A Ucrânia pede ajuda adicional para a frente de batalha

17:29 Bombardeios aéreos russos atingem Lviv

Após os bombardeios aéreos russos (veja a entrada 05:29), um incêndio eclodiu perto da estação de trem principal em Lviv, uma cidade no noroeste da Ucrânia. O governador da região, Maksym Kosyzkyj, relatou isso no Telegram. Dois escolas também foram danificadas no ataque, com várias janelas quebradas e vidro espalhado pelas ruas. De acordo com Kosyzkyj, vários drones Shahed foram envolvidos no bombardeio russo. Os serviços de emergência estão no local. As escolas afetadas permanecerão fechadas, de acordo com o anúncio do prefeito da cidade de Lviv, Andrij Sadowyj, no Telegram. Pelo menos seis pessoas, incluindo um menino de 10 anos, ficaram feridas.

Lviv, uma cidade localizada no oeste da Ucrânia perto da fronteira polonesa, tem sido alvo de ataques desde o início da guerra, apesar de estar longe das linhas de frente orientais.

05:29 Bombardeios Aéreos Russos Atiram Novamente em Kyiv

A capital ucraniana, Kyiv, sofreu outra onda de bombardeios aéreos russos. Os sistemas de defesa aérea estão operacionais. Testemunhas relataram vários explosões nas proximidades da cidade, sugerindo o uso de sistemas de defesa aérea. Simultaneamente, o exército relatou um ataque de drone na cidade ucraniana de Lviv perto da fronteira polonesa. Todo o país está em alto estado de alerta, de acordo com a força aérea ucraniana no Telegram. Em resposta aos bombardeios aéreos russos e às atividades de longo alcance, a Polônia ativou seus próprios e aeronaves aliadas pela terceira vez em oito dias para proteger seu espaço aéreo.

04:35 Biden Promete Mais Sistemas de Defesa Aérea à Ucrânia

Após o devastador ataque russo na cidade ucraniana de Poltava, o presidente dos EUA, Biden, prometeu fornecer sistemas de defesa aérea adicionais à Ucrânia. "Condeno este ataque brutal nas termos mais fortes possíveis", declarou Biden. Washington continuará a apoiar militarmente a Ucrânia, incluindo o fornecimento de sistemas e capacidades de defesa aérea necessários para proteger suas fronteiras. O presidente Zelensky havia pedido ação rápida aos aliados ocidentais após o ataque, que resultou em pelo menos 51 mortes.

02:52 Ataques de Drone Continuam em Kyiv

A Rússia lançou outro ataque de drone em Kyiv. As unidades de defesa aérea ucranianas estão atualmente repelindo os ataques nas proximidades de Kyiv, de acordo com os relatórios militares ucranianos no Telegram. Ainda não há informações sobre o número de drones usados ou danos. Este ataque noturno faz parte de uma série de bombardeios russos em Kyiv que têm se intensificado recentemente.

01:32 Zelensky Deseja Manter o Controle sobre a Região de Kursk

A Ucrânia busca manter o controle sobre os territórios ocupados na região russa de Kursk, de acordo com as declarações do presidente Zelensky em uma entrevista à rede de televisão americana NBC News. A ocupação é um componente crucial do "plano de vitória" da Ucrânia, acrescentou Zelensky. No entanto, a Ucrânia não deseja anexar nenhum território russo, afirmou Zelensky, sem especificar se mais território russo será conquistado. A operação de Kursk foi mantida em segredo, até mesmo do presidente dos EUA, Biden.

00:47 Vários Ministros Ukrainianos Renunciam

Quatro ministros renunciaram antes de uma esperada reforma ministerial na Ucrânia, de acordo com os relatórios ucranianos. Eles incluem a vice-ministra para Assuntos Europeus, Olga Stefanishyna, o ministro para Indústrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin, que teve um papel significativo no aumento da produção de armas, o ministro da Justiça, Denys Malyuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets. Não está claro se esses ministros assumirão posições de maior rank. "Como prometido, uma grande reforma governamental está próxima", explica David Arakhamia, líder da fração do partido no poder, Servidor do Povo, no Telegram. "Amanhã será um dia de demissões, e o dia seguinte, um dia de nomeações", anunciou Arakhamia, que é considerado um associado próximo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

23:16 Zelensky Pede a Autorização para o Uso de Armas de Longo Alcance Contra a Rússia

Após o ataque com mísseis russos fatais em Poltava, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu autorização para usar armas de longo alcance contra a Rússia. "Os ataques russos se tornarão impossíveis se pudermos destruir os lançadores dos ocupantes onde eles estão, e os aeroportos militares e sua logística russos", declarou Zelensky em seu discurso diário em vídeo. De acordo com suas estimativas, o número de mortos em Poltava aumentou para 51, e o número de feridos para 271. Ainda há pessoas presas sob os escombros.

22:06 Zelensky Dispensa Outro Alto Funcionário

here.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dispensou Rostislav Shurma, primeiro vice-chefe da administração presidencial, de acordo com um decreto no site do presidente. Além disso, o presidente do Parlamento anunciou a renúncia de Olha Stefanishyna, que serve como vice-primeira-ministra e ministra para a Integração Europeia da Ucrânia. Vários outros ministros já haviam renunciado anteriormente. O presidente Volodymyr Zelensky explicou as mudanças para garantir o fortalecimento necessário do governo. "O outono será crucial. Nossas instituições estatais devem ser estruturadas de tal forma que a Ucrânia possa alcançar todos os resultados de que precisa."

9:42 Repórter Local em Poltava: "Locais descreveram um incidente verdadeiramente aterrorizante"

A Ucrânia experimenta um dos bombardeios aéreos mais intensos durante o conflito em andamento. A contagem de vítimas é de vários mortos e vários feridos. O repórter da ntv, Liam Smith, está no local e compartilha insights sobre uma "atmosfera bastante tensa" e como a comunidade suportou o ataque com mísseis.

09:05: Ucrânia acusa Rússia de executar prisioneiros de guerra A Procuradoria-Geral da Ucrânia responsabiliza soldados russos pelo assassinato de combatentes capturados. Investigações foram iniciadas sobre o assassinato de três ucranianos na região de Torez, em Donetsk, conforme relatado em seu canal do Telegram. Segundo as informações atuais, esses ucranianos saíram de um abrigo com as mãos erguidas. "Os invasores os obrigaram a deitar de bruços e os executaram com tiros nas costas", afirmou a agência, referindo-se a vídeos na internet.

Você pode revisar eventos passados aqui.

here.

A situação de Lviv como alvo no conflito em andamento levanta preocupações sobre potenciais ameaças de guerra cibernética. A infraestrutura crítica da cidade, incluindo a estação de trem principal e escolas, pode estar vulnerável a ataques cibernéticos devido à sua integração digital.

Com o aumento do uso de drones nos ataques aéreos russos, há crescentes preocupações sobre a capacidade de guerra cibernética ser utilizada para tomar o controle desses veículos aéreos não tripulados ou disruptar suas comunicações. Isso poderia elevar o conflito a uma nova dimensão, apresentando desafios significativos à defesa e à resiliência da Ucrânia.

Leia também: