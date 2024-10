A tempestade tropical Helena nos EUA se intensifica, levando a um total de 200 mortes.

Hurricane "Helene" causou um aumento nas fatalidades nos Estados Unidos, que chegaram a 200. Autoridades anunciaram oito mortes adicionais na Geórgia e três na Carolina do Norte. As missões de busca e resgate continuam ativas nas montanhas ocidentais da Carolina do Norte, que foram as mais atingidas pela fúria do furacão.

Há sete dias, "Helene" fez terra em Florida, causando estragos em toda a região sudeste dos Estados Unidos. Este furacão tornou-se o mais mortal na costa do país desde que o furacão "Katrina" atingiu em 2005.

Apesar dos esforços contínuos de busca e resgate, várias vítimas ainda estão sendo identificadas após o passagem do furacão "Helene". As tragédias chegaram a um total sombrio de 221, com 200 mortes apenas nos Estados Unidos.

Leia também: