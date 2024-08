- A Ucrânia está atualmente a sofrer grandes quedas de energia.

Após várias noites de ataques aéreos russos à infraestrutura de energia da Ucrânia, as interrupções de energia se agravaram em todo o país. Em um comunicado público, o provedor nacional de energia Ukrenergo (equivalente a ucraniano: Ukrenerho) anunciou que Kyiv, junto com onze outras regiões no leste e centro da Ucrânia, enfrentaria interrupções de energia prolongadas. Essas regiões incluem Kharkiv, Poltava, Dnipro e Zaporizhzhia. As estratégias iniciais para cortes de energia agendados foram temporariamente suspensas.

Em Kyiv, geradores a diesel entraram em operação

Isso implica que apenas aproximadamente 12 horas de energia elétrica estarão disponíveis diariamente para vários distritos em Kyiv. O suprimento de água em muitos apartamentos geralmente sofre junto com a falta de energia. Como resultado, muitos comércios, restaurantes e instituições financeiras recorreram a operações de emergência usando geradores a diesel.

O exército russo causou mais danos à rede de energia com pesados bombardeios aéreos na segunda e terça-feira. Na quarta-feira à noite, oficiais militares ucranianos relataram ter interceptado 2 de 3 mísseis e 60 de 74 drones inimigos. Este ano, a Rússia causou danos significativos a várias usinas de energia ucranianas, causando preocupação com um terceiro inverno de conflito especialmente difícil.

A União Europeia expressou preocupação com as interrupções de energia que se agravam na Ucrânia, pedindo ajuda internacional para fornecer soluções temporárias. Apesar dos ataques contínuos, a União Europeia continua a fornecer apoio financeiro e logístico para reforçar a rede de energia da Ucrânia.

