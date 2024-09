A Rússia pretende lançar ataques às instalações nucleares da Ucrânia

No terceiro ano do conflito em andamento, a Ucrânia se prepara para um inverno rigoroso, com a Rússia relatando a intenção de disruptar seu suprimento de energia mais uma vez. Segundo as autoridades ucranianas, a Rússia também está planejando ataques em suas instalações nucleares. O Ministro das Relações Exteriores Andrij Sybiha afirmou em uma publicação no X que a estratégia da Rússia visa instalações de distribuição abertas em usinas nucleares e subestações, essenciais para a geração estável de energia nuclear. Um possível acidente nestas usinas nucleares poderia ter repercussões significativas a nível global. As informações de inteligência foram repassadas à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Desde março, a Rússia vem Consistente alvo de mísseis e ataques de drones em instalações de energia. Os dados ucranianos revelam que mais de nove gigawatts de instalações de usinas foram danificadas ou destruídas. Isso resultou em frequentes quedas de energia que duraram várias horas em todo o país. As três usinas nucleares operacionais na Ucrânia, em Rivne, Khmelnytskyi e Mykolaiv, nas regiões ocidentais e meridionais, cada uma com uma capacidade de cerca de 7,8 gigawatts, representam metade da produção de eletricidade do país.

Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, pediu uma resposta global imediata a esta ameaça alegada. Em uma publicação no Telegram, ele descreveu isso como um prenúncio de uma possível catástrofe nuclear. "A Rússia é um terrorista", afirmou. "Eles precisam ser parados imediatamente. Os países do Ocidente e do Sul Global devem responder duramente a esses atos de preparação de terror."

Durante o ataque à Ucrânia, a Rússia tomou o controle da maior usina nuclear da Europa, localizada perto da cidade do sul de Zaporizhzhia. Os seis reatores com uma capacidade combinada de seis gigawatts foram desligados devido a preocupações de segurança. Foram relatados ataques regulares de artilharia e drones perto da usina, com vários tentativas ucranianas de recuperá-la tendo sido infrutíferas.

O conflito ucraniano, marcado pela agressão russa, tem levado a ataques repetidos em instalações de energia, incluindo as usinas nucleares da Ucrânia. O aviso de Andriy Yermak sobre a alegada ameaça da Rússia às instalações nucleares pode aumentar o conflito, com o potencial de uma catastrófica desastre nuclear.

