A Suprema Corte de Idaho decidiu mudar o julgamento de Bryan Kohberger para outro local.

Juiz Steve Hippler está escalado para lidar com o caso, como informado pelo tribunal.

Essa recente reviravolta segue a decisão de um juiz na semana passada de transferir o julgamento de assassinato iminente devido a preocupações sobre a parcialidade da comunidade local de Moscou em relação ao réu, como a CNN havia detalhado anteriormente.

Esta é uma situação em evolução e será atualizada.

