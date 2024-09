A Rússia troca cerca de 200 prisioneiros de conflitos militares com a Ucrânia

14:50 Rússia e Ucrânia aparentemente trocaram prisioneiros mais uma vez, segundo Moscou. Cada lado libertou 103 indivíduos, informou o Ministério da Defesa russo. Atualmente, os soldados russos estão em Belarus, recebendo assistência psicológica e médica, segundo uma mensagem no Telegram. Segundo o ministério, esses soldados foram capturados em Kursk. As forças ucranianas entraram na região russa em agosto.

12:50 A Rússia teria capturado mais uma vila no leste da Ucrânia. "A vila de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche em ucraniano) foi libertada", declarou o Ministério da Defesa russo. Essa pequena vila fica nas proximidades da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk, que está sob ameaça do avanço russo. O Exército russo fez progressos significativos na região de Donetsk recentemente. O presidente russo Vladimir Putin recentemente reiterou que o objetivo principal do Exército russo é capturar a região industrialmente crítica de Donbass, que inclui Donetsk.

12:21 "Mancha gigante derretendo" - Medvedev ameaça destruir Kyiv. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev ameaçou transformar Kyiv em "uma mancha gigante derretendo" usando armas avançadas não nucleares da Rússia. Ele mencionou que a Rússia tem uma razão justificável para utilizar armas nucleares devido à invasão da região russa de Kursk pela Ucrânia, embora ainda não o tenha feito. Medvedev, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, tem usado consistentemente uma retórica dura contra o Ocidente e a Ucrânia.

11:50 Luta intensa continua em torno de Kurachove. A luta intensa na Ucrânia oriental está ocorrendo principalmente em torno da cidade de Kurachove, segundo a repórter da ntv Kavita Sharma, relatando de Dnipro. As pessoas estão expressando frustração devido à decisão de utilizar armas de longo alcance europeias.

11:12 Ataques de drones causam danos na área do Mar Negro de Odessa. A Força Aérea Ucraniana relatou que a Rússia lançou 76 drones de combate durante um grande ataque com drones na noite passada, dos quais 72 foram abatidos. A força aérea não forneceu detalhes sobre as consequências do ataque. O governador da região do Mar Negro de Odessa relatou danos significativos, afirmando que vários edifícios em um subúrbio da capital regional foram danificados por detritos de drones. Edifícios de armazéns no distrito de Ismajil, através do qual a Ucrânia envia parte de seu grão, também foram atingidos. Vários detritos caíram em Kyiv, segundo relatórios do governo, danificando uma empresa municipal, mas não causando incêndio.

10:31 Stoltenberg sobre Encontro Pré-Guerra: Russos Mostraram Mapas Falsos de Território da NATOO secretário-geral da NATO que está saindo, Jens Stoltenberg, em uma entrevista, discutiu os últimos esforços diplomáticos feitos antes do início da guerra em fevereiro de 2022 para evitar que a Rússia invadisse a Ucrânia. A última reunião do Conselho NATO-Rússia, que Stoltenberg presidiu, ocorreu em janeiro. Os russos exigiram que todas as tropas da NATO fossem retiradas da parte oriental da aliança, ele disse ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Isso era completamente inaceitável, mas eu acredito no diálogo. Portanto, sentamos com eles novamente." Durante a reunião, os dois vice-ministros russos de Relações Exteriores e Defesa afirmaram que não havia planos de guerra e que seu país estava ameaçado pela Ucrânia, ele continuou. "Eles exibiram mapas, supostamente para provar como a Rússia é cercada pela NATO. Mas até esses mapas estavam incorretos. Por exemplo, a Dinamarca não estava marcada como território da NATO. Isso foi surpreendente!" Ele ainda não sabe se isso foi devido a uma má preparação ou a uma intenção deliberada de enganar. Olhando para trás, Stoltenberg lamenta que a NATO e seus aliados não fizeram o suficiente para fortalecer a Ucrânia militarmente antes. "Se a Ucrânia tivesse sido militarmente mais forte, a fronteira para o ataque da Rússia teria sido mais alta. Se teria sido alta o suficiente, é impossível dizer."**

10:03 Wiegold sobre Acordo de Estacionamento: "Lituânia Enxerga Brigada de Combate Alemã como Apoio"Alemanha e Lituânia assinam um acordo governamental: Ele afirma que uma brigada alemã pronta para combate será estacionada na Lituânia. O especialista militar Thomas Wiegold discute o fundo e a importância do acordo em uma entrevista com a ntv.**

09:28 Kim Jura Aumentar Colaboração com MoscouO líder norte-coreano Kim Jong Un teria prometido aumentar a cooperação com a Rússia, segundo a mídia estatal. Após conversas entre Kim e o chairman do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal norte-coreana relatou uma ampla discussão sobre "profundar o diálogo estratégico entre os dois países e fortalecer a cooperação para proteger seus interesses de segurança mútuos, assim como questões regionais e internacionais". A Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para a guerra na Ucrânia. Pyongyang nega essas acusações como "ridículas".**

08:59 Armas de Alcance Estendido para a Rússia? Starmer e Biden Debaterão na Assembleia Geral da ONUHaverá em breve uma discussão sobre se a Ucrânia pode usar armas ocidentais de longo alcance contra alvos na Rússia. O primeiro-ministro britânico Starmer anunciou isso após um encontro com o presidente dos EUA, Biden, no qual adiaram uma decisão sobre esse assunto. Biden e Starmer discutirão esse assunto na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana "com um grupo maior de pessoas", disse Starmer. A mídia britânica relata que Biden está pronto para permitir que a Ucrânia use foguetes britânicos e franceses que contêm tecnologia dos EUA - mas não foguetes feitos nos EUA.

08:23 Zelenskyy sobre plano de Trump: "Falar de eleições é falar de eleições"Em uma entrevista à CNN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi questionado sobre a afirmação contínua de Donald Trump de que poderia pôr fim ao conflito na Ucrânia em um dia, sem apresentar uma estratégia específica. Zelensky expressou sua incapacidade de entender a afirmação devido à falta de clareza sobre seu significado e implicações. Ele acrescentou ainda que uma campanha presidencial estava em andamento nos EUA. "E discursos de campanha são discursos de campanha", disse ele. "Às vezes, eles não são muito práticos". Zelensky também revelou que havia falado com Trump dois meses antes, durante o qual o último havia prometido apoio à Ucrânia, afirmando que havia sido uma conversa produtiva.

07:27 ISW: Rússia precisa de mais tropas em Kursk para expulsar ucranianosA ofensiva russa na região de Kursk continua, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) não a considera uma operação em grande escala com o objetivo de desalojar completamente os ucranianos de Kursk. Em sua avaliação, o ISW com sede em Washington afirma que a Rússia tem confiado principalmente em recrutas mal treinados e mal equipados, além de pequenos elementos das forças armadas e de segurança russas na área fronteiriça. O think tank conclui: "Um contra-ataque russo para recuperar território no Oblast de Kursk ocupado por forças ucranianas provavelmente exigirá pessoal e recursos adicionais - especialmente se a maioria das unidades jádeployadas lacks experience de combate".

06:49 Ucrânia sofre ataques de dronesDe acordo com o exército ucraniano, a Rússia bombardeou a Ucrânia com drones Shahed durante a noite. A força aérea ucraniana explicou que a frota russa lançou vários grupos de drones de ataque. Sirenes de ar foram ativadas em várias regiões, incluindo Odessa. A marinha relatou ter abatido nove drones em Odessa, com explosões ouvidas na cidade, mas sem vítimas relatadas até agora.

06:13 Mützenich sugere grupo de contato internacionalO líder do grupo parlamentar do SPD, Rolf Mützenich, defende a criação de um grupo de contato internacional para iniciar uma proposta de paz no conflito da Ucrânia. "Dadas as circunstâncias atuais, acho que agora é hora dos aliados ocidentais estabelecerem um grupo de contato para iniciar um processo", disse ele ao "Rheinische Post". "O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é o momento de intensificar o processo de negociações de paz, e que a Rússia deve fazer parte da cúpula de paz subsequente". Perguntado sobre potenciais membros de um grupo de contato, Mützenich sugeriu países como China, Índia, Turquia e Brasil para esse papel. "Esses países estão começando a perceber que a invasão russa pode se tornar um fardo", disse ele. "Portanto, o trabalho de um grupo de contato 'pode realmente produzir resultados úteis' e pode servir como um mediador valioso".

05:41 UE considera nova abordagem para prorrogação de sançõesFontes diplomáticas sugerem que a Comissão Europeia está considerando várias opções para ampliar as sanções contra a Rússia no futuro. Três cenários possíveis foram apresentados aos diplomatas europeus, de acordo com essas fontes. A atenção está voltada para os ativos congelados do banco central russo, que tiveram um papel crucial na concessão de um crédito de 50 bilhões de dólares pelos países do G7 à Ucrânia desde o ataque russo à Ucrânia.

03:40 Klitschko: Detritos de drone atingem estruturas da cidade de KyivO prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, anunciou via Telegram que detritos de drone atingiram um edifício no distrito de Obolon, ao norte do centro da cidade. Klitschko acrescentou que os serviços de emergência estão a caminho do local. Anteriormente, Klitschko havia revelado que unidades de defesa aérea haviam sido implantadas na capital.

01:35 Kim Jong Un promete cooperação mais próxima com ShoiguDe acordo com a agência de notícias estatal da Coreia do Norte, KCNA, o líder norte-coreano Kim Jong Un prometeu uma cooperação mais próxima com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Os dois homens supostamente tiveram uma discussão abrangente durante a visita recente de Shoigu a Pyongyang, chegando a um acordo sobre questões, incluindo a cooperação para a defesa dos interesses de segurança mútuos. Shoigu visitou Pyongyang em julho do ano passado com a intenção de fortalecer as relações entre a Coreia do Norte e a Rússia.

23:36 Zelenskyy vai compartilhar 'Plano de Vitória' com Biden em setembroO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou uma reunião marcada com o presidente dos EUA, Joe Biden, em setembro. "Vou revelar o plano para a vitória", declarou o chefe de Estado durante um discurso em Kyiv. Esse plano envolve uma cadeia de decisões interligadas destinadas a dar à Ucrânia força militar suficiente para levar o conflito rumo à paz. "Essas guerras vitoriosas podem ser encerradas seja pela expulsão do exército ocupante, seja pela diplomacia", explicou Zelenskyy. "Isso garantirá a verdadeira independência do nosso país. No entanto, o sucesso de Kyiv depende do apoio dos EUA para obter a posição de força necessária".

10:59 Rússia muda estratégia tática para o sulA luta intensa persiste na parte oriental do país, de acordo com a contagem do exército ucraniano. Houve 115 incidentes, segundo o relatório noturno do Estado-Maior em Kyiv. "O cenário mais intenso hoje ocorreu na direção de Kurachove, além disso, o adversário também estava ativo nas direções de Lyman e Pokrovsk", informou. Kurachove é uma cidade pequena situada ao sul de Pokrovsk. Pokrovsk tem sido historicamente vista como o alvo principal dos avanços militares russos. No entanto, os russos só conseguiram pequenos ganhos territoriais nessa área recentemente. Em vez disso, eles expandiram seu ataque para o sul, com o objetivo de capturar a cidade mineira de Hirnyk, próxima a Kurachove.

22:18 Zelensky: Avanço em Kursk Tem Resultado Desejado O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que o avanço ucraniano na região russa de Kursk teve o resultado esperado. No região de Kharkiv, o inimigo foi repelido, e em Donetsk, a incursão russa desacelerou, segundo ele. A Rússia ainda não conseguiu nenhuma vitória significativa em sua contraofensiva em Kursk. Especialistas haviam expressado dúvidas sobre a realocação de amplas formações de tropas russas de Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia supostamente recuperou 10 dos 100 assentamentos ocupados.

21:46 "Eles Estão com Medo" - Avaliação Franca de Zelensky sobre Aliados O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusa o Ocidente de estar "com medo" ao discutir a ajuda à Ucrânia para interceptar mísseis russos. "Se os aliados podem interceptar conjuntamente mísseis e drones no Oriente Médio, por que ainda não há decisão semelhante para interceptar mísseis russos e drones Shahed no céu da Ucrânia?" disse Zelensky em uma conferência em Kyiv. "Eles têm medo até de dizer: 'Estamos trabalhando nisso.' E isso acontece mesmo quando mísseis e drones estão diretamente indo em direção ao território de nossos vizinhos", afirmou o líder ucraniano. "Isso é vergonhoso para o mundo democrático."

21:30 Rússia Usou Mais de 8000 Drones Iranianos De acordo com a administração de Kyiv, a Rússia lançou 8060 drones Shahed iranianos contra a Ucrânia desde o início do conflito. Nenhum comunicado oficial foi emitido por Iran ou Rússia até agora. A Ucrânia acusou o governo iraniano de fornecer os drones suicidas à Rússia no outono de 2022.

20:43 Autorização para Armas de Alcance Longo para a Ucrânia? EUA Freiam Perguntas Em Washington, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente dos EUA, Joe Biden, estão em discussões. Há grande interesse por quaisquer declarações relacionadas à autorização de armas de alcance longo para a Ucrânia. De acordo com fontes do jornal britânico "The Guardian", o Reino Unido permitiu que Kyiv realize ataques com mísseis Storm-Shadow. No entanto, não se espera nenhum anúncio sobre esse assunto durante a reunião de hoje dos dois parceiros. "Não esperaria um anúncio hoje sobre o uso de armas de alcance longo dentro da Rússia - certamente não pelos EUA", afirmou John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional. Ele apenas confirma que eles estão continuando conversas com o Reino Unido, França e outros aliados sobre "o tipo de capacidades que serão disponibilizadas à Ucrânia". Ele também não fornece uma resposta clara à pergunta sobre se o governo dos EUA iria revelar qualquer alteração. "Não vou me envolver em uma discussão hipotética sobre o que poderíamos ou não dizer em um momento particular."

Diante dessa situação, é importante abordar as tensões crescentes em torno do conflito ucraniano. O Ministério da Defesa da Rússia declarou que havia capturado outra vila, Yelannoe Pervoe, perto da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. Esse movimento segue o objetivo principal da Rússia, segundo o presidente Vladimir Putin, de capturar a região industrialmente crítica de Donbass, que inclui Donetsk. Enquanto isso, a Força Aérea Ucraniana relatou vários ataques de drones da Rússia, causando danos significativos em Odessa e outras áreas, indicando que o conflito continua a intensificar.

