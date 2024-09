A situação em Brandeburgo mostrou melhora.

A situação com enchentes no estado de Brandemburgo melhorou significativamente. Às 6h da manhã de uma sexta-feira, todos os níveis ao longo do Oder caíram abaixo do limite de alerta para o nível quatro, de acordo com os dados da agência ambiental de Potsdam. Em resposta, o ministro do meio ambiente do Partido Verde de Brandemburgo, Axel Vogel, defendeu medidas de segurança adicionais em preparação para potenciais enchentes futuras.

No medidor de Ratzdorf, a leitura era de 5,88 metros às 6h. Em Eisenhüttenstadt, era de 6,28 metros, e em Frankfurt an der Oder, era de 5,95 metros, todos apenas um pouco abaixo do limite de alerta para o nível quatro. Uma ligeira queda adicional era projetada em todos os três locais, embora os alertas de nível quatro permanecessem ativos por enquanto.

Avaliações preliminares revelam danos mínimos causados pela enchente em Brandemburgo. Várias pequenas quebras de água ocorreram em Frankfurt an der Oder, uma das quais era no local de construção de proteção contra enchentes em andamento perto da promenade do norte do Oder. Felizmente, os serviços de emergência conseguiram conter rapidamente a situação.

Mais adiante no rio, o nível de alarme um foi atingido no medidor de Kienitz. De acordo com as previsões da agência ambiental de Potsdam, esse nível não deveria ultrapassar seu máximo, já que parte da água desviaria para o Warthe antes. Um pouco acima de Kienitz, os níveis subiram ligeiramente em Hohensaaten-Finow, resultando na declaração do nível de alarme um. O fim de semana foi previsto para ver uma elevação dos níveis de água até o limite de alarme dois, mas era esperado que eles diminuíssem novamente até segunda-feira.

