia delineou uma estratégia de três anos para produzir drones, sistemas de guerra eletrônica e robótica terrestre, de acordo com o Ministro da Defesa Rustem Umjerow. Este plano foi discutido durante as visitas de Umjerow aos EUA, Reino Unido, França, Alemanha e a reunião de Ramstein neste mês. O ministro mencionou a avaliação da quantidade necessária e do uso desses sistemas em níveis estratégico, operacional e tático. A estratégia também especifica o número de armas que a Ucrânia pode produzir e os recursos necessários. Atualmente, vários países expressaram interesse em financiar a produção de drones e mísseis da Ucrânia, de acordo com Umjerow. No ano passado, a Ucrânia utilizou tecnologia de drones em enxame para danificar ou destruir mais de 200 instalações militares russas, incluindo um depósito de munições em Toropez. Apesar de ter a capacidade de produzir mais de 3 milhões de drones anualmente, a Ucrânia depende de financiamento externo.

O presidente brasileiro Lula da Silva está promovendo um plano de paz formulado em colaboração com a China nas Nações Unidas, apesar da Ucrânia ter rejeitado essa proposta como "prejudicial". Lula critica a "invasão do território ucraniano", mas agora considera crucial fomentar condições para negociações de paz entre Kiev e Moscou. A China e o Brasil apresentaram um plano de seis pontos desde maio, com o conselheiro de política externa de Lula, Celso Amorim, se reunindo com representantes de 20 países na sexta-feira para buscar mais apoio. Os aliados da Ucrânia não participarão dessas discussões. O plano chinês-brasileiro se refere ao conflito como uma "crise" e defende uma conferência de paz, acordada por Rússia e Ucrânia, que envolveria um "debate justo" sobre todas as propostas de paz. Não menciona a integridade territorial da Ucrânia ou a retirada das tropas russas.

De acordo com fontes de inteligência europeias, a Rússia está colaborando com a China para desenvolver drones de longo alcance para uso na Ucrânia. Isso seria a primeira vez que drones seriam projetados e produzidos para uso na Ucrânia. Dois oficiais de inteligência informaram à Reuters sobre esse desenvolvimento e compartilharam documentos relacionados. A subsidiária da Almas-Antej, IEMZ Kupol, desenvolveu e testou um drone Garpija-3 na China com a ajuda de especialistas chineses. O G3 é relatado como tendo um alcance de cerca de 2.000 quilômetros e pode carregar 50 quilogramas de explosivos. A entrega desses drones é vista como a primeira evidência concreta de drones produzidos pela China sendo fornecidos à Rússia desde o início da guerra, embora ainda não esteja claro onde eles estão sendo produzidos ou se a produção em série foi autorizada. A China continua a negar o fornecimento de armas à Rússia para uso na Ucrânia.

O presidente russo Vladimir Putin presidirá uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia hoje para discutir a dissuasão nuclear. A sessão está ocorrendo em resposta aos pedidos da Ucrânia para que mísseis ocidentais sejam implantados contra alvos russos. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, descreveu a reunião como significativa. Peskov afirmou: "Haverá um discurso do Presidente. O resto será classificado como altamente confidencial por razões óbvias".

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, criticou a aparição do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Conselho de Segurança das Nações Unidas. "A posição baseada em tentativas de forçar a Rússia a engajar-se em negociações de paz é um erro absolutamente catastrófico", disse Peskov. Ele afirma que a Rússia é "o campeão da paz", mas somente se sua segurança estiver garantida. Os objetivos alcançados pela "operação militar" na Ucrânia são um pré-requisito para a Rússia, de acordo com Peskov. A Rússia evita se referir ao seu ataque à Ucrânia como uma guerra. Moscou exige que a Ucrânia recupere território, abandone sua intenção de ingressar na NATO e passe por uma "denazificação", que provavelmente se refere à instalação de um governo dependente da Rússia.

Soldados ucranianos estão sendo treinados em um moderno sistema de defesa aérea Skynex fornecido pela Alemanha, como mostrado em um vídeo do Ministério da Defesa. Dois desses sistemas já estão implantados na Ucrânia, com mais dois previstos para chegada da Alemanha. O Skynex é eficaz na defesa de alvos de curto alcance, principalmente drones. "Apreciamos os esforços da Alemanha em fortalecer as capacidades de defesa aérea da Ucrânia. Mais defesa aérea para a Ucrânia significa mais vidas inocentes salvas", escreveu o Ministério da Defesa na legenda do clipe.

Veículos blindados equipados com sistemas de defesa contra drones estão sendo implantados na Ucrânia, de acordo com Munz. Munz, um correspondente da ntv, sugere que o apoio da China à Rússia é extensivo, ultrapassando o compartilhamento de informações estratégicas. A extensão completa da assistência militar da China à Rússia na Ucrânia permanece desconhecida.

12:01 Politico: Ucrânia Recorre a Modi como Mediador de Paz no Conflito Ucrânia-Rússia

De acordo com o Politico, a Ucrânia identificou o primeiro-ministro indiano Narendra Modi como seu mediador preferencial para facilitar o fim do conflito com a Rússia. Um oficial ucraniano de alto escalão revelou ao outlet que Kyiv vê Modi como um aliado-chave na negociação de um tratado de paz que o país pode aceitar. O oficial mencionou que Modi foi claro em suas discussões com a Ucrânia durante o verão, enfatizando a necessidade de alguns compromissos, mas que qualquer resolução não deveria envolver a rendição de território à Rússia. A Índia mantém relações amigáveis com Moscou.

11:35 Relatos de Vítimas em Bombardeio da Ucrânia na Área de Belgorod

Em um ataque à cidade russa de Belgorod, localizada perto da fronteira com a Ucrânia, cinco pessoas ficaram feridas, de acordo com as autoridades. Quatro foram levados para hospitais, anunciou o governador regional Vyacheslav Gladkov via Telegram. Um edifício residencial de grande porte e 75 estruturas residenciais menores foram danificados no ataque generalizado, assim como vários veículos, tubulações de água e gás. O ataque de artilharia ucraniano é visto como uma retaliação a um ataque aéreo russo na cidade ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico Ucraniano Emprega Uniciclo Elétrico em Tarefas de BatalhaEm um vídeo transmitido pela United24media e pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, um médico do exército ucraniano é mostrado utilizando um uniciclo elétrico no campo de batalha. A legenda diz: "Revolucionando a mobilidade no campo de batalha". O médico explica os benefícios de transportar suprimentos essenciais, como munições, água, rádios e baterias, para os soldados rapidamente e em silêncio, utilizando ambas as mãos.

10:18 Líder do SPD Klingbeil Critica o BSW por Ceder às Exigências de PutinApós as eleições estaduais da Brandemburgo, o líder do SPD, Lars Klingbeil, exige esclarecimentos sobre os objetivos da Aliança pelo Futuro da Alemanha (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW) nas negociações subsequentes. "Agora, assim como na Turíngia e na Saxônia, estão sendo realizadas negociações, e primeiro temos que determinar: qual é a exigência principal do BSW? Em que direção essa aliança quer se mover?", afirmou no RBB InfoRadio. "Muitas pessoas não sabem disso", acrescenta. "Trata-se de analisar os resultados das eleições e agora descobrir como um governo estável pode ser formado". Klingbeil também acusa o BSW de apaziguar Putin, afirmando: "Não vamos continuar entregando armas à Ucrânia amanhã, e então a paz surgirá no dia seguinte. Não considero isso um esforço pela paz; considero isso ceder às exigências de Putin". Ele caracteriza o BSW como um partido populista.

09:39 "Ferramenta de Propaganda Mais Bem-Sucedida de Putin" - Economista Crítica os Meios de ComunicaçãoO economista Rüdiger Bachmann critica a "normalização dos capangas de Putin nos e através dos meios de comunicação" no X, chamando-a de "ferramenta de propaganda mais bem-sucedida de Putin até agora". "Pergunta: Por que podemos nos engajar com russos-fascistas, mas não com germano-russos-fascistas? Para democratas, independentemente de serem sociais ou cristãos, ambos deveriam ser inaceitáveis", diz. Bachmann recebe apoio para essa visão do especialista militar Gustav Gressel, que compartilha o post.

08:55 Reino Unido Envia Mensagem Equívoca à Rússia no Conselho de Segurança da ONUO Secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, fez um discurso contundente no Conselho de Segurança da ONU, dirigindo-se diretamente à liderança russa, sem deixar margem para mal-entendidos: "Vladimir Putin, se você lançar foguetes contra hospitais ucranianos, sabemos quem você é. Se você enviar mercenários para países africanos, sabemos quem você é. Se você assassinar oponentes em cidades europeias, sabemos quem você é. Sua invasão é sobre seus próprios interesses. Seus únicos interesses. Você busca expandir seu estado mafioso em um império mafioso, baseado na corrupção que drena tanto o povo russo quanto a Ucrânia".

08:28 Ucrânia Relata Ataques Russos com Drones e MísseisA força aérea ucraniana relata ter sido atacada pela Rússia com 32 drones e oito mísseis durante a noite. Destes, 28 drones e quatro mísseis foram interceptados. Não há relatórios iniciais de baixas ou danos.

07:48 ISW: Tropas Russas se Aproximam da Periferia de Vuhledar; Vantagem Estratégica IncertaDe acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as tropas russas chegaram à periferia de Vuhledar e intensificaram sua ofensiva perto do assentamento. A organização de pesquisa dos EUA não vê uma vantagem estratégica significativa para ofensivas adicionais na região ocidental do Donbass se a cidade for capturada. O canal ucraniano Deepstate relatou ontem que a 72ª Brigada Mecanizada continuou a defender a cidade. Mesmo que Vuhledar seja capturada, a ofensiva russa não imediatamente asseguraria vantagens táticas significativas, dada a topografia desafiadora e a ausência de rotas logísticas cruciais, de acordo com o ISW.

07:06 "Operação Altamente Complexa e Bem-Sucedida" - Ucrânia Relata Liberações na Região de KharkivO serviço de inteligência militar ucraniano relata a libertação da usina de energia em Vovchansk, na região de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia, como resultado de "uma operação altamente complexa e bem-sucedida". Em um comunicado acompanhado por um vídeo, ele afirma que o Serviço de Inteligência da Defesa da Ucrânia limpou sistematicamente a usina, engajando o inimigo em combate corpo a corpo em alguns casos. A usina de energia serviu como uma cidadela propagandística e foi protegida por unidades russas altamente treinadas.

06:31 Legisladores Russos Proposto Banimento da "Promoção da Deliberada Ausência de Crianças"Os legisladores russos estão considerando uma proposta que proibiria a "promoção da deliberada ausência de crianças". Como declarado pelo presidente da Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, via mídia digital, "Começamos a considerar um projeto de lei que proibiria a promoção da deliberada ausência de crianças". Grundamentalmente, isso constituiria um banimento da filosofia da ausência de crianças. Volodin explica ainda: "Uma família grande e amorosa serve como a base de uma nação forte". A Rússia atualmente lida com uma população envelhecida e taxas de natalidade em declínio, uma situação agravada pelo confronto militar na Ucrânia.

06:05 Comandante em Exercício da Brigada da Alemanha na Lituânia Chega para Assumir o Cargo na Europa OrientalO Brigadeiro-General Christoph Huber, que comandará a Brigada da Lituânia, chegou ao país da NATO no Báltico para sua nova função. O Exército Alemão anunciou isso no X. O objetivo é estabelecer uma brigada totalmente preparada que contribua significativamente para a dissuasão e a defesa do país e da aliança. Em resposta ao comportamento agressivo da Rússia, o governo alemão havia prometido estacionar permanentemente uma unidade militar totalmente equipada na Lituânia. O plano prevê a presença de até 5.000 soldados.

05:44 Lübeck Transfere Caminhões de Bombeiros Usados para UcrâniaRepresentantes da Ucrânia receberam vários caminhões de bombeiros usados para uso futuro da cidade de Lübeck. A cidade entregou quatro caminhões de bombeiros e uma ambulância, que foram anteriormente utilizados pelo corpo de bombeiros voluntário. "Normalmente, esses veículos seriam vendidos em leilão. Mas após um pedido da organização de ajuda ucraniana, nós os reformamos e agora podemos contribuir com eles para a Ucrânia com uma boa consciência para uso lá", diz Henning Witten, chefe de tecnologia da brigada de incêndio profissional em Lübeck.

04:45 Pistorius Adverte para a Necessidade de Modernização Urgente do Exército Alemão até 2029O Ministro da Defesa Boris Pistorius enfatiza a urgência de equipar o exército alemão. Até 2029, deve-se levar em conta que a Rússia pode ter concluído sua modernização militar e poderia potencialmente lançar um ataque militar em território da OTAN, explica o político do SPD durante uma visita ao 36º Regimento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" do Exército Alemão em Fritzlar, norte de Hesse.

03:13 Rússia Recorre a Elevados Receitas de Óleo e Gás para Gastos Militares em Grande Escala despite Western sanctions, Russia plans to rely on high oil and gas income for budget planning in 2025. Russian Prime Minister Mikhail Mishustin stated at a government meeting in Moscow that state revenues should increase by 12 percent to 40.3 trillion rubles (approximately 390 billion euros). The energy sector's share of revenues will grow to nearly three-quarters. According to media reports, the future budget will also focus on the conflict in Ukraine and a substantial military production. The military sector is slated to receive 13.2 trillion rubles in funding, as reported by the financial news agency Bloomberg from Moscow. Over 40 percent of the budget will be allocated to defense and internal security, surpassing the funding for education, health, social, and economic affairs combined.

02:10 Parlamento Russo Facilita Recrutamento de Suspeitos de Crime para Conflito na UcrâniaO parlamento russo aprovou uma legislação que permite ao exército recrutar suspeitos de crime para o conflito na Ucrânia. De acordo com a lei aprovada pela Duma de Estado, até mesmo aqueles atualmente sob suspeita, mas ainda não condenados, podem ingressar no exército. No caso de serem condecorados ou feridos em combate, as acusações contra eles serão arquivadas. A lei ainda precisa ser aprovada pela câmara alta e pela assinatura do presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock Esboça Princípios para um Plano de Paz Potencial para Pôr Fim ao Conflito na UcrâniaA Ministra dos Negócios Estrangeiros Annalena Baerbock esboçou princípios para possíveis negociações para pôr fim ao conflito da Rússia na Ucrânia. "A paz significa que a existência da Ucrânia como uma nação livre e independente está garantida. Significa garantias de segurança", diz a política verde durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque. "Quando falamos de paz, queremos dizer que ela deve ser justa e duradoura", enfatiza Baerbock. Ela acrescentou, "Quando falamos de paz, isso significa que a Ucrânia pode ter a certeza de que o fim dos combates não significa outra rodada de preparativos na Rússia". Este princípio aplica-se tanto à Ucrânia como à Moldávia ou Polónia. A paz deve ser justa e duradoura.

00:21 Blinken Acusa China e Irã de Serem Facilitadores da Agressão da Rússia na UcrâniaO Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken pede medidas mais fortes contra os apoiantes da Rússia na ONU. "A maneira mais rápida de avançar é deixar de facilitar a agressão de Putin", diz Blinken durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança da ONU realizada nas margens da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Ele também enfatiza a necessidade de uma paz justa que respeite os princípios da Carta das Nações Unidas. Em particular, Blinken destaca o apoio da Rússia ao Norte Coreia e ao Irão.

23:45 China: "Não Estamos Involucrados no Conflito da Ucrânia"O Ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, defende mais esforços para alcançar negociações de paz na Ucrânia a partir do Conselho de Segurança da ONU. "Nosso objetivo principal é aderir a três princípios: não expandir a zona de guerra, não intensificar os combates e não provocar nenhuma das partes", diz Wang durante uma reunião de alto nível a que assistiu o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Wang também enfatiza a neutralidade da China no assunto. "A China não causou a crise da Ucrânia e não faz parte dela", diz ele. O Ocidente acusa a China de apoiar o conflito da Rússia contra a Ucrânia através de componentes de armas, entre outros.

23:09 Zelenskyy ao Conselho de Segurança: "Essa Guerra Não Vai Simplesmente Desaparecer"O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressa dúvidas significativas sobre a possibilidade de alcançar um acordo de paz com a Rússia para pôr fim ao conflito atual contra a sua nação. Zelenskyy rotula as ações da Rússia como uma transgressão global, olhando directamente para o presidente russo Vladimir Putin durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque. "Pessoal, essa guerra não vai simplesmente desaparecer. Essa guerra não pode ser aplacada por conversas", argumenta Zelenskyy. Ele afirmou ainda, "Algo precisa ser feito."

22:00 Trump: "Está Na Hora de Sairmos da Guerra da Ucrânia"O candidato à presidência dos EUA Donald Trump defende a retirada dos EUA da guerra da Ucrânia. De acordo com Trump, o actual presidente Joe Biden e a actual vice-presidente Kamala Harris arrastaram os EUA para o conflito durante a campanha eleitoral. Falando num comício em Georgia, Trump disse, "Eles prometeram que nos tirariam daqui, mas não podem. Só com

21:30 Notícias em primeira mão: EUA enviam nova ajuda militar à Ucrânia

Fontes indicam que os EUA estão enviando nova ajuda militar no valor de quase $375 milhões à Ucrânia. Este pacote inclui munições de alcance médio, vários foguetes, artilharia e veículos blindados, segundo fontes do governo dos EUA não identificadas. Um anúncio oficial é esperado no dia seguinte. Este último pacote é um dos maiores recentemente aprovados. As armas serão retiradas dos estoques militares dos EUA para entrega mais rápida. Esta nova assistência faz com que a ajuda militar dos EUA à Ucrânia ultrapasse $56,2 bilhões desde o início da invasão da Rússia em 2022.

A União Europeia pode ter um papel na apoio às negociações de paz da Ucrânia, já que expressou interesse em financiar a produção de drones e mísseis da Ucrânia.

Após a discussão sobre o plano de seis pontos da China e do Brasil para a paz na Ucrânia, algumas fontes de inteligência europeia revelaram que a Rússia está colaborando com a China para desenvolver drones de longo alcance para uso na Ucrânia, o que marca a primeira vez que drones são projetados e produzidos para uso na Ucrânia.

