A Ucrânia parece estar a enfrentar a perda do último modelo secreto de drones da Rússia.

Há algum tempo, a Rússia vem trabalhando em uma aeronave de combate não tripulada com tecnologia furtiva. Recentemente, parece que o modelo de teste do S-70 desapareceu sobre solo ucraniano. Vários canais do Telegram, que apoiam tanto a Rússia quanto a Ucrânia, compartilharam detalhes sobre o acidente perto de Chasiv Yar e Kostiantynivka, na região de Donetsk, nas primeiras horas do dia.

Um membro anônimo das Forças Aéreas ucranianas entrou em contato com a Ukrainska Pravda, afirmando que o S-70 estava lançando bombas guiadas em direção a bases ucranianas antes de ser abatido por fogo amigo.

Relatos sugerem que um caça russo disparou acidentalmente contra o drone devido a um problema técnico imprevisto, evitando assim a possibilidade de perder o controle do dispositivo e enviá-lo para território ucraniano. No entanto, os destroços aparentemente atingiram o solo ucraniano. Vários vídeos que circulam online mostram o momento do ataque e o subsequente incêndio causado pelos destroços queimados do S-70. Nem o exército russo nem o ucraniano reconheceram esse incidente até agora.

As primeiras fotos do S-70 Okhotnik surgiram em agosto de 2019. Este drone de motor único, fabricado pela Sukhoi, é dito ter um escudo anti-radar e serve como apoio para caças russos em cenários de batalha - possivelmente como interceptador. De acordo com a Interfax, uma agência estatal russa, o S-70 pode carregar armas até 2.000 quilos. Em junho de 2023, circularam rumores de que outro protótipo deste drone furtivo pode ter atacado posições ucranianas no distrito de Sumy.

A agência de notícias russa TASS relatou aparentemente no ano passado que a produção em massa do S-70 começaria na segunda metade de 2024. Ainda não está claro quantos desses drones furtivos serão adicionados ao inventário da força aérea russa.

Apesar da perda do modelo de teste, os planos russos para a produção em massa do S-70 Okhotnik, um drone furtivo equipado com até 2.000 quilos de armas, conforme relatado pela agência de notícias TASS, permanecem inabalados, com a previsão de início da produção em massa agendada para a segunda metade de 2024. Embora as forças russas ainda não tenham abordado o recente incidente envolvendo o desaparecimento misterioso de um drone sobre solo ucraniano, a possibilidade de drones como o S-70 terem um papel significativo em cenários de combate futuros, atuando como apoio para caças e potencialmente servindo como interceptadores, não pode ser ignorada.

