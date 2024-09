A situação de cristalização no Líbano intensifica as ameaças potenciais aos esforços de Biden para evitar um conflito mais amplo.

En sua preparação para o que pode ser seu último discurso importante na Organização das Nações Unidas na terça-feira, a situação está lançando uma sombra sobre qualquer esforço para fortalecer seu histórico de diplomacia internacional. Sem uma resolução iminente para um cessar-fogo em Gaza, Biden enfrenta uma nova escrutínio sobre seu manejo da quase ano-longa disputa.

Representantes da Casa Branca expressaram preocupação no fim de semana enquanto aviões israelenses atacavam alvos no Líbano e o Hezbollah lançava foguetes e drones no norte de Israel. Ao mesmo tempo, Biden estava se engajando com líderes da Ásia-Pacífico em Delaware. A Casa Branca estava acompanhando de perto a situação de Wilmington.

Oficiais da equipe de Biden qualificam a ameaça de escalada como significativa e genuína, e têm estado em contato constante com oficiais israelenses, confirmaram na segunda-feira.

"A ameaça de escalada é genuína; ela tem sido desde 7 de outubro. Há momentos em que ela é mais pronunciada do que outros. Acho que estamos em um desses momentos em que ela é mais pronunciada", compartilhou o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan.

Apesar de expressar preocupações sobre a escalada no Oriente Médio no domingo, Biden manteve sua crença na viabilidade de um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, que os oficiais americanos argumentam que desescalaria a situação em toda a região.

"Estamos fazendo todo o esforço para prevenir um conflito total. E ainda estamos trabalhando nisso", informou aos repórteres na Casa Branca.

No entanto, sua confiança parece estar diminuindo entre os oficiais da administração de que uma resolução poderia ser alcançada antes do fim de seu mandato.

Ao longo do último ano, Biden e seus principais oficiais de segurança têm trabalhado para manter o conflito em Gaza de se espalhar para uma guerra regional mais ampla, com a fronteira norte com o Líbano sendo seu foco principal.

Amos Hochstein, um conselheiro sênior da Casa Branca, passou seus últimos meses tentando evitar que uma segunda frente surgisse na fronteira norte, inclusive fazendo uma viagem recentemente para deter uma escalada mais ampla entre Israel e Hezbollah.

Apesar de vários esforços, não houve conversas de alto nível com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e Biden não tem planos de se encontrar com ele durante sua visita aos EUA no final desta semana.

Sullivan disse aos jornalistas no sábado que, apesar do "risco agudo" de escalada, ainda há possibilidades de reduzir as tensões.

"Também acreditamos verdadeiramente que há um caminho distinto para alcançar um cessar-fogo e uma solução duradoura que faça as pessoas de ambos os lados da fronteira sentirem-se seguras, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para alcançar isso", explicou Sullivan.

As tensões políticas no Oriente Médio, especialmente entre Israel e seus vizinhos, têm colocado um foco significativo na diplomacia de Biden na região. Sua equipe está ativamente trabalhando para prevenir uma escalada e promover um cessar-fogo, reconhecendo a ameaça como genuína e significativa.

