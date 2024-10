A Suprema Corte dos EUA vai ponderar a possibilidade do México tomar medidas legais contra fabricantes de armas devido à violência na fronteira.

O tribunal superior autorizou o pedido de Smith & Wesson e outros fabricantes de armas na sexta-feira, com a intenção de examinar a decisão de um tribunal inferior que restabeleceu o caso após sua dismissão com base na Lei de Comércio de Armas e Munições de 1999. Esta legislação protege principalmente os fabricantes e vendedores de armas de serem responsabilizados por atividades criminosas envolvendo seus produtos praticadas por indivíduos não relacionados.

No total, o tribunal decidiu sobre 13 pedidos na sexta-feira, abrindo caminho para o início de um novo termo na segunda-feira, envolvendo temas como discriminação reversa, preservação de resíduos nucleares e teste de DNA em um caso de condenado à morte.

Esta notícia está atualizada e será atualizada.

A decisão do tribunal superior de examinar a decisão do tribunal inferior no caso dos fabricantes de armas demonstra um envolvimento significativo na política, já que a regulamentação de armas costuma ser um assunto político controverso. Ao revisar a agenda do tribunal, a política também parece ter um papel na próxima sessão, com temas como discriminação reversa e preservação de resíduos nucleares sendo abordados.

