A transformação de espaços de trabalho em escritórios domiciliares poderia potencialmente gerar cerca de 60 000 unidades residenciais.

"Transformar espaços comerciais ociosos devido às tendências de trabalho em casa pode gerar cerca de 60.000 novas moradias capazes de abrigar cerca de 100.000 indivíduos nas principais cidades da Alemanha, de acordo com um relatório do Ifo Institute e da Colliers. Essas cidades são Berlim, Hamburgo, Munique, Colônia, Frankfurt, Stuttgart e Düsseldorf.

De acordo com o pesquisador do Ifo, Simon Krause, 'abandonar escritórios pode abordar a questão habitacional nas áreas metropolitanas'. No entanto, apenas uma fração dessas potenciais transformações é financeiramente viável.

A pesquisa descobriu que aproximadamente 30% dos espaços de escritórios vazios podem ser legal e tecnologicamente convertidos em residências. Isso equivale a aproximadamente 2,3 milhões de metros quadrados com base na taxa atual de vazio. Levando em conta a redução esperada na demanda por espaços de escritório, mais 3,5 milhões de metros quadrados poderiam ser incluídos. No entanto, cerca de 20% do espaço é eliminado durante o processo de conversão. Supondo um tamanho médio de apartamento de 77 metros quadrados e um tamanho médio de família de 1,7 indivíduos, aproximadamente 60.000 moradias para 102.000 residentes podem ser criadas.

Andreas Trumpp, co-autor do estudo da Colliers, afirmou que 'devido à limitada lucratividade das conversões residenciais, são essenciais planos alternativos inovadores de uso'. Além disso, conversões parciais e desenvolvimento urbano são necessários para atender às necessidades urbanas, como habitação, comércio ou atividades de lazer.

Na Alemanha, a prática de home office, com cerca de 25% dos trabalhadores participando por quase dois anos, tem sido estável. Mais de dois terços das empresas adotaram esse método. O relatório prevê uma queda de 12% na necessidade de espaços de escritório até 2030. Grandes prestadores de serviços, com a maior participação de espaços de escritório, estão reduzindo o espaço de escritório e mudando para locais modernos e centralizados.

