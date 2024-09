A tempestade tropical Francine traz fortes chuvas e ventos fortes, a chegar à Louisiana.

• Francine começa a perder força à medida que se move pelo Louisiana: O núcleo da tempestade estava localizado a cerca de 20 milhas a noroeste de Nova Orleans às 1h CT e se movia para o nordeste a uma velocidade de 14 mph. Os ventos máximos sustentados diminuíram de 100 mph no momento do impacto para 50 mph nas primeiras horas de quinta-feira, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. Francine continuará a enfraquecer à medida que se move pela região central-oeste do Mississippi e pelo Meio-Sul na quinta e sexta-feira. "Inundações costeiras perigosas, inundações significativas em áreas urbanas e rurais, ventos de força de furacão e tornadoes são esperados ao longo das linhas costeiras do Louisiana, Mississippi e partes do Alabama", alertou o Serviço Nacional de Meteorologia. A tempestade é prevista para se transformar em uma depressão tropical até o final da quinta-feira e em um ciclone pós-tropical na noite de quinta-feira ou na madrugada de sexta-feira.

• Chuva forte cai na área de Nova Orleans: Cerca de 6 a 8 polegadas de chuva caíram na área de Nova Orleans, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, e um alerta de inundação repentina – o que significa o potencial para danos catastróficos e risco à vida – foi emitido na noite de quarta-feira para a área. Um alerta menos grave de inundação repentina para a área metropolitana de Nova Orleans foi emitido posteriormente e válido até as 1h30 CT de quinta-feira. Embora não se esperasse mais chuva nas primeiras horas de quinta-feira, "a área já está experimentando enchentes repentinas", disse o serviço meteorológico. Em Nova Orleans, 90 dos 99 sistemas de bombeamento de drenagem – capazes de lidar com uma polegada de chuva nas primeiras horas e meia, e outra polegada depois disso – estão em operação, de acordo com um comunicado da prefeitura.

• Ventos fortes também atingem a região: Advertências de tempestade tropical estavam em vigor nas primeiras horas de quinta-feira ao longo de uma extensão sul do Golfo, desde Intracoastal City, Louisiana, até a fronteira entre Alabama e Flórida, de acordo com o comunicado do NHC às 1h CT. Chuva pesada e ventos fortes estavam afetando Nova Orleans, com ventos sustentados de 37 mph e rajadas de 47 mph relatados no Aeroporto de Lakefront. "Estamos vendo consistentemente rajadas de 55-65MPH na cidade e mais altas ao sul", disse o Serviço Nacional de Meteorologia de Nova Orleans na noite de quarta-feira. "Fiquem dentro de casa e longe das janelas!"

• Danos a árvores e infraestrutura relatados: Vários paróquias ao longo da costa do Louisiana relataram árvores e linhas de energia caídas à medida que Francine atingia a área com ventos danosos. O paróquia de Terrebonne, onde Francine fez terra, experimentou quedas de energia e árvores derrubadas, disse o chefe de comunicações Robbie Lee. Inundações e árvores derrubadas foram relatadas no paróquia de Lafourche, onde foram relatados mais de 25.000 desligamentos de energia, disse um oficial de informações públicas. O paróquia de St. James, ligeiramente no interior da costa, relatou linhas de energia caídas, vários transformadores explodidos e um carport que foi levado para a via pública, de acordo com o escritório do xerife em X. Os oficiais do paróquia de Jefferson alertaram os lares para limitar o uso de água à medida que o grande e antigo sistema de esgoto do paróquia ficava sobrecarregado pela água da tempestade.

• Milhares enfrentam desligamentos de energia: Cerca de 389.000 clientes de serviços públicos estavam sem energia por volta das 12h30 CT de quinta-feira, de acordo com o PowerOutage.us. Algumas paróquias no sul tinham desligamentos afetando mais da metade de seus clientes de serviços públicos, incluindo os paróquias de Terrebonne, Lafourche, St. Mary e Assumption. Os clientes da AT&T e da T-Mobile "em uma ampla área" estavam tendo problemas para alcançar os serviços de 911 por um período de tempo, mas agora parece estar resolvido, de acordo com uma publicação nas redes sociais da cidade de Nova Orleans na noite de quarta-feira.

• Tornados também são uma possibilidade: Vários tornados são possíveis através da noite de quarta-feira em seções do sudeste do Louisiana, sul do Mississippi, sul do Alabama e a Península da Flórida. Um alerta de tornado foi emitido para essas áreas e válido até as 6h CT, de acordo com o Centro de Previsão de Tempestades. Na quinta-feira, o risco de tornado se deslocará para outras áreas do Alabama, sudoeste da Geórgia e a Península da Flórida. Além disso, as ondulações estão afetando grande parte da costa norte do Golfo, provavelmente causando condições perigosas de surf e correnteza, disse o NHC em seu comunicado.

• Totais de chuva no Sul: Francine deve trazer uma chuva total de 4 a 8 polegadas, com quantidades locais atingindo até 12 polegadas ao longo do sudeste do Louisiana, Mississippi, sul do Alabama e a Península da Flórida até a noite de quinta-feira, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

• Francine pode levar a uma subida da storm surge mortal: Vários escritórios do Serviço Nacional de Meteorologia na região estão alertando para o potencial de uma subida da storm surge mortal, com advertências de storm surge em vigor para as linhas costeiras do Louisiana e Mississippi. Os níveis da água podem atingir 4 a 6 pés de Pearl River, Louisiana, a Ocean Springs, Mississippi. Ordens de evacuação foram emitidas para várias comunidades ao longo da Costa do Golfo esta semana, principalmente devido ao risco de storm surge.

• Voos cancelados: Todos os voos saindo do Aeroporto Internacional Louis Armstrong de Nova Orleans foram cancelados na quarta-feira, com cancelamentos adicionais para a manhã de quinta-feira, de acordo com uma atualização no site do aeroporto. O aeroporto está monitorando as condições, mas permanecerá aberto "a menos que as condições se tornem perigosas". As companhias aéreas tomarão decisões sobre os cancelamentos com base nas condições climáticas na área, de acordo com a atualização. Também surgiram problemas de transporte quando um cruzeiro da Carnival programado para retornar na quinta-feira foi adiado no atracamento em Nova Orleans devido à Francine, de acordo com uma publicação do cruzeiro na terça-feira.

• Mais potenciais problemas após Francine: Especialistas do Centro Nacional de Furacões identificaram quatro potenciais pontos problemáticos, além de Francine, que requerem monitoramento. Embora três dessas áreas tenham uma baixa probabilidade de desenvolvimento nas próximas semanas, uma, localizada a cerca de 300 milhas a oeste das Ilhas do Cabo Verde, deixa os especialistas em alerta. Eles prevêem uma alta probabilidade de transformação em pelo menos uma depressão tropical nas próximas dias, de acordo com o NHC.

Residentes na Louisiana lidam com furacões sequenciais

Francine atingiu a terra enquanto os locais ainda lutavam com tempestades poderosas que haviam atingido o estado nos últimos quatro anos.

O edifício de 22 andares da Hertz Tower foi demolido no fim de semana, tendo ficado vazio por anos devido a danos incuráveis causados por furacões na região.

Em 2020, o furacão Laura devastou Lake Charles no sudoeste da Louisiana. Seus ventos formidáveis reduziram casas a escombros, viraram veículos grandes, derrubaram árvores, deixaram numerosos residentes sem energia e reivindicaram pelo menos seis vidas. Semanas depois, o furacão Delta deixou um caminho de destruição na área, seguido por uma tempestade de gelo mortal no inverno.

Apenas um ano depois, o furacão Ida, de categoria 4, mergulhou no sul da Louisiana no caos, especialmente impactando as áreas mais densamente povoadas ao redor de Nova Orleans. Ida trouxe mais de 10 polegadas de chuva em seções da Costa do Golfo e gerou uma maré de tempestade que alcançou 14 pés.

O residente de Terrebonne Parish, Coy Verdin, de 55 anos, informou à Associated Press que havia acabado de concluir a reconstrução de sua casa após o furacão Ida ter danificado cerca de três anos antes. “Tivemos que desmontar completamente a casa”, disse ele.

Ele havia considerado inicialmente se mudar para mais longe do interior, mas Verdin agora planeja ficar. “Tanto quanto eu puder. Está ficando difícil, porém”, disse ele. Ele havia planejado enfrentar Francine com sua filha em Thibodaux, uma cidade a cerca de 50 minutos de distância, mas decidiu, “Não quero ir muito longe para poder voltar e verificar minha casa”.

Os furacões Laura e Ida serviram como lembretes assustadores de como a mudança climática antropogênica está aumentando o potencial destrutivo dos furacões. Eles deixaram marcas duradouras no estado e deixaram seus residentes e infraestrutura vulneráveis a danos e atrasos repetidos na recuperação. Com o tempo, alguns residentes ainda aguardam ajuda financeira, enquanto outros estão envolvidos em disputas legais com empresas de seguros.

Francine se tornará o 12º furacão a atingir a Louisiana desde o desembarque de Katrina em 2005. Isso torna a Louisiana o estado com o maior número de desembarques de furacões neste período.

Oficiais da Louisiana aconselham os residentes a 'se abrigar'

A cidade de Nova Orleans, assolada por enchentes, se preparou para o furacão Francine ao aprimorar sua infraestrutura, de acordo com a prefeita LaToya Cantrell em uma briefing de imprensa na quarta-feira.

“Graças a nossos investimentos estratégicos na infraestrutura, estamos melhor preparados do que nunca”, disse ela, instando os residentes a ficarem em casa e 'se abrigarem' durante a tempestade.

Alguns dos avanços incluem a modernização do sistema de comunicação de emergência da cidade, de acordo com o diretor do Distrito de Comunicações de Orleans Parish, Karl Fashold.

“Estamos agora na posição mais vantajosa que já estivemos em termos de confiabilidade do 911”, afirmou ele, destacando a adição de mais pessoal para lidar com ligações do 911.

Os oficiais de Nova Orleans distribuíram cerca de 2.500 sacos de areia à comunidade para se proteger contra a tempestade. A cidade também estabeleceu centros de recursos de emergência para fornecer suprimentos essenciais, abrigo e assistência após a tempestade.

Os oficiais da cidade aconselharam os locais a evitar linhas de energia danificadas, estradas alagadas e circundar o Lago Pontchartrain.

O diretor de Segurança Interna de Nova Orleans, Collin Arnold, alertou as pessoas a utilizarem geradores corretamente durante os apagões - fora de suas casas, lembrando que a cidade "perdeu mais pessoas durante o furacão Ida devido aos geradores do que à própria tempestade".

CNN’s Taylor Romine, Rachel Ramirez, Robert Shackelford, Elizabeth Wolfe, Taylor Ward, Sara Smart, Brandon Miller, Mary Gilbert, Chris Boyette, Amanda Musa e Melissa Alonso contribuíram para esta reportagem.

