A Rússia realiza o maior exercício naval anual este ano

As Forças Navais da Rússia iniciaram o exercício maciço conhecido como "Oceano-2024", abrangendo diversas águas ao longo do país, que é o maior do mundo em área. Este exercício militar, agendado para durar até 16 de setembro, contará com mais de 400 navios e submarinos, além de mais de 90.000 soldados de diferentes unidades navais, conforme anunciado pelo Ministério da Defesa da Rússia.

Esses exercícios ocorrerão no Oceano Pacífico e Ártico, no Mar Báltico, no Mar Cáspio e no Mar Mediterrâneo, onde a Rússia mantém presença na cidade síria de Tartus. Este ano's maior sessão de treinamento naval serve como uma mensagem poderosa para o mundo ocidental em meio à tensão aumentada decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Rússia vê a OTAN – uma aliança cujo membros estão apoiando a Ucrânia militarmente – como um potencial risco. O objetivo final é avaliar a capacidade de diferentes comandantes navais em gerenciar várias formações de combate. Mais de 120 aeronaves e helicópteros, além de aproximadamente 7.000 peças de equipamento, participarão deste exercício, de acordo com os relatórios do ministério.

Participação de agências de segurança internas

O uso de armas de precisão avançadas e equipamento militar no alvo de oportunidades estratégicas e fortificações inimigas também será praticado durante os exercícios. A coordenação com tropas de aliados também está planejada. Pessoal adicional de segurança de várias agências, como o Ministério do Interior, o serviço de inteligência doméstica (FSB) e a Guarda Nacional da Rússia, também farão parte do evento.

A história dos exercícios "Oceano" remonta ao tempo em que eram os maiores exercícios destinados a testar a prontidão de combate da Marinha da União Soviética, devido à sua multiplicidade de pontos de acesso aos oceanos do mundo.

