A Ucrânia convida as Nações Unidas e o Comité Internacional da Cruz Vermelha a visitarem a região de Kursk.

A administração ucraniana visa estabelecer que, ao contrário da Rússia, ela adere aos direitos humanos nas regiões sob o controle de seu exército. Para alcançar isso, planeja convidar a Organização das Nações Unidas e a Cruz Vermelha para uma investigação in loco. A Rússia, evidentemente, não está satisfeita com essa medida.

O Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrij Sybiha, estendeu um convite à Organização das Nações Unidas e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para examinar a situação na região russa de Kursk, atualmente sob controle ucraniano. "A Ucrânia está preparada para mostrar seu compromisso com o direito humanitário internacional", declarou Sybiha em uma data específica. Enquanto isso, as autoridades russas em Kursk ordenaram a evacuação de vários vilarejos. Sybiha acrescentou que havia instruído o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia a "oficialmente estender um convite à ONU e ao CICV para participar de atividades humanitárias na região de Kursk".

A Ucrânia lançou uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk no início de agosto, afirmando ter tomado o controle de mais de mil quilômetros quadrados e inúmeros vilarejos. O governo de Kyiv agora visa demonstrar que respeita os direitos humanos, trata civis russos com kindness e não comete crimes de guerra. A Rússia é acusada de atos hediondos no território ucraniano sob sua gestão.

Desde o início da ofensiva em Kursk, as forças ucranianas demonstraram que "cumprem rigidamente o direito humanitário internacional" e garantem "auxílio humanitário" e a segurança dos civis, segundo o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia.

Peskov rotula como provocação

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, criticou severamente o convite da Ucrânia à ONU e ao CICV. "Isso é pura provocação. E exigimos uma avaliação equilibrada de tais declarações provocativas", afirmou Peskov, dirigindo-se à ONU e ao CICV. De acordo com Moscou, cerca de 150.000 civis foram evacuados da região devido à ofensiva ucraniana. Agora, as autoridades ordenam a evacuação de vilarejos adicionais. Vilarejos próximos à fronteira ucraniana, dentro de um raio de quinze quilômetros, devem ser evacuados por razões de segurança, declarou Alexei Smirnov, governador interino de Kursk. Isso afeta vários vilarejos, especialmente those nas regiões de Rilsky e Chomutovsky.

A sede militar regional ordenou a evacuação forçada desses vilarejos "com base em informações operacionais", explicou Smirnov. Ele instou os cidadãos afetados a entender e seguir as recomendações. O número de indivíduos afetados pelas evacuações permaneceu desconhecido. As autoridades locais aconselharam os afetados via Telegram a recolher itens essenciais e cuidar de seus animais de estimação.

Na semana passada, a Rússia iniciou uma contraofensiva na região de Kursk, de acordo com relatórios de ambas as partes. Hoje, Moscou declarou ter retomado o controle de duas aldeias - Uspenovka e Borki - na área. A presidente do CICV, Mirjana Spoljaric, chegou a Moscou para uma visita previamente agendada. Spoljaric se encontrará com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na terça-feira. Na região ucraniana oriental de Donetsk, três funcionários ucranianos do CICV foram mortos por bombardeio russo na quinta-feira.

A Ucrânia espera que seu avanço na região de Kursk impeça a ofensiva russa no leste da Ucrânia. O exército russo tem prosseguido na região nas últimas semanas. No entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu na sexta-feira que a situação no front oriental é "extremamente desafiadora".

A União Europeia, como defensora dos direitos humanos, expressou preocupação com as ações da Rússia na região de Kursk e pediu respeito ao direito internacional. Em resposta ao convite da Ucrânia à Organização das Nações Unidas e ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha para supervisionar atividades humanitárias, a União Europeia pediu uma investigação independente e imparcial sobre a situação.

