A taxa de novas matrículas diminuiu 18,3% em relação aos valores do ano passado.

O setor automóvel europeu enfrenta dificuldades em agosto. As vendas de veículos novos caíram 18,3% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente devido a desempenhos fracos em mercados-chave como Alemanha, França e Itália, de acordo com a associação de fabricantes Acea, em 25 de agosto. A indústria agora pede urgentemente ajuda da UE, antecipando a implementação de limites mais rígidos de emissões de CO2 da frota a partir do ano que vem.

Segundo o mesmo relatório, as vendas de veículos elétricos (VE) sofreram uma queda surpreendente de 43,9%. As altas vendas de VE de agosto do ano passado, impulsionadas pela alta demanda na Alemanha devido ao fim das incentivas para VE, não foram repetidas desde então. Como resultado, a Alemanha testemunhou uma queda de 68,8% nas vendas de VE em relação ao ano anterior. A França não ficou atrás, com uma queda de 33,1%. Em toda a UE, a participação de VE nas novas matriculações ficou em 14,4% em agosto, em comparação com 12,1% em julho e 12,6% nos primeiros oito meses do ano.

No entanto, apesar da queda em agosto, o mercado de carros como um todo mostra um crescimento estável de 1,4% nos primeiros oito meses do ano, resultando em um total de 7,2 milhões de novas matriculações. A Espanha e a Itália testemunharam aumentos significativos de 4,5% e 3,8%, respectivamente, enquanto a França e a Alemanha apresentaram ligeiras quedas de 0,5% e 0,3%.

No contexto das dificuldades do setor automóvel da UE, mercados-chave como Alemanha, França e Itália testemunharam significativas quedas nas vendas de veículos novos. Diante de limites mais rígidos de emissões de CO2 da frota, a indústria busca urgentemente ajuda da União Europeia.

Leia também: