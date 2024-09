A tentativa secreta de dissuadir Trump e o Comitê Nacional Republicano de intimidar os eleitores e os membros da equipa de votação.

Desde sua aparição após as eleições de 2020, a ação legal tem avançado a um ritmo lento através dos tribunais federais em Washington D.C., enquanto as disputas de Trump sobre imunidade civil de ações presidenciais eram debatidas. Intrigantemente, o caso agora foi atribuído à juíza federal dos EUA Tanya Chutkan, que está a gerir acusações criminais de subversão eleitoral contra Trump.

No entanto, o caso começa a mostrar alguns sinais de progresso.

Este caso tem implicações significativas para eleições futuras, uma vez que os eleitores pedem a um juiz federal que imponha supervisão judicial, exigindo que Trump, sua campanha e o Comitê Nacional Republicano obtenham aprovação prévia antes de se envolverem em atividades relacionadas a recontagens, certificações ou atividades semelhantes após as eleições. Além disso, eles estão proibidos de intimidar eleitores, trabalhadores das urnas e outros funcionários eleitorais.

Se os queixosos saírem vitoriosos, terão um poderoso desencorajamento contra potenciais intimidações e assédios de republicanos, uma vez que Trump e seus aliados indicam suas intenções de subverter novamente os resultados das eleições.

O tipo de supervisão judicial pedida pelos eleitores não é uma prática incomum para o Partido Republicano. De facto, o GOP esteve sujeito a uma ordem judicial de consentimento durante a maior parte dos anos 80 até 2017, que proibiu práticas que pudessem intimidar ou discriminar contra eleitores negros.

O advogado Rajiv Parikh, que representou o Partido Democrata durante uma parte significativa do longo caso contra o RNC que resultou na ordem judicial de consentimento expirada, destacou o papel crítico dos tribunais em prevenir a alegada intimidação de eleitores testemunhada durante as eleições de 2020.

"Seja qual for a sua intenção, se o que você fizer tiver como consequência intimidar alguém, então cabe a um tribunal como juiz imparcial decidir se isso é apropriado ou não", mencionou Parikh.

No cerne da ação legal estão as alegações de eleitores negros no Michigan de que a colaboração dos réus em 2020 levou à desfranquia ilegal desses eleitores e de outros eleitores em "áreas metropolitanas com grandes populações de eleitores negros" através de "interferência nos esforços de contagem de votos, apresentação de desafios infundados durante as recontagens e tentativas de bloquear a certificação dos resultados das eleições através de intimidação e coerção de funcionários e voluntários eleitorais".

De acordo com a queixa, os réus violaram a Lei dos Direitos de Voto de 1965 e a Lei dos Cavaleiros do Ku Klux Klan, que foi aprovada durante a Reconstrução para combater a violência supremacista branca e permitir que as pessoas tomem medidas legais contra indivíduos que instigam a violência para obstaculizar a participação em eleições dos EUA através de força, intimidação ou ameaça.

Os advogados de Trump e do RNC pediram o arquivamento do caso, alegando que quaisquer ações supostamente prejudiciais foram uma expressão política protegida.

"Isso é apenas um esforço descarado para suprimir a dissidência política e desencorajar a expressão política", observou um advogado de Trump e da campanha em um documento do ano passado. "Mesmo que todas as alegações sejam factuais, Trump e sua Campanha apenas se envolveram em uma expressão política direta durante um conflito político significativo".

Chutkan ainda não fez nenhuma decisão significativa no caso. Foi-lhe atribuído aleatoriamente em outubro do ano passado, vários meses após ter começado a gerir o caso criminal apresentado contra Trump pelo procurador especial Jack Smith.

Meses depois, ela enfatizou a necessidade de algum progresso no assunto civil à medida que o país se preparava para a eleição presidencial.

"Tem estado pendente durante algum tempo. A um certo ponto, o não decidir significa que, efetivamente, nega aos queixosos o seu recurso", expressou Chutkan durante uma audiência no final de novembro.

A ação judicial, intitulada "Michigan Welfare Rights Organization v. Trump", pede tanto supervisão judicial de atividades relacionadas com eleições como compensação monetária pelos supostos danos infligidos em torno da eleição de 2020. No entanto, recentemente, os queixosos pediram permissão para abandonar a sua pretensão de danos para evitar uma discussão prolongada sobre se Trump pode evitar a responsabilidade alegando que as suas ações durante a eleição anterior estão protegidas pela imunidade presidencial.

Em um documento recente, os advogados dos eleitores negros argumentaram que evitar o debate sobre a imunidade permitiria que o caso avançasse rapidamente, especialmente tendo em conta as próximas eleições de 2022.

A ordem judicial de consentimento expirada que o RNC esteve sob durante quase quatro décadas teve origem em uma disputa entre republicanos e o Comitê Nacional Democrata sobre alegadas intimidações de eleitores em regiões majoritariamente negras do Novo Jersey durante as eleições de 1981.

A supervisão judicial proposta no caso de DC difere da antiga ordem judicial de consentimento em vários aspetos. Primeiro, aplicaria-se ao GOP e a eleitores não partidários em vez de duas partes políticas. Em segundo lugar, a antiga ordem judicial de consentimento concentrou-se principalmente na observação das urnas, enquanto a nova proposta visa proteger tanto os eleitores como os trabalhadores eleitorais, que foram alvo de aliados de Trump em 2020 à medida que propagavam mentiras sobre a legitimidade das eleições.

"Neste ambiente carregado e perigoso, vinte por cento dos funcionários eleitorais planeiam deixar o cargo antes das eleições de 2024, principalmente devido aos ataques dos líderes políticos. Trinta por cento dos funcionários conhecem um ou mais funcionários eleitorais que já deixaram os seus cargos devido a receios pela sua segurança, ameaças aumentadas ou intimidação", diz a queixa.

Parikh sugeriu que a supervisão judicial pedida seria particularmente importante em estados indecisos como Geórgia e Pensilvânia, onde advogados republicanos podem alvo áreas com altas populações de eleitores minoritários.

Na atualidade, os especialistas em direito eleitoral observaram que a Lei dos Cavaleiros do Ku Klux Klan não tem sido muito objeto de escrutínio judicial. No entanto, alguns reclamantes começaram a recorrer a esta lei para apresentar acusações contra Trump e seus apoiantes relacionadas com as suas ações durante as eleições de 2020, ou para pedir compensação monetária a indivíduos envolvidos em violência política de extrema-direita.

A diretora do Election Law Clinic da Harvard Law School, Ruth Greenwood, comentou que o aspeto único do caso de DC é a sua tentativa de utilizar a Lei dos Cavaleiros do Ku Klux Klan na sua capacidade original.

Greenwood explicou ainda que os eleitores negros pretendem estabelecer um tribunal onde os litigantes possam apresentar rapidamente reclamações se ocorrerem incidentes semelhantes em 2024.

Recentes casos em DC que empregam outras seções da lei de 1871 foram iniciados por oficiais democratas e oficiais da Polícia do Capitólio contra Trump e seus aliados após o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

Outro caso bem conhecido do uso desta lei envolveu ativistas conservadores Jacob Wohl e Jack Burkman, que foram considerados responsáveis por sua campanha de supressão do voto que alvo eleitores negros em ligações robóticas durante as eleições de 2020. Um juiz federal determinou que suas ações violaram a Lei KKK, a VRA e outras leis, levando a um acordo de $1 milhão.

Uma das consequências mais notáveis do recente uso desta lei ocorreu em uma sala de audiências federais em Charlottesville, Virgínia. Neo-nazistas e organizadores e manifestantes brancos envolvidos no comício "Unite the Right" de 2017 foram multados em milhões de dólares por causar transtornos aos manifestantes contrários, incluindo aqueles atingidos por um carro. No entanto, um tribunal de apelação limitou os danos pagos aos autores a cerca de $2 milhões.

Nesta semana, um júri no tribunal federal de Austin está ouvindo um caso envolvendo representantes da campanha Biden-Harris que afirmam ter sido traumatizados por uma caravana de "Trump Train" que cercou seu ônibus de campanha em uma rodovia do Texas. O juiz que supervisiona esse caso permitiu que a Lei KKK fosse invocada.

Katelyn Polantz da CNN contribuiu para esta reportagem.

