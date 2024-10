A taxa de transporte para os utilizadores de electricidade aumenta progressivamente no sistema de transporte de electricidade de longa distância.

Pessoas que utilizam eletricidade podem antecipar despesas mais elevadas para a distribuição de energia através do sistema de transporte terrestre no próximo ano. A taxa básica da rede para níveis de alta tensão e transformador está prevista para aumentar em 3,4%, para 0,0665 euros por quilowatt-hora, de acordo com os quatro operadores de sistemas de transmissão da Alemanha (TSOs) - 50Hertz, Amprion, Tennet e TransnetBW.

Para famílias que consomem 3.500 quilowatt-horas por ano, essa tendência de alta representa um aumento financeiro aproximado de 7,70 euros.

O principal fator por trás desse aumento são os custos relacionados à "gestão de congestionamento", utilizada para evitar sobrecarga de linhas. De acordo com os TSOs, "essa categoria de custos agora constitui mais da metade das taxas da rede". O segundo fator mais importante é o investimento no desenvolvimento da rede. "Esses são essenciais para promover o avanço e a renovação da rede para uma fonte de energia neutra em carbono". As taxas permanecem consistentes em todo o país. Os TSOs pretendem finalizar e anunciar o valor definitivo até o final do ano.

O aumento das taxas da rede é principalmente devido ao ano de fabricação do equipamento utilizado para a gestão de congestionamento, já que modelos mais novos geralmente vêm com custos mais elevados. Além disso, o ano de fabricação do equipamento utilizado para o desenvolvimento da rede também pode influenciar os custos de investimento.

