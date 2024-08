- A situação da máscara do coronavírus de Weimar está sob escrutínio do Tribunal Judiciário.

O julgamento começou com um atraso de mais de uma hora devido ao interesse público substancial no Tribunal Federal de Justiça (BGH) em Karlsruhe. Um juiz do tribunal de família da Turíngia estava sendo acusado de demonstrar preconceito em sua decisão sobre o mandato de máscara contra a COVID-19.

A decisão do juiz, que havia anulado o mandato de máscara em duas escolas em Weimar em 2021, já havia sido revertida. No entanto, foi o próprio juiz quem enfrentou julgamentos e foi considerado culpado de preconceito pelo Tribunal Distrital de Erfurt em agosto de 2023.

Tanto o juiz quanto a acusação recorreram contra sua pena suspensa de dois anos que se seguiu. À medida que o julgamento começava, Gerhard Strate, advogado do juiz, expressou sua confiança, dizendo: "O que é certo deve permanecer certo".

A decisão do juiz sobre a máscara gerou controvérsia, assim como sua posterior condenação por preconceito. Os defensores das restrições da COVID-19 criticaram sua decisão, enquanto os que se opunham a ela a celebraram e protestaram contra sua condenação. Cerca de 30 indivíduos opostos às medidas da COVID-19 compareceram à audiência do BGH para apoiar o juiz. A sala do tribunal estava lotada.

O Tribunal Distrital de Erfurt determinou que o réu havia emitido sua decisão sobre a máscara com preconceito em vez de de forma imparcial, e também que ele havia iniciado ativamente o caso e trabalhado nele por semanas antes de sua decisão, deliberadamente alvo de uma família cujos filhos ele colocou posteriormente sob proteção infantil. A data da decisão do BGH neste caso (Nº do processo: 2 StR 54/24) ainda não foi anunciada.

Os recursos do juiz contra sua pena suspensa foram tratados pela Comissão encarregada de supervisionar os recursos no Tribunal Federal de Justiça (BGH). Apesar do forte interesse do público, a Comissão garantiu que os procedimentos prosseguissem de forma ordeira, levando em conta a gravidade das acusações contra o juiz.

